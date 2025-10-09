Nadal már rég visszavonult, mégis rá panaszkodott Medvegyev az újabb büntetése után

Harmadik nekifutásra Danyiil Medvegyev sikerrel járt. A korábbi világelső orosz teniszező, aki hosszú évek óta a leggyengébb idényét futja, két idei, Learner Tien elleni veresége után Sanghajban visszavágott a fiatal amerikai játékosnak. Medvegyev ezzel bejutott a mesterverseny negyeddöntőjébe, miközben a meccs során a tavaly visszavonult klasszis, Rafael Nadal kapott tőle kritikát.

Danyiil Medvegyev büntetést kapott Learner Tien ellen, szerinte Rafael Nadal hasonló helyzeteket mindig megúszott (Fotó: AFP/Hector Retamal)

Medvegyev idén az Australian Openen, majd múlt héten, a pekingi ATP 500-as torna elődöntőjében is kieset Tien ellen. Utóbbi meccset görcsei miatt feladta Medvegyev, aki akkor is számára érthetetlen figyelmeztetést kapott.

Medvegyev végre nyert Tien ellen

A sanghaji nyolcaddöntő sem volt sima: mindketten nyertek egy-egy 7:6-os szettet, a döntő játszmában Medvegyev 6:4-re győzött, öt perc híján három órás csatában jutott tovább.

Azt hittem, kikapok. Megint görcsöltem, nagyon örülök, hogy mégis sikerült továbbjutnom

– árulta el a meccs után Medvegyev, aki Tient is dicsérte. – Hihetetlenül jó játékos. Nincs meg az a nagy szervája, mint sok más teniszezőnek, mégis képes nagyon magas szinten teljesíteni.

Miért szidta Nadalt Medvegyev?

Az orosz teniszező esetében nem meglepő, hogy ezúttal sem múlt el balhé nélkül a szoros meccse. Medvegyevet azért figyelmeztette a székbíró, mert nem készült el időben fogadóként, azaz húzta az időt Tien ellen.

Egész életemben 55 másodpercet vártam Rafára, amikor szerváltam... Engem meg az első alkalommal megbüntetsz?

– kritizálta egyszerre a huszonkétszeres Grand Slam-bajnok spanyolt és a Nadal javára szerinte elfogult rendszert Medvegyev.

Medvedev to the umpire:



"All my life, I've been serving & waiting for Rafa for 55 seconds. And you give me a code violation on the first occasion. I played Rafa 5 times, there was not one time I was ready to serve and he was ready to return. He didn't get one time violation." pic.twitter.com/J88OklJi1y — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) October 8, 2025

Összejön Djokovics és Medvegyev döntője?

Medvegyev pályafutása során két Grand Slam-döntőt is veszített Nadal ellen, ezek közül különösen a 2022-es Australian Open-finálé lehetett fájdalmas, amelyet kétszettes előnyből bukott el az orosz.