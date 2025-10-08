Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Novak DjokovicsJaume Munartenisz

Djokovics kimerülten terült el a földön, ez már neki is sok volt

Novak Djokovics óriási küzdelemben jutott be a sanghaji mestertorna negyeddöntőjébe, két óra negyvenegy perc alatt 6:3, 5:7, 6:2-re nyerte keddi nyolcaddöntőjét a spanyol Jaume Munar ellen. Djokovics a meccsen többször is ápolásra szorult, újra elhányta magát a pályán, mégis nyert. A negyeddöntőben a belga Zizou Bergs lesz Djokovics ellenfele.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 7:28
Novak Djokovics a második szett végén nem úgy tűnt, mint aki végül megnyeri a Jaume Munar ellen találkozót a sanghaji ATP 1000-es tenisztornán Fotó: AFP/Hector Retamal
A többi esélyes korai kihullásával megnyílt az út Novak Djokovics előtt, hogy majdnem két év után újra mesterversenyt (ATP 1000) nyerjen. A szerb teniszező Sanghajban megszenvedi a magas páratartalmat, egymás után két meccsén is elhányta magát a pályán, de végül ennek ellenére nyerni tudott Yannick Hanfmann és Jaume Munar ellen is. A trófeához azonban még további három találkozón kellene győznie, kérdés, hogy erre alkalmas-e Djokovics fizikai állapota.

Serbia's Novak Djokovic celebrates after winning against Spain's Jaume Munar during their men's singles match at the Shanghai Masters tennis tournament in Shanghai on October 7, 2025. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)
Novak Djokovics alaposan megszenvedett a Jaume Munar elleni sikerért, negyeddöntős a sanghaji mestertornán (Fotó: AFP/Hector Retamal)

A szerb teniszező egyébként rekordbajnokként érkezett Sanghajba, korábban négyszer nyerte meg a versenyt.

Djokovics: lábsérülés, hányás, győzelem

Az idei nyolcaddöntőben a spanyol Jaume Munar volt az ellenfele, aki pályafutása legjobb idényét futja, s ezt többek között Marozsán Fábián is bánta idén. S ami legalább ilyen fontos: bár nem a legnagyobb teniszművész, a spanyol teniszező fizikai fittséget tekintve rendre ellenfele felé kerekedik.

Djokovics korai brékkel kezdte a meccset, de már az első játszmában ápolásra szorult lábsérülés miatt. Később pedig el is hányta magát a pályán, akárcsak egy fordulóval korábban, a német Hanfmann ellen.

A második játszmában 75 percen át küzdött egymással Djokovics és Munar, s a végén a szerb nem a győzelmet ünnepelve terült el a pályán, hanem annak tudatában, hogy kimerülten még döntő játszmát kell vívnia.

Djokovics ápolással kezdte a harmadik szettet, de végül a nehézségei ellenére megnyerte, így továbbra is versenyben van Sanghajban. A negyeddöntőben a belga Zizou Bergs vár rá.

Djokovics takarított, majd elárulta a győzelem titkát

A nehéz körülmények között kiszenvedett siker mellett Djokovics azzal hívta még fel magára a teniszrajongók figyelmét, hogy ő takarította fel a pályáról a saját hányását, noha a labdaszedő készenlétben állt, hogy átvállalja a kellemetlen feladatot.

– Minden játékosnak ugyanazok a körülmények, de ez brutális, hogy nap mint nap nyolcvan százalék feletti a páratartalom – mondta röviden a meccs után Djokovics, aki aztán a sajtótájékoztatót orvosi tanácsra kihagyta.

A közösségi médiában viszont üzent, s felfedte a győzelem titkát: mögötte áll a világ legjobb szurkolótábora.

 

