DjokovicsgsSanghaj

Djokovics felfedte, merre vezet az útja a közeljövőben

Már megszokhattuk, folyamatosan terítéken van a jövője, a teniszvilág azt találgatja, folytatja-e pályafutását vagy visszavonul. Novak Djokovics legutóbb a US Open játszott, ahol az elődöntőben simán kikapott Carlos Alcaraztól. A 38 éves világsztár bejelentette, az ősszel két tornán biztosan láthatjuk, indul a sanghaji Mastersen, majd Athénban is. A 2026-os folytatásról, az Australian Openről viszont egyelőre óvatosan fogalmaz.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 22:56
Novak Djokovics még nem búcsúzik, visszatér Sanghajba Fotó: CFOTO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Djokovics 2025-ben tavasszal még sorra indult kemény pályás és salakos viadalokon, a Roland Garros után viszont már csak Wimbledonban és a US Openen láttuk. A formáját mindez lényegében nem befolyásolta: mint a négy 2025-ös Grand Slam-tornán az elődöntőig jutott. Noha Carlos Alcarazzal és Jannik Sinnerrel már nem bír, de még mindig a világ élmezőnyéhez tartozik.

Novak Djokovics tavaly jól játszott Sanghajban, de a döntőben Jannik Sinner már nagy falat volt neki
Novak Djokovics tavaly jól játszott Sanghajban, de a döntőben Jannik Sinner már nagy falat volt neki Fotó: CFOTO / NurPhoto

A legfrissebb hírek szerint a szerb legenda a sanghaji Masters 1000-es tornán lép pályára október elején, ahol már négyszer is győzött. Djokovics tavaly is indult Sanghajban, egészen a döntőig jutott, végül Jannik Sinner állította meg. 

Hogyan tovább Sanghaj után?

Djokovics azt is elárulta, hogy Sanghaj után az újonnan életre hívott athéni tornán is versenyezni fog. Ennél távolabbra azonban már nem szeretne előre tekinteni.

– Ausztrália időben még messze van. Nem gondolkodom ennyire előre, a pályafutásom ezen szakaszában már csak rövid távra tervezek – mondta.

Ez alapján még bizonytalan, Djokovics nekivág-e a 2026-os idénynek, indul-e az Australian Openen. Ha tartja magát ahhoz, amit New Yorkban mondott, miszerint nem adja fel a harcot, akkor a sanghaji szereplést már a melbourne-i felkészülés részének tekinthetjük.

Mi lehet Djokovics esélye Alcaraz és Sinner ellen?

A szerb klasszis nyíltan beszélt arról is, hogyan látja esélyeit a mai fiatal élmenőkkel, különösen Carlos Alcarazzal és Jannik Sinnerrel szemben. Úgy véli, a két nyert szettre menő tornákon, mint amilyenek a Masters-versenyek, több esélye van őket felülmúlni, mint a Grand Slamek három nyert szettes küzdelmein.

– Még mindig szeretnék Grand Slameken játszani, jövőre egy teljes Grand Slam-szezont. Nos, meglátjuk, hogy ez megvalósul-e vagy sem. De a slam az slam, más, mint bármelyik másik torna. Ezek a sportágunk alappillérei, a legfontosabb versenyek, amik léteznek. De igen, ma már jobban kedvez nekem a két nyert szettre menő formátum, legyen szó egyhetes tornákról vagy a Mastersről, ahol szinte két hétig tart az esemény, és több pihenőnap is van a meccsek között. Ez kedvezőbb lehet számomra ellenük – fejtette ki.

Djokovics lehorgonyzott a 24 GS-sikernél

Djokovics legutóbbi (utolsó?) Grand Slam-trófeáját a 2023-as US Openen szerezte meg, amivel tovább nyújtotta rekordját: immár 24-szeres GS-bajnok. Bár az idei évben már nem tudott újabb diadalt aratni, folyamatos jelenléte a legjobb négy között azt mutatja, hogy még mindig számolni kell vele. A szereplését pedig rendre rivaldafény övezi, ami a tornaszervezőknek is jól jön. Djokovics bizonyos szempontból népszerűbb napjainkban, mint a sikerei csúcsán.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.