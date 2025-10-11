Djokovics ezt jól elintézte: rokoni találkozó lehet a sanghaji fináléból

Djokovics a torna korábbi mérkőzésein is fájlalta a lábát, de hát ezt már megszokhattuk tőle, illetve kétszer is hányt, a spanyol Jaume Munar elleni nyolcaddöntőben és egy fordulóval korábban, a német Hanfmann ellen is a nehéz sanghaji klíma, magas páratartalom miatt. Vagyis nem a legjobb fizikai állapotban vágott neki az elődöntőnek.

Novak Djokovicsot sérülései hátráltatták a sanghaji torna során. Fotó: AFP/Jade Gao

Szombaton mégis esélyesként lépett pályára – ám Vacherot már az elejétől agresszíven játszott, és gyorsan megmutatta, hogy egyáltalán nem ijedt meg minden idők legjobbjától, s 24-szeres Grand Slam-torna-győztes olimpiai bajnoktól.

Djokovicsot frusztrálta a tehetetlenség

Az első szettet 6:3-ra, viszonylag simán veszítette a 38 éves szerb, aki az adogatások során többször is ápolást kért, hiszen ismét fájdalmat érzett a bal lábában és a jobb vállán is. A szerb klasszis többször hevesen gesztikulált, sőt még az edzői stábja felé is kikiabált egyszer, ami jól mutatta, mennyire frusztrált volt. A stábja azonban nem reagált a kirohanásaira.

A második felvonásban Djokovics az orvosi kezelés után rövid időre feljavult, és már a közönség is elkezdett reménykedni, de rövid időn belül ismét visszatértek a fájdalmai és újra átvette az irányítást az ellenfele.

Bár 2:1-nél még sikerült megőriznie az adogatását, 4:4-nél elérkezett a fordulópont: egy rendkívül látványos, 28 ütéses labdamenetet követően Vacherot újabb bréklabdához jutott, és onnan már nem volt visszaút az egykori világelsőnek.

A világranglista 204. helyén álló teniszező ezzel kétségtelenül élete legnagyobb győzelmét aratta. Djokovics a vereség után röviden gratulált ellenfelének, de láthatóan csalódott volt, és látszott rajta, hogy mindene fáj. Bár harcosságát ezúttal sem lehetett megkérdőjelezni, talán a fizikai állapota is akadályozta abban, hogy a megszokott szinten teljesítsen.

Djokovics pályafutása során ötödik alkalommal nyerhette volna meg a kínai mesterversenyt, azonban ez az év finoman szólva sem a szerb teniszező éve. Az egykori világelső idén nem nyert egyetlen mesterversenyt sem, s mind a négy Grand Slam-tornán az elődöntőben búcsúzott. Ugyanígy járt most Sanghajban, igaz, most az elődöntőben nem Sinner vagy Alcaraz volt az ellenfele.

Valentin Vacherot történelmet írt

Valentin Vacherot ezzel a bravúrral történelmet írt: ő az első monacói játékos, aki valaha bejutott egy ATP Masters 1000-es döntőbe, és az ATP történetében a legalacsonyabb rangsorolt teniszező, aki eljutott a fináléig. A selejtezőből induló, addig kevéssé ismert 26 éves játékos már a negyeddöntőben a Holger Rune elleni sikerével nagy meglepetést okozott, újabb győzelmének köszönhetően a világranglistán is óriásit lép majd előre – várhatóan a legjobb hatvan közé kerül.