Kínát vérig sértette a pekingi tenisztornán az olasz sztár, nagy balhé tört ki!

A világranglistán 57. Marozsán Fábián a nála tíz hellyel előrébb rangsorolt Benjamin Bonzi után, szombaton ismét egy franciával csapott össze Alexandre Muller személyében, aki karriercsúccsal 38. az ATP-rangsorban. A 28 éves rivális eddig egy ATP-tornát nyert (idén Hongkongban), a Grand Slameken pedig a második forduló a legjobb eredménye. Első találkozójukon a nyitószett 4:3-nál dőlt el, amikor a 25 éves magyar elvette Muller adogatását, majd kiszerválta a játszmát. A folytatás szorosabban alakult, egy-egy brékkel jutottak el a rövidítésig, melyben 5-5 után a nyerő ütéseket szóró Marozsánnak sikerült egymás után két labdamenetet hoznia, így 1 óra 34 perc elteltével ő ünnepelhetett a 6:3, 7:6 (7-5)-ös győzelme után. A negyeddöntőben a négyszeres Grand Slam-bajnok Jannik Sinner következik, mivel az olasz sztár 6:4, 5:7, 6:0-ra legyőzte a 68. helyezett francia Terence Atmane-t. Elmondása szerint Sinner ma kicsit ideges volt…

Marozsán Fábián menetel Pekingben, de Sinner ellen nagyon nehéz dolga lesz Fotó: Vu Hao/MTI/EPA

Sinner, tombeur du Français Atmane : « Il n’existe pas beaucoup de joueurs comme lui. Je me sentais un peu nerveux aujourd’hui » https://t.co/gmRTwiMSX2 — We Love Tennis (@Welovetennis) September 27, 2025

Lorenzo Musetti nem úgy gondolta…

Még idegesebb lett Pekingben még a nyolcaddöntőbe jutásért játszott meccsén az olasz Lorenzo Musetti, aki amúgy 7:6 (7-3), 6:7 (4-7), 6:3-ra nyert a francia Mpetshi Perricard ellen. A meccs egy pontján, a második játszma rövidítésében azonban nagyon kiakadt a kínai közönségre, nyomdafestéket nem tűrően kiabálta, hogy állandóan köhögnek, ami zavarja a játékban. A szavaival általánosítva egész Kínát vérig sértette, hatalmas vihart kavart, és most próbál magyarázkodni, hogy nem a kínai emberekkel volt gondja, csak azokkal, akik köhögtek…

"They're always coughing those damn Chinese..

they keep coughing, fuck..

they cough every three minutes!

..

*cough cough*"



*full translation of what Lorenzo Musetti said

pic.twitter.com/u8uyPS2TF7 — ⁶³ Nene ⁷² || 🦊 (@bubblegum_win) September 26, 2025

A világranglista 9. helyén álló, 23 éves Musetti az Instagram-oldalán kért elnézést.

– Szeretnék őszintén bocsánatot kérni amiatt, amit tegnap a meccsem alatt frusztrációmban mondtam. Szavaim csak néhány, a tömegben lévő személyhez szóltak, akik rendszeresen köhögtek és zavarták a játékot. Soha, semmilyen módon nem a kínai népnek szántam őket. A második tie-breakben, a stressz és feszültség pillanatában történt, de ez egyáltalán nem mentség számomra. Tudom, hogy a kifejezésmódom helytelen volt, és sok kínai szurkolót megbántottam. Mélységesen sajnálom, és nagyon megbántam. Mindig is csodáltam a kínai embereket, és igazán értékelem, hogy az országotokban játszhatok. 2018 óta visszatérek Kínába, és mindig nagyon szívesen látnak itt. Hálás vagyok a hihetetlen támogatásért, amit folyamatosan kapok. Még egyszer, őszintén sajnálom a történteket – tudatta Lorenzo Musetti.

Marozsán már nyert Sinner ellen, de ez nem sokat számít

Marozsán Fábián a következőket mondta a meccse után: