Rafael Nadal megelőzte Federert és Djokovicsot!

Rafael Nadal és Danyiil Medvegyev is történelmi sikerért lépett pályára vasárnap a Rod Laver Arénában. A spanyol játékos célja az volt, hogy huszonegyedik Grand Slam-trófeájával ellépjen Roger Federer és Novak Djokovics mellől. A szerbet tavaly, a US Open döntőjében éppen Danyiil Medvegyev akadályozta meg abban, hogy egyedüli rekorder legyen (no meg a naptári Grand Slamben is), az open érában viszont korábban még egyetlen férfi teniszező sem tudta az első két Grand Slam-sikerét két egymás utáni nagy tornán megszerezni.

A két játékos már játszott Grand Slam-döntőt: a 2019-es US Openen Nadal öt játszmában nyert. Azzal a találkozóval ellentétben az idei Australian Open-finálét Medvegyev kezdte sokkal jobban: az első játszmában szinte lemosta a pályáról a spanyol legendát (6:2).

Arra senki sem számított, hogy Nadal feladja a küzdelmet, és emelni is tudott a játéka színvonalán, a második játszmában ő breakelt először.

5:3-nál Nadal szerválhatott is a szettért, négy breaklabdát hárított, játszmalabdája volt, mégis Medvegyevé lett a játék. A spanyol a tie breakben is lépéselőnyben volt, de ezzel sem tudott élni, Medvegyev pedig szenzációs elütéssel kétszettes előnyhöz jutott.

A harmadik játszmában az orosz nagyon közel került a győzelemhez, fogadóként 0-40-ig jutott, de nem tudott breakelni, 4:4-nél viszont ziccerben könnyelmű hibát ejtett, ez pedig végül a szettjébe került, mert Nadal ezúttal ki tudta szerválni a játszmát.

Medvegyev nagyon közel járt a sikerhez (Fotó: AFP/Martin Keep)

A negyedik szettben pedig ismét Nadal került breakelőnybe, az első elvesztése után másodszor is, Medvegyev pedig egyre gyakrabban panaszkodott a közönségre, amely az orosz hibáit is kitörő örömmel fogadta. Ahogy azt is, amikor a spanyol újabb 6:4-es szettel kiharcolta a döntő játszmát.

Ahogy a korábbi két szettben, a döntő játszmában is Nadal került először breakelőnybe. Volt még fordulat, 5:4-nél azonban nem tudta kiszerválni a mérkőzést a spanyol, de újabb breakkel még egy esélyt teremtett magának, akkor pedig már nem volt esélye Medvegyevnek.

A spanyol a 2007-es wimbledoni torna óta először fordított meg mérkőzést kétszettes hátrányból, és annak ellenére, hogy az elmúlt fél évben alig játszott sérülés miatt, ő lett az Australian Open bajnoka!

Rafael Nadal karrierje huszonegyedik Grand Slam-győzelmét aratta, ezzel egyedüli csúcstartóként Federer és Djokovics elé került. Egyben a szerbhez hasonlóan immár neki is mind a négy nagy tornáról van legalább két sikere.

Australian Open, férfi döntő

Nadal (spanyol, 6.)–Medvegyev (orosz, 2.) 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5

Borítókép: Rafael (Fotó: AFP/Aaron Francis)