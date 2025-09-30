Alcaraz jól taktikázott, egyszerre nyert Sinner és Fritz ellen + videó

A tenisz az elmúlt két évben a férfiak között leginkább Carlos Alcaraz és Jannik Sinner párharcáról szólt. Mind 2024-ben, mind idén a spanyol és az olasz játékos is két-két Grand Slam-tornát nyert. Az ATP-világranglistát több mint egy éven át folyamatosan Sinner vezette, a szeptemberi US Open-döntőben viszont Alcaraz a trófea mellett a világelsőséget is megszerezte vele szemben. A két klasszis Ázsiában egymástól tisztes távolságban folytatta a versenyfutást: Sinner a pekingi, Alcaraz a tokiói ATP 500-as versenyen jutott be a döntőbe. A spanyol ellenfele Taylor Fritz volt, aki másfél héttel korábban, a Laver-kupán legyőzte a világelsőt.

Taylor Fritz egy győzelem mellett negyedik vereségét szenvedte el Carlos Alcaraz ellen a tokiói ATP 500-as tenisztorna döntőjében (Fotó: AFP/Philip Fong)

Fritz akkor fogadkozott, hogy ez a siker önbizalmat ad neki, hogy a jelentősebb, egyéni, akár a Grand Slam-versenyeken is nyerjen Alcaraz ellen.

Alcaraz sérülése nem volt akadály, simán nyert Fritz ellen

Nos, ebből Tokióban nem sokat láttunk. Bár Alcaraz ijesztő jelenettel kezdte a tornát, bekötött bokával is magabiztosan menetelt, egyedül a Casper Ruud elleni elődöntőben veszített játszmát. Ha hátráltatta is a sérülés, ez nem nagyon látszott.