„Ki vagy te?” – Medvegyev ismét kiakadt a bíróra, jó oka volt rá

Danyiil Medvegyev nem élete szezonját futja. A 2021-es US Open-bajnok, korábbi világelső orosz teniszező idén mindössze egy meccset nyert Grand Slam-tornán. Medvegyev az Australian Open második körében az amerikai Learner Tien ellen szenvedett vereséget, aki ellen kedden, a pekingi ATP 500-as verseny elődöntőjében lehetősége nyílt a visszavágásra, végül mégis Tien játszhat majd a fináléban Jannik Sinner ellen.

Danyiil Medvegyev a görcs miatt feladta az elődöntőt, Learner Tien lesz Jannik Sinner ellenfele a pekingi ATP 500-as tenisztorna döntőjében (Fotó: AFP/Pedro Pardo)

Medvegyev rosszul kezdett, de aztán 0:3-ról 7:5-re megfordította az első játszmát. A második szettben 5:3-nál a döntőbe jutásért adogatott az orosz, utána viszont már csak balkezes amerikai ellenfele nyert játékot.

Medvegyev görcsölt, a bíró megbüntette érte

Ebben szerepet játszott az is, hogy Medvegyev görcs miatt nem tudott rendesen elmenni a labdákért. Az orosz szemmel látható szenvedése nem hatotta meg Adel Núr székbírót, aki komolytalan játékért figyelmeztette Medvegyevet.

Az eleve kétes döntés az orosz balhés természetét is ismerve csak egyet jelenthetett: vitát.

– Ki vagy te? Miért te döntöd el, hogy a tőlem telhető legjobbat nyújtom-e?

– kérte számon Medvegyev Núrt, aki a versenybírót is segítségül hívta, hiába.

Az orosz teniszező azt is elmondta: a US Open után igyekszik jól viselkedni, de ilyen bánásmóddal szemben nehéz.

Cramping Daniil Medvedev gets a code violation for "not trying his best" by the ref. pic.twitter.com/VxJKKUppp2 — asud (@asud683385) September 30, 2025

– Igazából ez jó is, tíz percig beszélhetek veled, hátha addig elmúlik a görcs – tette még hozzá gúnyosan Medvegyev.

Ez végül nem jött be, az orosz a harmadik szettben, 4:0-s hátrányban kezet nyújtott Tiennek, majd a székbírónak is, bár utóbbi még ekkor is kapott néhány keresetlen szót.

Tien első döntője, Sinner az ellenfél

A tizenkilenc éves Learner Tien különös körülmények között jutott be élete első ATP-tornadöntőjébe, ahol Jannik Sinner lesz az ellenfele.