US OpenteniszJannik SinnerFélix Auger-Aliassime

Sinner Nadal nyomdokaiba lépett, Federer rekordját is megdöntheti

Továbbra is pazar formában teniszezik a US Openen Jannik Sinner, aki a negyeddöntőben mindössze hét játékot veszített Lorenzo Musetti ellen. Sinner a legjobb négy között az Alex de Minaurt búcsúztató Félix Auger-Aliassime ellen harcolhatja ki a fináléba jutást.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 7:37
Jannik Sinnert a jelenlegi formájában nehéz lesz megállítani Fotó: Clive Brunskill Forrás: Getty Images North America/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Alexander Bublik elleni erődemonstráció után ismét magabiztos teljesítményt tett le az asztalra Jannik Sinner, három szettben jobbnak bizonyult Lorenzo Musettinél, így a világelső lesz Félix Auger-Aliassime ellenfele az elődöntőben. A világelső az újabb sikerével a második legfiatalabb teniszező lett az open érában, aki egy éven belül mind a négy Grand Slam-versenyen eljutott a legjobb négy közé, a rekordot egy bizonyos Rafa Nadal tartja még 2008-ból: Sinner 24, a spanyol 22 esztendősen hozta össze a bravúrt.

Lorenzo Musetti sem tudta megnehezíteni Jannik Sinner dolgát
Lorenzo Musetti sem tudta megnehezíteni Jannik Sinner dolgát (Fotó: Al Bello/Getty Images North America/AFP)

– Nagyon jól ismerjük egymást, hiszen ugyanabból az országból származunk. Nagyon sok olasz teniszező érintett a sorsolásokon, jó érzés így játszani. A Davis-kupán való közös szereplés és a hasonló dolgok ott vannak az ember fejében, de a barátságot félre kell tenni a mérkőzés idejére. Ami az én oldalamat illeti, remek teljesítmény volt, különösen a kezdés volt kiemelkedő – mondta honfitársa legyőzése után Sinner.

Sinner rekordjai

A címvédő ezzel 26 mérkőzésre nyújtotta győzelmi sorozatát a kemény pályás Grand Slam-mérkőzéseket tekintve, ezzel beérte Novak Djokovicsot (2015–2016) és Ivan Lendlt (1985–1988), és már csak ketten vannak előtte: Djokovics 27 meccses másik listán lévő rekordját (2011–2012) akár már a következő összecsapáson kipipálhatja, viszont Roger Federer 40-es szériájához (2005–2008) még hosszú út vezet.

Sinner egy másik rekordot is kipipálhat, ő lett a legfiatalabb teniszező, aki ugyanazon idényen belül 25 GS-meccset nyert – Mats Wilander 1988-as csúcsát adta át a múltnak.

Az elődöntőben az Alex de Minaurt kiejtő Auger-Aliassime lesz az ellenfele, a kanadai azon kevesek közé tartozik, akinek pozitív a mérlege Sinner ellen, igaz, mindkét sikerét még 2022-ben aratta, míg az olasz egy hónappal ezelőtt Cincinnatiben mindössze két játékot bukva kiütötte a pályafutása második GS-elődöntőjére készülő riválisát. Carlos Alcaraz és Novak Djokovics elődöntője pénteken magyar idő szerint 21.00-tól kezdődik.

A hölgyeknél Amanda Anisimova visszavágott a júliusi wimbledoni döntőért Iga Swiateknek, az amerikai teniszező 6:4, 6:3-ra legyőzte a világranglista-2. lengyelt, és készülhet élete első US Open-elődöntőjére, amelyben a Karolína Muchovát ugyancsak két szettben kiejtő Oszaka Naomi lesz az ellenfele.

US OPEN, NEGYEDDÖNTŐ

Férfi egyes
Auger-Aliassime (kanadai, 25.)–De Minaur (ausztrál, 8.) 4:6, 7:6 (9-7), 7:5, 7:6. (7-4)
Sinner (olasz, 1.)–Musetti (olasz, 10.) 6:1, 6:4, 6:2
Női egyes
Anisimova (amerikai, 8.)–Swiatek (lengyel, 2.) 6:4, 6:3 
Oszaka (japán, 23.)–Muchová (cseh, 11.) 6:4, 7:6 (7-3)
 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu