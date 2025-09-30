  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Alcaraz jól taktikázott, egyszerre nyert Sinner és Fritz ellen + videó
Carlos AlcarazTaylor FritzNovak DjokovicsJannik SinnerMarozsán Fábián

Alcaraz jól taktikázott, egyszerre nyert Sinner és Fritz ellen + videó

Idei nyolcadik tornagyőzelmét aratta Tokióban Carlos Alcaraz. A spanyol világelső a Japánban rendezett kemény pályás ATP 500-as verseny döntőjében az amerikai Taylor Fritz ellen nyert két játszmában. Alcaraz őrzi az első helyét a világranglistán Jannik Sinner előtt, akivel legközelebb Sanghajban csaphatnak össze, ha mindketten eljutnak a fináléig a szerdán kezdődő mesterversenyen.

Koczó Dávid
2025. 09. 30. 12:55
Carlos Alcaraz megállíthatatlan, Tokióban Taylor Fritz ellen nyert a döntőben, őrzi a világelsőséget Jannik Sinner előtt Fotó: AFP/Philip Fong
A tenisz az elmúlt két évben a férfiak között leginkább Carlos Alcaraz és Jannik Sinner párharcáról szólt. Mind 2024-ben, mind idén a spanyol és az olasz játékos is két-két Grand Slam-tornát nyert. Az ATP-világranglistát több mint egy éven át folyamatosan Sinner vezette, a szeptemberi US Open-döntőben viszont Alcaraz a trófea mellett a világelsőséget is megszerezte vele szemben. A két klasszis Ázsiában egymástól tisztes távolságban folytatta a versenyfutást: Sinner a pekingi, Alcaraz a tokiói ATP 500-as versenyen jutott be a döntőbe. A spanyol ellenfele Taylor Fritz volt, aki másfél héttel korábban, a Laver-kupán legyőzte a világelsőt.

Taylor Fritz egy győzelem mellett negyedik vereségét szenvedte el Carlos Alcaraz ellen a tokiói ATP 500-as tenisztorna döntőjében
Taylor Fritz egy győzelem mellett negyedik vereségét szenvedte el Carlos Alcaraz ellen a tokiói ATP 500-as tenisztorna döntőjében (Fotó: AFP/Philip Fong)

Fritz akkor fogadkozott, hogy ez a siker önbizalmat ad neki, hogy a jelentősebb, egyéni, akár a Grand Slam-versenyeken is nyerjen Alcaraz ellen.

Alcaraz sérülése nem volt akadály, simán nyert Fritz ellen

Nos, ebből Tokióban nem sokat láttunk. Bár Alcaraz ijesztő jelenettel kezdte a tornát, bekötött bokával is magabiztosan menetelt, egyedül a Casper Ruud elleni elődöntőben veszített játszmát. Ha hátráltatta is a sérülés, ez nem nagyon látszott.

Az első játszma hajrájáig Fritz még bírta a nyomást, de végül Alcaraz 4:4-nél brékelt.

Az amerikai aztán ápolást is kért, a második játszmában bekötött combbal már semmi esélye nem volt, bár a számszerű eredmény végül ugyanúgy alakult, 6:4, 6:4-re nyert Alcaraz.

Alcaraz egy nap előnybe került Sinnerrel szemben

Carlos Alcaraz már az idei nyolcadik tornagyőzelmét aratta, s helyszínválasztásával a szerdán kezdődő sanghaji mesterversenyre apró előnybe került Jannik Sinnerrel szemben. Az olasz ugyanis szerdán még Pekingben játszik döntőt, csak utána utazik Sanghajba.

Az ázsiai mesterversenyen Alcaraz lesz az első, Sinner a második kiemelt, egyiküknek sem kell pályára lépnie az első fordulóban.

Djokovics visszatér, Fritz helyzete Marozsán miatt is érdekes

Ugyanez igaz Novak Djokovics (4.) és Taylor Fritz (5.) esetében is. A szerb klasszis sem Tokióban, sem Pekingben nem játszott, sőt, a májusi genfi verseny óta a sanghaji lesz az első tornája, amely nem a Grand Slamek közé tartozik.

Djokoviccsal szemben Fritz végigversenyzi az évet, ha viszont a tokiói döntőben elszenvedett sérülése komolyabb, s Sanghajtól visszalép, az Marozsán Fábián esélyeire is hatással lehet. A Pekingben negyeddöntőig jutott magyar teniszező a mesterversenyen a háromszoros Grand Slam-bajnok, de ma, negyvenévesen már a top 100-on kívül jegyzett Stan Wawrinka ellen kezd, a továbbjutóra pedig a sorsolás alapján Fritz várna a második körben.

 

