Alcaraz vagy Djokovics: jól tesszük-e, ha a matekra támaszkodunk?

A férfitenisz két szupersztárja, Carlos Alcaraz és Novak Djokovics pénteken újabb klasszikus mérkőzést vív egymás ellen a US Open elődöntőjében. Eddig nyolcszor játszottak egymással, s noha rögtön az első meccsüket az akkor még tizenéves Alcaraz nyerte meg, a szerb klasszis fordított, jelenleg ő vezet 5-3-ra, sőt kettejük legutóbb két mérkőzését egyaránt megnyerte. Akkor most kinek is kedvez az idő múlása?
Kemény pályán mindig Djokovics nyert
Az eredménysort böngészve további érdekesség, hogy a kemény borításon vívott három meccsüket kivétel nélkül Djokovics nyerte meg. A számok tehát inkább, sőt egyértelműen a szerb mellett szólnak. Íme, a teljes eredménysor:
- 2022, Madrid Masters – elődöntő (salak): Alcaraz–Djokovics 6:7 (5), 7:5, 7:6 (5)
- 2023, Roland Garros – elődöntő (salak): Djokovics–Alcaraz 6:3, 5:7, 6:1, 6:1
- 2023, Wimbledon – döntő (füves): Alcaraz–Djokovics 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4
- 2023, Cincinnati Masters – döntő (kemény): Djokovics–Alcaraz 5:7, 7:6 (7), 7:6 (4)
- 2023, ATP Finals – elődöntő (fedett kemény): Djokovics–Alcaraz 6:3, 6:2
- 2024, Wimbledon – döntő (füves): Alcaraz–Djokovics 6:2, 6:2, 7:6 (4)
- 2024, Párizsi olimpia – döntő (salak): Djokovics–Alcaraz 7:6 (3), 7:6 (2)
- 2025, Australian Open – negyeddöntő (kemény): Djokovics–Alcaraz 4:6, 6:4, 6:3, 6:4
Alcaraz lendületben, a golfpályán töltődik fel
A matek persze nem minden. Carlos Alcaraz a US Open címvédője, ráadásul idén elképesztő formában játszik, még szettet sem vesztett. A negyeddöntőben a cseh Jiri Lehecka elleni siker után elárulta, nem szakít a szokásával, az elődöntőre készülve is golfozással töltődik fel.
– Nagyszerűen érzem magam a pályán, minden meccsen egyre jobb vagyok. Megpróbálok ezután is ugyanazzal az energiával és derűvel játszani. A golf ismét segít kikapcsolódni két meccs között. Eddig bejött, ugyan miért szakítanék vele? – mondta Alcaraz.
Djokovics keserves rajt után magára talált a US Open
Djokovics számára nehézkesebben indult a US Open: első két mérkőzésén bizonytalanul, sőt nehézkesen mozgott, de aztán játékba lendült, a negyeddöntben tizenegyedszerre is megverte Taylor Fritzet, miként amerikai ellenfele is elismerte, azért győzött ő, mert a fontos pontokat, miként általában, ő nyerte meg.