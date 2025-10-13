  • Magyar Nemzet
  Marozsán és Fucsovics elé ugrott a monacói csodatévő, az ellenfele összeesett a díjátadón + videó
Valentin VacherotArthur RinderknechNovak Djokovicstenisz

Marozsán és Fucsovics elé ugrott a monacói csodatévő, az ellenfele összeesett a díjátadón + videó

A monacói Valentin Vacherot nyerte a sanghaji ATP 1000-es tenisztornát, miután a döntőben 4:6, 6:3, 6:3-ra nyert unokatestvére, a francia Arthur Rinderknech ellen. Az elődöntőben Novak Djokovics ellen is győztes Vacherot az első monacói teniszező lett, aki egyesben ATP-tornát nyert, s az első top 200-on kívüli teniszező, aki mesterverseny-trófeát emelhetett a magasba. Vacherot persze immár nem a 204. a világranglistán, a csodasikerével a 40. helyre ugrott fel az ATP-rangsorban, többek között Marozsán Fábián és Fucsovics Márton elé.

Koczó Dávid
2025. 10. 13. 10:30
Igazi teniszcsoda: a monacói Valentin Vacherot nyerte a sanghaji ATP 1000-es tornát, Novak Djokovics után unokatestvére, Arthur Rinderknech ellen is nyert Fotó: Xinhua via AFP/Ding Ting
Valentin Vacherot-nak szüksége volt egy kis szerencsére is. A monacói teniszező a sanghaji ATP 1000-es verseny előtt a 204. helyen állt a világranglistán, úgy nevezett a mestertornára, hogy abban sem lehetett biztos, hogy a selejtezős táblára felfér-e. Végül azonban a monacói Vacherot indulhatott, s ha már pályára léphetett, nemcsak a kvalifikációt vívta meg sikeresen, hanem egészen a trófeáig menetelt, sem a szerb legenda, Novak Djokovics, sem unokatestvére, Arthur Rinderknech nem tudta megállítani. Vacherot a frissített világranglistán már a 40. helyet foglalja el, Marozsán Fábián (52.) és Fucsovics Márton (55.) elé ugrott.

Unokatestvérek nagy pillanata: Valentin Vacherot és Arthur Rinderknech is sírt a sanghaji díjátadón, utóbbi össze is esett görcs miatt
Unokatestvérek nagy pillanata: Valentin Vacherot és Arthur Rinderknech is sírt a sanghaji díjátadón, utóbbi össze is esett görcs miatt (Fotó: Xinhua via AFP/Chen Haoming)

Fogalmam sincs, mi történik. Nem is álmodom, ez őrület

– a tornagyőztes Valentin Vacherot nem volt egyedül.

A Djokovics-verő monacói Vacherot történelmet írt

Több szempontból is történelmi volt Vacherot menetelése. Ő lett az első monacói játékos, aki egyesben ATP-tornát nyert, s ráadásul rögtön mestertornát. Utóbbi sorozatot 1990-ben hívta életre az ATP, azóta a horvát Borna Coric volt a legalacsonyabban rangsorolt tornagyőztes.

Coric 2022-es cincinnati sikere előtt a 152. helyen állt a rangsorban, azonban sérülései előtt már a top 10 kapuján is kopogtatott. Vacherot esete egészen más: a huszonhat éves monacói teniszező a sanghaji trófea megszerzése előtt még a top 100-ban sem járt soha pályafutása során. Ehhez képest Sanghajban egymás után öt kiemeltet vert a döntőbe jutásért, a sor végén a huszonnégyszeres Grand Slam-bajnok szerb legendát, Novak Djokovicsot.

Vacherot és Rinderknech: unokatestvérek egymás ellen

A sorozat a fináléban szakadt meg, ott ugyanis nem kiemelt teniszező várt Vacherot-ra, hanem az unokatestvére, Arthur Rinderknech, aki többek között Alexander Zverev és Danyiil Medvegyev legyőzésével jutott el karrierje második, s egyben legrangosabb ATP-tornadöntőjéig.

A két unokatestvér közös nagy pillanata csak tovább növelte a sanghaji torna alakulásának valószerűtlenségét.

A döntőben Rinderknech kezdett jobban, 6:4-re ő vitte az első játszmát, de aztán Vacherot fordított (4:6, 6:3, 6:3). Nem először Sanghajban, a monacói mindkét selejtezős meccsén – Nishesh Basavareddy és Liam Draxl – ellen szetthátrányból állt fel, majd a főtáblán így nyert Alekszandr Bublik, Tallon Griekspoor, Holger Rune és végül Rinderknech ellen is.

Rinderknech összeesett a sanghaji díjátadón

A díjátadó méltó volt a nagy családi pillanathoz és a brutális körülmények között lezajlott sanghaji versenyhez is. Rinderknech felidézte, hogy néhány hónapja a visszavonulásra gondolt, mielőtt Lucas Pouille edzőként új lendületet adott neki, s szívből gratulált Vacherot-nak, noha a kettejük közül eddig jobb eredménysorral rendelkező Rinderknech-nek továbbra is várnia kell első ATP-trófeájára.

Mindketten sírtak, aztán amikor Vacherot átvette a szót, Rinderknech összeesett, mert a pódiumon rájöttek a görcsök.

Marozsán már nyert egy meccset, mióta Vacherot megelőzte

Valentin Vacherot a 204. helyről a 40. pozícióba ugrott fel a világranglistán, nem sokkal Marozsán Fábián (52.) és Fucsovics Márton (55.) elé, noha eddig még Piros Zsombor (156.) is előtte állt.

Hogy a teniszben nincs megállás, azt jól jelzi, hogy Vacherot nagy előzése óta Marozsán már nyert egy meccset, hétfőn az Almatiban zajló ATP 250-es verseny első fordulójában az olasz Luca Nardit győzte le 7:6, 6:3-ra.

 

