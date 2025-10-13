Marozsán és Fucsovics elé ugrott a monacói csodatévő, az ellenfele összeesett a díjátadón + videó

Valentin Vacherot-nak szüksége volt egy kis szerencsére is. A monacói teniszező a sanghaji ATP 1000-es verseny előtt a 204. helyen állt a világranglistán, úgy nevezett a mestertornára, hogy abban sem lehetett biztos, hogy a selejtezős táblára felfér-e. Végül azonban a monacói Vacherot indulhatott, s ha már pályára léphetett, nemcsak a kvalifikációt vívta meg sikeresen, hanem egészen a trófeáig menetelt, sem a szerb legenda, Novak Djokovics, sem unokatestvére, Arthur Rinderknech nem tudta megállítani. Vacherot a frissített világranglistán már a 40. helyet foglalja el, Marozsán Fábián (52.) és Fucsovics Márton (55.) elé ugrott.

Unokatestvérek nagy pillanata: Valentin Vacherot és Arthur Rinderknech is sírt a sanghaji díjátadón, utóbbi össze is esett görcs miatt (Fotó: Xinhua via AFP/Chen Haoming)

Fogalmam sincs, mi történik. Nem is álmodom, ez őrület

– a tornagyőztes Valentin Vacherot nem volt egyedül.

A Djokovics-verő monacói Vacherot történelmet írt

Több szempontból is történelmi volt Vacherot menetelése. Ő lett az első monacói játékos, aki egyesben ATP-tornát nyert, s ráadásul rögtön mestertornát. Utóbbi sorozatot 1990-ben hívta életre az ATP, azóta a horvát Borna Coric volt a legalacsonyabban rangsorolt tornagyőztes.