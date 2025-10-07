Djokovics elhányta magát a pályán – mitől szenved Sanghajban?

A sanghaji keménypályás ATP 1000-es torna harmadik fordulójában Novak Djokovicsnak a selejtezőből feljutó Yannick Hanfmannal kellett szembenéznie. Bár a papírforma szerint könnyű mérkőzésnek tűnt, a valóságban másképp alakult. A 38 éves szerb sztár az első szettet el is veszítette, de aztán javított, s végül 4:6, 7:5, 6:3-ra győzött.

Novak Djokovics szenvedett a német Yannick Hanfmann elleni meccsen Sanghajban a magas páratartalom miatt és kétszer is elhányta magát. Végül továbbjutott, két év után nyerne ismét mesterversenyt Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

Djokovics láthatóan nagyon szenvedett, a mérkőzés közben kétszer is elhányta magát, egyszer az alapvonalnál, egyszer pedig a bírói szék közelében. Meg is indokolta, hogy mi volt a gondja. Ugyanaz, mint mindenkinek: a hőség és különösen a magas páratartalom.

Miért lett rosszul Novak Djokovics?

Minden játékosnak meg kell itt a küzdenie a brutális körülményekkel. Kegyetlen, amikor nap mint nap 80 százalék feletti a páratartalom, különösen a férfiaknak, mi napközben játszunk a hőségben, a tűző napon. Én nehezebben megbirkózom meg ezzel, mint a többség. Ma tényleg meg kellett járnom a hadak útját

– mondta Djokovics a továbbjutása után. Íme, a sokkoló jelenetek:

Novak Djokovic vomitando durante su partido en Shanghai.pic.twitter.com/FCkhjSlqfi — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 5, 2025

A kínai hőség már több sztárt megviselt

Djokovics nem először küzd meg a sanghaji körülményekkel: korábban pályafutása során már két alkalommal is feladni kényszerült mérkőzést a magas páratartalom miatt a kínai metropoliszban. Nem ő az egyetlen áldozata a klímának:

Jannik Sinner nála is rosszabbul járt, izomgörcs, rosszullét miatt feladni kényszerült a holland Tallon Griekspoor elleni meccsét a 3. fordulóban.

Nem véletlen, hogy a játékosok egyre hangosabban kérik a szervezőket: jobban kellene óvni a teniszezők egészségét, hiszen a több órán át tartó, kimerítő mérkőzések ilyen körülmények között rendkívüli kockázatot jelentenek.