  • Kínát vérig sértette a pekingi tenisztornán az olasz sztár, nagy balhé tört ki!
Jannik Sinner

Kínát vérig sértette a pekingi tenisztornán az olasz sztár, nagy balhé tört ki!

Amint arról beszámoltunk, Marozsán Fábián második győzelmével bejutott a negyeddöntőbe a 4,01 millió dollár (1,32 milliárd forint) összdíjazású pekingi keménypályás tenisztornán. S immár az is biztos, hogy Marozsán következő ellenfele a volt világelső olasz Jannik Sinner lesz. Akinek egyik honfitársa, a világranglista kilencedik helyén álló Lorenzo Musetti egész Kínát vérig sértette, nagy balhé tört ki. Musetti elnézést kért a szavai miatt.

2025. 09. 27. 13:24
Lorenzo Musetti nem a győzelmével került be a hírekbe Forrás: AFP
A világranglistán 57. Marozsán Fábián a nála tíz hellyel előrébb rangsorolt Benjamin Bonzi után, szombaton ismét egy franciával csapott össze Alexandre Muller személyében, aki karriercsúccsal 38. az ATP-rangsorban. A 28 éves rivális eddig egy ATP-tornát nyert (idén Hongkongban), a Grand Slameken pedig a második forduló a legjobb eredménye. Első találkozójukon a nyitószett 4:3-nál dőlt el, amikor a 25 éves magyar elvette Muller adogatását, majd kiszerválta a játszmát. A folytatás szorosabban alakult, egy-egy brékkel jutottak el a rövidítésig, melyben 5-5 után a nyerő ütéseket szóró Marozsánnak sikerült egymás után két labdamenetet hoznia, így 1 óra 34 perc elteltével ő ünnepelhetett a 6:3, 7:6 (7-5)-ös győzelme után. A negyeddöntőben a négyszeres Grand Slam-bajnok Jannik Sinner következik, mivel az olasz sztár 6:4, 5:7, 6:0-ra legyőzte a 68. helyezett francia Terence Atmane-t. Elmondása szerint Sinner ma kicsit ideges volt…

Marozsán Fábián menetel Pekingben, de Sinner ellen nagyon nehéz dolga lesz
Marozsán Fábián menetel Pekingben, de Sinner ellen nagyon nehéz dolga lesz Fotó: Vu Hao/MTI/EPA

Lorenzo Musetti nem úgy gondolta…

Még idegesebb lett Pekingben még a nyolcaddöntőbe jutásért játszott meccsén az olasz Lorenzo Musetti, aki amúgy 7:6 (7-3), 6:7 (4-7), 6:3-ra nyert  a francia Mpetshi Perricard ellen. A meccs egy pontján, a második játszma rövidítésében azonban nagyon kiakadt a kínai közönségre, nyomdafestéket nem tűrően kiabálta, hogy állandóan köhögnek, ami zavarja a játékban. A szavaival általánosítva egész Kínát vérig sértette, hatalmas vihart kavart, és most próbál magyarázkodni, hogy nem a kínai emberekkel volt gondja, csak azokkal, akik köhögtek…

A világranglista 9. helyén álló, 23 éves Musetti az Instagram-oldalán kért elnézést.

– Szeretnék őszintén bocsánatot kérni amiatt, amit tegnap a meccsem alatt frusztrációmban mondtam. Szavaim csak néhány, a tömegben lévő személyhez szóltak, akik rendszeresen köhögtek és zavarták a játékot. Soha, semmilyen módon nem a kínai népnek szántam őket. A második tie-breakben, a stressz és feszültség pillanatában történt, de ez egyáltalán nem mentség számomra. Tudom, hogy a kifejezésmódom helytelen volt, és sok kínai szurkolót megbántottam. Mélységesen sajnálom, és nagyon megbántam. Mindig is csodáltam a kínai embereket, és igazán értékelem, hogy az országotokban játszhatok. 2018 óta visszatérek Kínába, és mindig nagyon szívesen látnak itt. Hálás vagyok a hihetetlen támogatásért, amit folyamatosan kapok. Még egyszer, őszintén sajnálom a történteket – tudatta Lorenzo Musetti. 

 

Marozsán már nyert Sinner ellen, de ez nem sokat számít

Marozsán Fábián a következőket mondta a meccse után:

– Úgy éreztem, hogy kicsit nyomott, álmoskás volt a meccs eleje, korán kezdtünk és előtte esett az eső, nem volt könnyű felpörögni. Kicsit mindketten tartottunk a másiktól, ez volt az első meccsünk. Muller nagy küzdő, harcos mentalitású játékos, ezért is nagyon örülök, hogy én jöttem ki győztesen a meccsből. Szerintem az első szett teljesen rendben volt, nem volt hullámvölgyem, és a lehető legjobb pillanatban, új labdákkal 5:5-nél sikerült brékelnem, majd egyből lezártam a szettet. A folytatásban viszont már volt néhány hibám sorozatban, emiatt a második szett elején hamar brékhátrányba kerültem. Ami viszont nagyon fontos volt, nem estem pánikba, koncentrált maradtam és egyből visszabrékeltem. A tie-breakben jól adogattam, próbáltam agresszív, kockázatosabb teniszt játszani, ennek most meglett az eredménye, és két kifejezetten szép labdamenettel lezártam a meccset –  mondta Marozsán, aki először jutott negyeddöntőbe a kínai fővárosban.

A Sinner elleni folytatásról annyit mondott, hogy élvezni szeretné a hétfői meccset, felmenni a pályára – minden bizonnyal a centerre –, és elengedni a kezét.

– Játszottam már Sinner ellen egy alkalommal, tavaly Halléban, akkor nyertem egy szettet. Szeretném megnehezíteni a dolgát, de a legfontosabb, hogy jól és felszabadultan teniszezzek ellene – szögezte le Marozsán Fábián.

Azt a meccset, amit 2018-ban, Egyiptomban megnyert az akkor még csak tizenhat éves Sinner ellen, már számításba sem veszi Marozsán, s valóban nincs is sok jelentősége a magyar idő szerint várhatóan hétfőn kora reggel zajló pekingi negyeddöntőjük szempontjából.

 

 

