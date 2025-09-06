Djokovics brutálisan őszinte volt, miután nagy pofont kapott Alcaraz ellen a US Openen

Novak Djokovics idén mind a négy Grand Slam-tornán eljutott a legjobb négybe, ám egyszer sem került be a döntőbe. Az Australian Open elődöntőjében sérülés állította meg, a Roland Garroson és Wimbledonban pedig Jannik Sinner. Ezúttal sem sérülés, sem Sinner nem állt az útjába, ott volt viszont Carlos Alcaraz, aki mellett Djokovics megfáradt öregembernek benyomását kelthette a meccs végére.

Novak Djokovics és Carlos Alcaraz elődöntője sima volt a US Openen (Fotó: Getty Images North America/Clive Brunskill)

Egészen elképesztő, hogy a szerb klasszis még 38 évesen is ott van a világ legjobbjai között, de szembetűnő, hogy egyre kevésbé tudja tartani az iramot fizikailag a húszas éveik elején járó riválisokkal. Alcaraz ellen Djokovics az első két szettben még mondhatjuk, hogy meccsben volt, tartotta a lépést a spanyollal, bár már azokat is elvesztette.

Az első játszmában Djokovics nehezen lendült játékba, az első szervagémjét a rontásai miatt elveszítette, a brékhátrányból pedig nem tudott visszajönni, így 6:4-re rögtön Alcaraz került komoly előnybe. A második szettben Djokovics megemberelte magát, és közel járt a visszavágáshoz, eljutott tie-breakig, ott viszont adogatóként csak egy pontot tudott szerezni, így 7:6-re újra Alcaraz nyert.

Aztán a harmadik szettben Djokovics játéka teljesen összeomlott. Alcaraz 6:2-re simán lerendezte ezt a játszmát a megfáradt szerb ellen, és végül mindössze 2 óra 26 perc alatt megnyerte a US Open első elődöntőjét. Egyúttal először tudta legyőzni kemény pályás borításon Djokovicsot.

– Sajnos a második szett után elfogyott az energiám – ismerte el őszintén Djokovics a meccs után. – Azt hiszem, az első két szettben jól helytálltam. Utána azonban visszaestem, míg Carlos tartotta a szintjét. Hasonló érzésem vannak a Jannik Sinner ellen meccseken. Ma már nehéz kihívnom őket a Grand Slam-tornák végjátékában. De nem adom fel, és folytatom a küzdelmet.

NOVAK DJOKOVIC.



We are not worthy. pic.twitter.com/1uOtHA3jqF — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

Az idő múlása ellen a 24-szeres Grand Slam-győztes sem tehet, akinek úgy tűnik, valóban kezd lejárni az ideje: legutóbb 2023-ban tudott nyerni a legrangosabb tornákon.

Alcaraz megfogadta Roger Federer tanácsát

A Djokovicsot legyőző Carlos Alcaraz a mérkőzés után elárulta, hogy a tenisz egy másik korszakos klasszisa, Roger Federer tanácsát megfogadva játszik.

Roger azt tanácsolta, hogy a karrierem következő öt évére kell koncentrálnom. Aztán 27 évesen további öt évre kell gondolnom – fogalmazott Alcaraz. – Nem arról van szó, hogy 15 vagy 20 évvel előre gondolkodjak. Évről évre haladok. Majd meglátjuk, meddig tudok megfelelően gondoskodni a testemről. Megpróbálom követni a szavait, még sok év áll előttem.

Alcaraz a 2022-es New York-i győzelme után ismét döntőt játszhat a tornán, és ha nyer, biztosan újra világelső lesz.