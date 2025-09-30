„Ki vagy te?” – Medvegyev ismét kiakadt a bíróra, jó oka volt rá

Danyiil Medvegyev nem élete szezonját futja. A 2021-es US Open-bajnok, korábbi világelső orosz teniszező idén mindössze egy meccset nyert Grand Slam-tornán. Medvegyev az Australian Open második körében az amerikai Learner Tien ellen szenvedett vereséget, aki ellen kedden, a pekingi ATP 500-as verseny elődöntőjében lehetősége nyílt a visszavágásra, végül mégis Tien játszhat majd a fináléban Jannik Sinner ellen.
Medvegyev rosszul kezdett, de aztán 0:3-ról 7:5-re megfordította az első játszmát. A második szettben 5:3-nál a döntőbe jutásért adogatott az orosz, utána viszont már csak balkezes amerikai ellenfele nyert játékot.
Medvegyev görcsölt, a bíró megbüntette érte
Ebben szerepet játszott az is, hogy Medvegyev görcs miatt nem tudott rendesen elmenni a labdákért. Az orosz szemmel látható szenvedése nem hatotta meg Adel Núr székbírót, aki komolytalan játékért figyelmeztette Medvegyevet.
Az eleve kétes döntés az orosz balhés természetét is ismerve csak egyet jelenthetett: vitát.
– Ki vagy te? Miért te döntöd el, hogy a tőlem telhető legjobbat nyújtom-e?
– kérte számon Medvegyev Núrt, aki a versenybírót is segítségül hívta, hiába.
Az orosz teniszező azt is elmondta: a US Open után igyekszik jól viselkedni, de ilyen bánásmóddal szemben nehéz.
– Igazából ez jó is, tíz percig beszélhetek veled, hátha addig elmúlik a görcs – tette még hozzá gúnyosan Medvegyev.
Ez végül nem jött be, az orosz a harmadik szettben, 4:0-s hátrányban kezet nyújtott Tiennek, majd a székbírónak is, bár utóbbi még ekkor is kapott néhány keresetlen szót.
Tien első döntője, Sinner az ellenfél
A tizenkilenc éves Learner Tien különös körülmények között jutott be élete első ATP-tornadöntőjébe, ahol Jannik Sinner lesz az ellenfele.