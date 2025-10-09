Nadal már rég visszavonult, mégis rá panaszkodott Medvegyev az újabb büntetése után

Harmadik nekifutásra Danyiil Medvegyev sikerrel járt. A korábbi világelső orosz teniszező, aki hosszú évek óta a leggyengébb idényét futja, két idei, Learner Tien elleni veresége után Sanghajban visszavágott a fiatal amerikai játékosnak. Medvegyev ezzel bejutott a mesterverseny negyeddöntőjébe, miközben a meccs során a tavaly visszavonult klasszis, Rafael Nadal kapott tőle kritikát.
Medvegyev idén az Australian Openen, majd múlt héten, a pekingi ATP 500-as torna elődöntőjében is kieset Tien ellen. Utóbbi meccset görcsei miatt feladta Medvegyev, aki akkor is számára érthetetlen figyelmeztetést kapott.
Medvegyev végre nyert Tien ellen
A sanghaji nyolcaddöntő sem volt sima: mindketten nyertek egy-egy 7:6-os szettet, a döntő játszmában Medvegyev 6:4-re győzött, öt perc híján három órás csatában jutott tovább.
Azt hittem, kikapok. Megint görcsöltem, nagyon örülök, hogy mégis sikerült továbbjutnom
– árulta el a meccs után Medvegyev, aki Tient is dicsérte. – Hihetetlenül jó játékos. Nincs meg az a nagy szervája, mint sok más teniszezőnek, mégis képes nagyon magas szinten teljesíteni.
Miért szidta Nadalt Medvegyev?
Az orosz teniszező esetében nem meglepő, hogy ezúttal sem múlt el balhé nélkül a szoros meccse. Medvegyevet azért figyelmeztette a székbíró, mert nem készült el időben fogadóként, azaz húzta az időt Tien ellen.
Egész életemben 55 másodpercet vártam Rafára, amikor szerváltam... Engem meg az első alkalommal megbüntetsz?
– kritizálta egyszerre a huszonkétszeres Grand Slam-bajnok spanyolt és a Nadal javára szerinte elfogult rendszert Medvegyev.
Összejön Djokovics és Medvegyev döntője?
Medvegyev pályafutása során két Grand Slam-döntőt is veszített Nadal ellen, ezek közül különösen a 2022-es Australian Open-finálé lehetett fájdalmas, amelyet kétszettes előnyből bukott el az orosz.