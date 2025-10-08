Djokovics kimerülten terült el a földön, ez már neki is sok volt

A többi esélyes korai kihullásával megnyílt az út Novak Djokovics előtt, hogy majdnem két év után újra mesterversenyt (ATP 1000) nyerjen. A szerb teniszező Sanghajban megszenvedi a magas páratartalmat, egymás után két meccsén is elhányta magát a pályán, de végül ennek ellenére nyerni tudott Yannick Hanfmann és Jaume Munar ellen is. A trófeához azonban még további három találkozón kellene győznie, kérdés, hogy erre alkalmas-e Djokovics fizikai állapota.

Novak Djokovics alaposan megszenvedett a Jaume Munar elleni sikerért, negyeddöntős a sanghaji mestertornán (Fotó: AFP/Hector Retamal)

A szerb teniszező egyébként rekordbajnokként érkezett Sanghajba, korábban négyszer nyerte meg a versenyt.

Djokovics: lábsérülés, hányás, győzelem

Az idei nyolcaddöntőben a spanyol Jaume Munar volt az ellenfele, aki pályafutása legjobb idényét futja, s ezt többek között Marozsán Fábián is bánta idén. S ami legalább ilyen fontos: bár nem a legnagyobb teniszművész, a spanyol teniszező fizikai fittséget tekintve rendre ellenfele felé kerekedik.