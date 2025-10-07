DjokovicsSanghajbanmesterversenypáratartalom

Djokovics elhányta magát a pályán – mitől szenved Sanghajban?

Szinte elviselhetetlenek a körülmények Sanghajban, ahol már a nyolcaddöntőknél tart a tenisztorna. Novak Djokovics a harmadik fordulóból drámai körülmények között jutott tovább. A 24-szeres Grand Slam-győztes szerb klasszis kétszer is rosszul lett a pályán, ne szépítsük, elhányta magát, de így is legyőzte a német Yannick Hanfmannt, és készül a spanyol Jaume Munar elleni nyolcaddöntőre. Djokovics két év után szeretne ismét mesterversenyt nyerni.

2025. 10. 07. 7:47
Novak Djokovics a nehéz körülmények ellenére imád Sanghajban játszani
Novak Djokovics a nehéz körülmények ellenére imád Sanghajban játszani Fotó: HECTOR RETAMAL Forrás: AFP
A sanghaji keménypályás ATP 1000-es torna harmadik fordulójában Novak Djokovicsnak a selejtezőből feljutó Yannick Hanfmannal kellett szembenéznie. Bár a papírforma szerint könnyű mérkőzésnek tűnt, a valóságban másképp alakult. A 38 éves szerb sztár az első szettet el is veszítette, de aztán javított, s végül 4:6, 7:5, 6:3-ra győzött.

Novak Djokovics szenvedett a német Yannick Hanfmann elleni meccsen Sanghajban a magas páratartalom miatt és kétszer is elhányta magát. Végül továbbjutott, két év után nyerne ismét mesterversenyt.
Novak Djokovics szenvedett a német Yannick Hanfmann elleni meccsen Sanghajban a magas páratartalom miatt és kétszer is elhányta magát. Végül továbbjutott, két év után nyerne ismét mesterversenyt Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

Djokovics láthatóan nagyon szenvedett, a mérkőzés közben kétszer is elhányta magát, egyszer az alapvonalnál, egyszer pedig a bírói szék közelében. Meg is indokolta, hogy mi volt a gondja. Ugyanaz, mint mindenkinek: a hőség és különösen a magas páratartalom.

Miért lett rosszul Novak Djokovics?

Minden játékosnak meg kell itt a küzdenie a brutális körülményekkel. Kegyetlen, amikor nap mint nap 80 százalék feletti a páratartalom, különösen a férfiaknak, mi napközben játszunk a hőségben, a tűző napon. Én nehezebben megbirkózom meg ezzel, mint a többség. Ma tényleg meg kellett járnom a hadak útját

– mondta Djokovics a továbbjutása után. Íme, a sokkoló jelenetek:

A kínai hőség már több sztárt megviselt

Djokovics nem először küzd meg a sanghaji körülményekkel: korábban pályafutása során már két alkalommal is feladni kényszerült mérkőzést a magas páratartalom miatt a kínai metropoliszban. Nem ő az egyetlen áldozata a klímának:

Jannik Sinner nála is rosszabbul járt, izomgörcs, rosszullét miatt feladni kényszerült a holland Tallon Griekspoor elleni meccsét a 3. fordulóban.

Nem véletlen, hogy a játékosok egyre hangosabban kérik a szervezőket: jobban kellene óvni a teniszezők egészségét, hiszen a több órán át tartó, kimerítő mérkőzések ilyen körülmények között rendkívüli kockázatot jelentenek.

 

Djokovics így is a győzelemre hajt

A szerb világklasszis ugyan rosszullétei ellenére továbbjutott, de a negyedik fordulóban újabb komoly erőpróba vár rá. Magyar idő szerint kora délután a spanyol Jaume Munarral csap össze a nyolcaddöntőben. Djokovics számára nagy a tét: ötödik alkalommal szeretné elhódítani a sanghaji trófeát, s két év után végre ismét mesterversenyt nyerne. Ráadásul, mint elmondta, a körülmények ellenére szeret Sanghajban játszani:

– Hihetetlen érzés itt játszani egy ilyen szenvedélyes közönség előtt. Az első két meccsre is zsúfolásig megtelt a stadion, amely az egyik legszebb és legnagyobb aréna, amit a sportban ismerünk. Egyszerűen lenyűgöző, nem is kívánhatnék többet. Majdnem három órán át küzdöttem, a harmadik fordulóban, 38 évesen, miközben a teltházas stadion a nevemet skandálta. Ez egy valóra vált álom számomra, nagyon hálás vagyok.

Novak Djokovics a spanyol Jaume Munar elleni meccse kedden 12.30-kor kezdődik Sanghajban.

A Djokovics–Hanfmann mérkőzés összefoglalója:

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

