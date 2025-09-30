„Ki vagy te?” – Medvegyev ismét kiakadt a bíróra, jó oka volt rá

Rendkívüli

Danyiil Medvegyev adogatott a pekingi ATP 500-as torna elődöntőjében a továbbjutásért, mégis Learner Tien jutott be a fináléba, ahol Jannik Sinner lesz az ellenfele. Az orosz teniszező nagyon közel járt ahhoz, hogy visszavágjon Tiennek az Australian Openen elszenvedett vereségért, ám görcsölni kezdett. Medvegyev az elszalasztott lehetőség miatt is ideges lehetett, aztán a bíró tovább rontott a helyzeten.

Koczó Dávid
2025. 09. 30. 16:14
Danyiil Medvegyev görcsölt, a székbíró megbüntette miatta a pekingi tenisztorna elődöntőjében Learner Tien ellen Fotó: AFP/Pedro Pardo
Danyiil Medvegyev nem élete szezonját futja. A 2021-es US Open-bajnok, korábbi világelső orosz teniszező idén mindössze egy meccset nyert Grand Slam-tornán. Medvegyev az Australian Open második körében az amerikai Learner Tien ellen szenvedett vereséget, aki ellen kedden, a pekingi ATP 500-as verseny elődöntőjében lehetősége nyílt a visszavágásra, végül mégis Tien játszhat majd a fináléban Jannik Sinner ellen.

Danyiil Medvegyev a görcs miatt feladta az elődöntőt, Learner Tien lesz Jannik Sinner ellenfele a pekingi ATP 500-as tenisztorna döntőjében
Danyiil Medvegyev a görcs miatt feladta az elődöntőt, Learner Tien lesz Jannik Sinner ellenfele a pekingi ATP 500-as tenisztorna döntőjében (Fotó: AFP/Pedro Pardo)

Medvegyev rosszul kezdett, de aztán 0:3-ról 7:5-re megfordította az első játszmát. A második szettben 5:3-nál a döntőbe jutásért adogatott az orosz, utána viszont már csak balkezes amerikai ellenfele nyert játékot.

Medvegyev görcsölt, a bíró megbüntette érte

Ebben szerepet játszott az is, hogy Medvegyev görcs miatt nem tudott rendesen elmenni a labdákért. Az orosz szemmel látható szenvedése nem hatotta meg Adel Núr székbírót, aki komolytalan játékért figyelmeztette Medvegyevet.

Az eleve kétes döntés az orosz balhés természetét is ismerve csak egyet jelenthetett: vitát.

– Ki vagy te? Miért te döntöd el, hogy a tőlem telhető legjobbat nyújtom-e?

– kérte számon Medvegyev Núrt, aki a versenybírót is segítségül hívta, hiába.

Az orosz teniszező azt is elmondta: a US Open után igyekszik jól viselkedni, de ilyen bánásmóddal szemben nehéz.

– Igazából ez jó is, tíz percig beszélhetek veled, hátha addig elmúlik a görcs – tette még hozzá gúnyosan Medvegyev.

Ez végül nem jött be, az orosz a harmadik szettben, 4:0-s hátrányban kezet nyújtott Tiennek, majd a székbírónak is, bár utóbbi még ekkor is kapott néhány keresetlen szót.

Tien első döntője, Sinner az ellenfél

A tizenkilenc éves Learner Tien különös körülmények között jutott be élete első ATP-tornadöntőjébe, ahol Jannik Sinner lesz az ellenfele.

 

