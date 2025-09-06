Novak DjokovicsJannik SinnerUS OpenCarlos Alcaraz

Djokovics brutálisan őszinte volt, miután nagy pofont kapott Alcaraz ellen a US Openen

Magyar idő szerint szombat éjjel lezajlottak az elődöntők a US Openen. A férfiak nagy rangadóján Novak Djokovics két szettig tudta tartani a lépést Carlos Alcaraz ellen, aztán a 16 évvel fiatalabb spanyol állva hagyta őt és tükörsima győzelmet aratott. Djokovics a meccs végére megfáradt öregembernek tűnhetett az ifjú titán mellett, és a szerb klasszis önmagát nem kímélve el is ismerte, hogy 38 évesen fizikailag már nem bírja a fiatalok tempóját. Alcaraz ellenfele Jannik Sinner lesz a vasárnapi döntőben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 7:00
Novak Djokovics is elismerte, már nem tudja tartani fizikailag a lépést Carlos Alcaraz ellen, simán ki is kapott a US Open elődöntőjében Fotó: CLIVE BRUNSKILL Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Novak Djokovics idén mind a négy Grand Slam-tornán eljutott a legjobb négybe, ám egyszer sem került be a döntőbe. Az Australian Open elődöntőjében sérülés állította meg, a Roland Garroson és Wimbledonban pedig Jannik Sinner. Ezúttal sem sérülés, sem Sinner nem állt az útjába, ott volt viszont Carlos Alcaraz, aki mellett Djokovics megfáradt öregembernek benyomását kelthette a meccs végére.

Novak Djokovics és Carlos Alcaraz elődöntője sima volt a US Openen
Novak Djokovics és Carlos Alcaraz elődöntője sima volt a US Openen (Fotó: Getty Images North America/Clive Brunskill)

Egészen elképesztő, hogy a szerb klasszis még 38 évesen is ott van a világ legjobbjai között, de szembetűnő, hogy egyre kevésbé tudja tartani az iramot fizikailag a húszas éveik elején járó riválisokkal. Alcaraz ellen Djokovics az első két szettben még mondhatjuk, hogy meccsben volt, tartotta a lépést a spanyollal, bár már azokat is elvesztette.

Az első játszmában Djokovics nehezen lendült játékba, az első szervagémjét a rontásai miatt elveszítette, a brékhátrányból pedig nem tudott visszajönni, így 6:4-re rögtön Alcaraz került komoly előnybe. A második szettben Djokovics megemberelte magát, és közel járt a visszavágáshoz, eljutott tie-breakig, ott viszont adogatóként csak egy pontot tudott szerezni, így 7:6-re újra Alcaraz nyert.

Aztán a harmadik szettben Djokovics játéka teljesen összeomlott. Alcaraz 6:2-re simán lerendezte ezt a játszmát a megfáradt szerb ellen, és végül mindössze 2 óra 26 perc alatt megnyerte a US Open első elődöntőjét. Egyúttal először tudta legyőzni kemény pályás borításon Djokovicsot.

– Sajnos a második szett után elfogyott az energiám – ismerte el őszintén Djokovics a meccs után. – Azt hiszem, az első két szettben jól helytálltam. Utána azonban visszaestem, míg Carlos tartotta a szintjét. Hasonló érzésem vannak a Jannik Sinner ellen meccseken. Ma már nehéz kihívnom őket a Grand Slam-tornák végjátékában. De nem adom fel, és folytatom a küzdelmet.

Az idő múlása ellen a 24-szeres Grand Slam-győztes sem tehet, akinek úgy tűnik, valóban kezd lejárni az ideje: legutóbb 2023-ban tudott nyerni a legrangosabb tornákon.

Alcaraz megfogadta Roger Federer tanácsát

A Djokovicsot legyőző Carlos Alcaraz a mérkőzés után elárulta, hogy a tenisz egy másik korszakos klasszisa, Roger Federer tanácsát megfogadva játszik.

Roger azt tanácsolta, hogy a karrierem következő öt évére kell koncentrálnom. Aztán 27 évesen további öt évre kell gondolnom – fogalmazott Alcaraz. – Nem arról van szó, hogy 15 vagy 20 évvel előre gondolkodjak. Évről évre haladok. Majd meglátjuk, meddig tudok megfelelően gondoskodni a testemről. Megpróbálom követni a szavait, még sok év áll előttem.

Alcaraz a 2022-es New York-i győzelme után ismét döntőt játszhat a tornán, és ha nyer, biztosan újra világelső lesz.

Carlos Alcaraz és Jannik Sinner vívja a US Open döntőjét

A New York-i torna másik elődöntőjében az olasz Jannik Sinner négy szettben, 6:1, 3:6, 6:3, 6:4-re győzött a kanadai Felix Auger-Aliassime ellen.

A címvédő Sinner ezzel 27 meccsesre nyújtotta a kemény pályás győzelmi sorozatát a Grand Slam-tornákon, amivel beérte Djokovics 2011–2012-ben felállított másik listás rekordját. Már csak egyvalaki áll Sinner előtt: Roger Federer, aki 2005 és 2008 között negyven meccsig volt veretlen.

Az Alcaraz elleni vasárnapi döntő ebben a versenyben egy újabb kis lépés lehet, de hatalmas ugrás Sinner karrierjében, aki idén már döntőzött az Australian Openen, a Roland Garroson és Wimbledonban is (kettőt meg is nyert), jöhet a negyedik.

