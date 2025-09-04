Sinner Nadal nyomdokaiba lépett, Federer rekordját is megdöntheti

Az Alexander Bublik elleni erődemonstráció után ismét magabiztos teljesítményt tett le az asztalra Jannik Sinner, három szettben jobbnak bizonyult Lorenzo Musettinél, így a világelső lesz Félix Auger-Aliassime ellenfele az elődöntőben. A világelső az újabb sikerével a második legfiatalabb teniszező lett az open érában, aki egy éven belül mind a négy Grand Slam-versenyen eljutott a legjobb négy közé, a rekordot egy bizonyos Rafa Nadal tartja még 2008-ból: Sinner 24, a spanyol 22 esztendősen hozta össze a bravúrt.

Lorenzo Musetti sem tudta megnehezíteni Jannik Sinner dolgát (Fotó: Al Bello/Getty Images North America/AFP)

– Nagyon jól ismerjük egymást, hiszen ugyanabból az országból származunk. Nagyon sok olasz teniszező érintett a sorsolásokon, jó érzés így játszani. A Davis-kupán való közös szereplés és a hasonló dolgok ott vannak az ember fejében, de a barátságot félre kell tenni a mérkőzés idejére. Ami az én oldalamat illeti, remek teljesítmény volt, különösen a kezdés volt kiemelkedő – mondta honfitársa legyőzése után Sinner.

Sinner rekordjai

A címvédő ezzel 26 mérkőzésre nyújtotta győzelmi sorozatát a kemény pályás Grand Slam-mérkőzéseket tekintve, ezzel beérte Novak Djokovicsot (2015–2016) és Ivan Lendlt (1985–1988), és már csak ketten vannak előtte: Djokovics 27 meccses másik listán lévő rekordját (2011–2012) akár már a következő összecsapáson kipipálhatja, viszont Roger Federer 40-es szériájához (2005–2008) még hosszú út vezet.

Sinner egy másik rekordot is kipipálhat, ő lett a legfiatalabb teniszező, aki ugyanazon idényen belül 25 GS-meccset nyert – Mats Wilander 1988-as csúcsát adta át a múltnak.

Az elődöntőben az Alex de Minaurt kiejtő Auger-Aliassime lesz az ellenfele, a kanadai azon kevesek közé tartozik, akinek pozitív a mérlege Sinner ellen, igaz, mindkét sikerét még 2022-ben aratta, míg az olasz egy hónappal ezelőtt Cincinnatiben mindössze két játékot bukva kiütötte a pályafutása második GS-elődöntőjére készülő riválisát. Carlos Alcaraz és Novak Djokovics elődöntője pénteken magyar idő szerint 21.00-tól kezdődik.

A hölgyeknél Amanda Anisimova visszavágott a júliusi wimbledoni döntőért Iga Swiateknek, az amerikai teniszező 6:4, 6:3-ra legyőzte a világranglista-2. lengyelt, és készülhet élete első US Open-elődöntőjére, amelyben a Karolína Muchovát ugyancsak két szettben kiejtő Oszaka Naomi lesz az ellenfele.