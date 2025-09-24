Fucsovics Márton bravúros választ adott, miután az egyik legrosszabb teniszezőnek nevezték

A világranglistán 58. helyezett magyar teniszező a selejtezőből karrierje során első alkalommal jutott fel a tokiói torna főtáblájára, miután a kvalifikációban első kiemeltként az osztrák Filip Misolic (92.) és az olasz Matteo Arnaldi (73.) ellen is két játszmában győzött. Szerdán, az első körben a nyolcaddöntőbe jutásért a nyolcadik kiemelt amerikai Frances Tiafoe (29.) következett. Az egykor top tízes teniszező elleni korábbi négy találkozója közül Fucsovics Márton az első kettőt (Genf, 2018 és Doha, 2020) megnyerte, az utóbbi kettőn (US Open, 2020 és Stuttgart, 2023) viszont a három ATP-trófeával rendelkező Tiafoe győzött.

Fucsovics Márton Frances Tiafoe ellen legutóbb bő két éve, a stuttgarti tenisztornán mérkőzött meg. Fotó: DPA/Marijan Murat

Rengeteg magyar bréklabda, eleinte rossz kihasználási arány

Tokióban az első négy játékot egyaránt könnyedén nyerte az adogató, az ötödik gémben viszont volt két bréklabdája Fucsovicsnak. Nem használta ki őket, Tiafoe pedig lendületből elvette az ő szerváját, így hamar 5:2-es vezetéshez jutott. A kilencedik gémben újabb három fogadóelőnye volt a magyar teniszezőnek, ám ismét fordított az amerikai, és 47 perc alatt lezárta a szettet. Ekkor érkezett az a hozzászólás a közösségi médiában, hogy

Fucsovics szó szerint az egyik legrosszabb teniszező, akit valaha láttam, most is csak Tiafoe hibáiból képes pontot csinálni.

Talán ez a kommentelő is meggondolta magát, miután a második játszma már jobban alakult Fucsovics Mártonnak: az első öt gémből háromszor semmire hozta a saját szerváját, miközben ellenfele adogatásánál mind a két bréklabdáját kihasználta. 5:0 után Tiafoe még szépített, de a magyar játékos ezután az ötödik szettlabdáját kihasználva 31 perc alatt egyenlített.

Fordulatos teniszmérkőzés Tokióban

A szintén sok hibával tarkított döntő felvonás is jól kezdődött magyar szempontból, hiszen Fucsovics rögtön három fogadóelőnyhöz jutott – mégsem nyerte meg az első játékot. 2:2-nél is maratoni adogatójátékra késztette a szintén kritikák kereszttüzébe került amerikait, ám ismét nem járt sikerrel. 3:3-nál aztán igen, ekkor Fucsovics Márton brékelőnybe került, ám Tiafoe rögtön visszajött, és a harmadik fogadóelőnyét kihasználva egyenlített, utána pedig fordított.

A magyar teniszező ezután eredményesen adogatott a mérkőzésben maradásért, majd ismét brékelt, 6:5-nél pedig már sikerrel járt: 2 óra 28 perc alatt győzött.

Fucsovicsra a második fordulóban az ausztrál Jordan Thompson (78.) vagy az amerikai Brandon Nakashima (33.) vár. Az ottani nyertesnek a tokiói negyeddöntőben a papírforma szerint a spanyolok világelsője, Carlos Alcaraz következik majd.