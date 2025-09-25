Az ijedt Alcaraz már a Fucsovics elleni mérkőzése előtt visszaléphet

A világranglistán 58. Fucsovics Márton még szerdán múlta felül az amerikai Frances Tiafoe-t (29.), és csütörtökön az is kiderült, hogy a tokiói tenisztorna nyolcaddöntőjében az amerikai Brandon Nakashima (33.) lesz a magyar játékos ellenfele. A mérkőzésre az is motivációt adhat, hogy az ottani győztesre minden bizonnyal a világelső Carlos Alcaraz vár – legalábbis ha a spanyol teniszező a papírforma szerint továbbjut a belga Zizou Bergs (47.) ellen. Jelen állás alapján azonban még az is bizonytalan, hogy Alcaraz egyáltalán a negyeddöntőbe jutásért pályára tud-e lépni.

Carlos Alcaraz sérülten is győzni tudott a tokiói tenisztornán, de képes lesz-e eljutni a potenciálisan Fucsovics Márton elleni negyeddöntőig? (Fotó: AFP/Yuichi Yamazaki)

Carlos Alcaraz talán el sem jut a Fucsovics Márton elleni negyeddöntőig

A hatszoros Grand Slam-győztes játékos helyi idő szerint csütörtök este az argentin Sebastian Baez (41.) játszott, és az eredmény – 6:4, 6:2 – alapján könnyedén győzött 1 óra 21 perc alatt. Ám a statisztika nem minden, ugyanis azt nem mutatja, hogy

Alcaraz az első szettben egy tenyerest követő lépés után elesett, és fájdalmasan fogta a bal bokáját és sarkát a földön.

Ápolták, bekötözték a lábát, majd a mintegy félórás esőszünet is jól jött neki, így végül fájdalmas arccal, de továbbjutott. Ugyanakkor nem biztos, hogy az erőltetés jót tett neki.

Oh no, Charly 🥺



Alcaraz pulls up mid-point, clutching at his Achilles. Receiving treatment #kinoshitajotennis pic.twitter.com/xsucpqFsgC — Tennis TV (@TennisTV) September 25, 2025

– Nem fogok hazudni, megijedtem. Amikor kifordult a bokám, aggódtam, mert nem tűnt jónak.

Öt percig semmit nem tudtam csinálni, és nem voltam biztos abban, hogy nem kell feladnom a mérkőzést.

Örülök, hogy utána képes voltam így játszani és nyerni, de muszáj lesz regenerálódni, hogy készen álljak a következő fordulóra – nyilatkozta a mérkőzés után Alcaraz, aki a hírek szerint nem tervez semmilyen extra orvosi vizsgálaton részt venni, helyette a fizioterapeutája segítségével a Bergs elleni találkozó reggelén fogja eldönteni, visszalép-e a tokiói tornától.

Marozsán Sinner ellen teniszezik, ha mindketten továbbjutnak

Nem csupán Fucsovics Mártonnak van arra esélye, hogy egy ATP 500-as torna negyeddöntőjében a világ egyik legjobbjával mérkőzzön meg a héten. Marozsán Fábián (57.) ugyanis a pekingi tenisztornán egy győzelemre van attól, hogy Jannik Sinner (2.) legyen az ellenfele a legjobb nyolc között. Az olasz játékos csütörtökön egy másik Grand Slam-bajnokot, a horvát Marin Cilicet (97.) búcsúztatta – a nyolcaddöntőben rá a francia Térence Atmane (68.), míg Marozsánra a szintén francia Alexandre Müller (38.) vár.