Rafael NadalLearner TienteniszDanyiil Medvegyev

Nadal már rég visszavonult, mégis rá panaszkodott Medvegyev az újabb büntetése után

Danyiil Medvegyev bejutott a sanghaji mesterverseny negyeddöntőjébe, két vereség után most nyerni tudott az amerikai Learner Tien ellen (7:6, 6:7, 6:4). A balhés orosz teniszező meccse ezúttal sem volt mentes a drámától: miután a székbíró figyelmeztette, Medvegyev bosszú reakciójába még Rafael Nadal szidalmazása is bekerült.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 7:34
Rafael Nadal két Grand Slam-döntőt is nyert Danyiil Medvegyev ellen, aki most kritizálta a már visszavonult spanyol teniszklasszist Fotó: AFP/Pedro Pardo
Harmadik nekifutásra Danyiil Medvegyev sikerrel járt. A korábbi világelső orosz teniszező, aki hosszú évek óta a leggyengébb idényét futja, két idei, Learner Tien elleni veresége után Sanghajban visszavágott a fiatal amerikai játékosnak. Medvegyev ezzel bejutott a mesterverseny negyeddöntőjébe, miközben a meccs során a tavaly visszavonult klasszis, Rafael Nadal kapott tőle kritikát.

Danyiil Medvegyev büntetést kapott Learner Tien ellen, szerinte Rafael Nadal hasonló helyzeteket mindig megúszott
Danyiil Medvegyev büntetést kapott Learner Tien ellen, szerinte Rafael Nadal hasonló helyzeteket mindig megúszott (Fotó: AFP/Hector Retamal)

Medvegyev idén az Australian Openen, majd múlt héten, a pekingi ATP 500-as torna elődöntőjében is kieset Tien ellen. Utóbbi meccset görcsei miatt feladta Medvegyev, aki akkor is számára érthetetlen figyelmeztetést kapott.

Medvegyev végre nyert Tien ellen

A sanghaji nyolcaddöntő sem volt sima: mindketten nyertek egy-egy 7:6-os szettet, a döntő játszmában Medvegyev 6:4-re győzött, öt perc híján három órás csatában jutott tovább.

Azt hittem, kikapok. Megint görcsöltem, nagyon örülök, hogy mégis sikerült továbbjutnom

árulta el a meccs után Medvegyev, aki Tient is dicsérte. – Hihetetlenül jó játékos. Nincs meg az a nagy szervája, mint sok más teniszezőnek, mégis képes nagyon magas szinten teljesíteni.

Miért szidta Nadalt Medvegyev?

Az orosz teniszező esetében nem meglepő, hogy ezúttal sem múlt el balhé nélkül a szoros meccse. Medvegyevet azért figyelmeztette a székbíró, mert nem készült el időben fogadóként, azaz húzta az időt Tien ellen.

Egész életemben 55 másodpercet vártam Rafára, amikor szerváltam... Engem meg az első alkalommal megbüntetsz?

– kritizálta egyszerre a huszonkétszeres Grand Slam-bajnok spanyolt és a Nadal javára szerinte elfogult rendszert Medvegyev.

 

Összejön Djokovics és Medvegyev döntője?

Medvegyev pályafutása során két Grand Slam-döntőt is veszített Nadal ellen, ezek közül különösen a 2022-es Australian Open-finálé lehetett fájdalmas, amelyet kétszettes előnyből bukott el az orosz.

Medvegyev egyetlen megnyert GS-fináléjában (2021, US Open) is nagy név, Novak Djokovics állt a háló túloldalán. Ők ketten most Sanghajban is egymás ellen döntőzhetnek, de ehhez még mindkét játékosnak két-két meccset nyernie kell a brutális sanghaji körülmények között.

Sanghaji mesterverseny, a negyeddöntők párosítása

Csütörtök
Rune (dán, 10.)–Vacherot (monacói)
Djokovics (szerb, 4.)–Bergs (belga)

Péntek
Auger-Aliassime (kanadai, 12.)–Rinderknech (francia)
De Minaur (ausztrál, 7.)–Medvegyev (orosz, 16.)

 

 

