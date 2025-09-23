Djokovics felfedte, merre vezet az útja a közeljövőben

Djokovics 2025-ben tavasszal még sorra indult kemény pályás és salakos viadalokon, a Roland Garros után viszont már csak Wimbledonban és a US Openen láttuk. A formáját mindez lényegében nem befolyásolta: mint a négy 2025-ös Grand Slam-tornán az elődöntőig jutott. Noha Carlos Alcarazzal és Jannik Sinnerrel már nem bír, de még mindig a világ élmezőnyéhez tartozik.

Novak Djokovics tavaly jól játszott Sanghajban, de a döntőben Jannik Sinner már nagy falat volt neki Fotó: CFOTO / NurPhoto

A legfrissebb hírek szerint a szerb legenda a sanghaji Masters 1000-es tornán lép pályára október elején, ahol már négyszer is győzött. Djokovics tavaly is indult Sanghajban, egészen a döntőig jutott, végül Jannik Sinner állította meg.

Hogyan tovább Sanghaj után?

Djokovics azt is elárulta, hogy Sanghaj után az újonnan életre hívott athéni tornán is versenyezni fog. Ennél távolabbra azonban már nem szeretne előre tekinteni.

– Ausztrália időben még messze van. Nem gondolkodom ennyire előre, a pályafutásom ezen szakaszában már csak rövid távra tervezek – mondta.

Ez alapján még bizonytalan, Djokovics nekivág-e a 2026-os idénynek, indul-e az Australian Openen. Ha tartja magát ahhoz, amit New Yorkban mondott, miszerint nem adja fel a harcot, akkor a sanghaji szereplést már a melbourne-i felkészülés részének tekinthetjük.

Mi lehet Djokovics esélye Alcaraz és Sinner ellen?

A szerb klasszis nyíltan beszélt arról is, hogyan látja esélyeit a mai fiatal élmenőkkel, különösen Carlos Alcarazzal és Jannik Sinnerrel szemben. Úgy véli, a két nyert szettre menő tornákon, mint amilyenek a Masters-versenyek, több esélye van őket felülmúlni, mint a Grand Slamek három nyert szettes küzdelmein.

– Még mindig szeretnék Grand Slameken játszani, jövőre egy teljes Grand Slam-szezont. Nos, meglátjuk, hogy ez megvalósul-e vagy sem. De a slam az slam, más, mint bármelyik másik torna. Ezek a sportágunk alappillérei, a legfontosabb versenyek, amik léteznek. De igen, ma már jobban kedvez nekem a két nyert szettre menő formátum, legyen szó egyhetes tornákról vagy a Mastersről, ahol szinte két hétig tart az esemény, és több pihenőnap is van a meccsek között. Ez kedvezőbb lehet számomra ellenük – fejtette ki.