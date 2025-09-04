Novak DjokovicsUS OpenCarlos Alcaraz

Alcaraz vagy Djokovics: jól tesszük-e, ha a matekra támaszkodunk?

Kilencedszerr, ezúttal a US Open elődöntőjében csap össze a múlt és a jövő két bajnoka, akik a jelenben is a legszűkebb elitbe tartoznak. Bár a világelső Jannik Sinner mellett Carlos Alcaraz a spanyol a torna egyik legmeggyőzőbb játékosa, a számok Novak Djokovics fölényét mutatják: az elnyűhetetlen, 38 éves szerb teniszező ráadásul úgy vezet 5-3-ra az egymás elleni mérlegükben az ifjú spanyol ellen, hogy megnyerte kettejük legutóbbi két találkozóját.

Novák Miklós
2025. 09. 04. 21:22
Novak Djokovic a párizsi olimpián szerzett aranyérmet pályafutása legfontosabb győzelmének tartja Fotó: CARL DE SOUZA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A férfitenisz két szupersztárja, Carlos Alcaraz és Novak Djokovics pénteken újabb klasszikus mérkőzést vív egymás ellen a US Open elődöntőjében. Eddig nyolcszor játszottak egymással, s noha rögtön az első meccsüket az akkor még tizenéves Alcaraz nyerte meg, a szerb klasszis fordított, jelenleg ő vezet 5-3-ra, sőt kettejük legutóbb két mérkőzését egyaránt megnyerte. Akkor most kinek is kedvez az idő múlása?

Novak Djokovics és Carlos Alcaraz legutóbb az Australian Open negyeddöntőjében játszott egymással. A szerb veterán nyert és összesítésben 5-3-ra vezet a spanyol titán ellen
Novak Djokovics és Carlos Alcaraz legutóbb az Australian Open negyeddöntőjében játszott egymással. A szerb veterán nyert és összesítésben 5-3-ra vezet a spanyol titán ellen Fotó: WILLIAM WEST/AFP

Kemény pályán mindig Djokovics nyert

Az eredménysort böngészve további érdekesség, hogy a kemény borításon vívott három meccsüket kivétel nélkül Djokovics nyerte meg. A számok tehát inkább, sőt egyértelműen a szerb mellett szólnak. Íme, a teljes eredménysor:

Alcaraz lendületben, a golfpályán töltődik fel

A matek persze nem minden. Carlos Alcaraz a US Open címvédője, ráadásul idén elképesztő formában játszik, még szettet sem vesztett. A negyeddöntőben a cseh Jiri Lehecka elleni siker után elárulta, nem szakít a szokásával, az elődöntőre készülve is golfozással töltődik fel.

– Nagyszerűen érzem magam a pályán, minden meccsen egyre jobb vagyok. Megpróbálok ezután is ugyanazzal az energiával és derűvel játszani. A golf ismét segít kikapcsolódni két meccs között. Eddig bejött, ugyan miért szakítanék vele? – mondta Alcaraz.

Djokovics keserves rajt után magára talált a US Open

Djokovics számára nehézkesebben indult a US Open: első két mérkőzésén bizonytalanul, sőt nehézkesen mozgott, de aztán játékba lendült, a negyeddöntben tizenegyedszerre is megverte Taylor Fritzet, miként amerikai ellenfele is elismerte, azért győzött ő, mert a fontos pontokat, miként általában, ő nyerte meg.

A találkozót különleges napra időzítették: Djokovics a lánya, Tara születésnapján játszott, és a meccs után így köszöntötte:

– Ez a győzelem ajándék volt neki. A mérkőzés után azért köszöntöttem tánccal, mert szerettem volna mosolyt csalni az arcára.

A szerb klasszist persze az Alcaraz elleni elődöntőről is kérdezték.

Alcaraz és Sinner kezdettől fogva uralja a tornát, ők ketten a legnagyobb esélyesek. Tudom, hogy nem lesz könnyű, de nem fehér zászlót lobogtatva lépek pályára ellene

– felelte találóan.

Vajon a címvédő spanyol megállíthatatlan lendülettel folytatja-e menetelését, vagy a szerb klasszis újra megmutatja, miért ő a minden idők legeredményesebb teniszezője?

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.