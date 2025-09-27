Kínát vérig sértette a pekingi tenisztornán az olasz sztár, nagy balhé tört ki!

A világranglistán 57. Marozsán Fábián a nála tíz hellyel előrébb rangsorolt Benjamin Bonzi után, szombaton ismét egy franciával csapott össze Alexandre Muller személyében, aki karriercsúccsal 38. az ATP-rangsorban. A 28 éves rivális eddig egy ATP-tornát nyert (idén Hongkongban), a Grand Slameken pedig a második forduló a legjobb eredménye. Első találkozójukon a nyitószett 4:3-nál dőlt el, amikor a 25 éves magyar elvette Muller adogatását, majd kiszerválta a játszmát. A folytatás szorosabban alakult, egy-egy brékkel jutottak el a rövidítésig, melyben 5-5 után a nyerő ütéseket szóró Marozsánnak sikerült egymás után két labdamenetet hoznia, így 1 óra 34 perc elteltével ő ünnepelhetett a 6:3, 7:6 (7-5)-ös győzelme után. A negyeddöntőben a négyszeres Grand Slam-bajnok Jannik Sinner következik, mivel az olasz sztár 6:4, 5:7, 6:0-ra legyőzte a 68. helyezett francia Terence Atmane-t. Elmondása szerint Sinner ma kicsit ideges volt…
Lorenzo Musetti nem úgy gondolta…
Még idegesebb lett Pekingben még a nyolcaddöntőbe jutásért játszott meccsén az olasz Lorenzo Musetti, aki amúgy 7:6 (7-3), 6:7 (4-7), 6:3-ra nyert a francia Mpetshi Perricard ellen. A meccs egy pontján, a második játszma rövidítésében azonban nagyon kiakadt a kínai közönségre, nyomdafestéket nem tűrően kiabálta, hogy állandóan köhögnek, ami zavarja a játékban. A szavaival általánosítva egész Kínát vérig sértette, hatalmas vihart kavart, és most próbál magyarázkodni, hogy nem a kínai emberekkel volt gondja, csak azokkal, akik köhögtek…
A világranglista 9. helyén álló, 23 éves Musetti az Instagram-oldalán kért elnézést.
– Szeretnék őszintén bocsánatot kérni amiatt, amit tegnap a meccsem alatt frusztrációmban mondtam. Szavaim csak néhány, a tömegben lévő személyhez szóltak, akik rendszeresen köhögtek és zavarták a játékot. Soha, semmilyen módon nem a kínai népnek szántam őket. A második tie-breakben, a stressz és feszültség pillanatában történt, de ez egyáltalán nem mentség számomra. Tudom, hogy a kifejezésmódom helytelen volt, és sok kínai szurkolót megbántottam. Mélységesen sajnálom, és nagyon megbántam. Mindig is csodáltam a kínai embereket, és igazán értékelem, hogy az országotokban játszhatok. 2018 óta visszatérek Kínába, és mindig nagyon szívesen látnak itt. Hálás vagyok a hihetetlen támogatásért, amit folyamatosan kapok. Még egyszer, őszintén sajnálom a történteket – tudatta Lorenzo Musetti.
Marozsán már nyert Sinner ellen, de ez nem sokat számít
Marozsán Fábián a következőket mondta a meccse után: