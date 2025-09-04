Alcaraz vagy Djokovics: jól tesszük-e, ha a matekra támaszkodunk?

A férfitenisz két szupersztárja, Carlos Alcaraz és Novak Djokovics pénteken újabb klasszikus mérkőzést vív egymás ellen a US Open elődöntőjében. Eddig nyolcszor játszottak egymással, s noha rögtön az első meccsüket az akkor még tizenéves Alcaraz nyerte meg, a szerb klasszis fordított, jelenleg ő vezet 5-3-ra, sőt kettejük legutóbb két mérkőzését egyaránt megnyerte. Akkor most kinek is kedvez az idő múlása?

Novak Djokovics és Carlos Alcaraz legutóbb az Australian Open negyeddöntőjében játszott egymással. A szerb veterán nyert és összesítésben 5-3-ra vezet a spanyol titán ellen Fotó: WILLIAM WEST/AFP

Kemény pályán mindig Djokovics nyert

Az eredménysort böngészve további érdekesség, hogy a kemény borításon vívott három meccsüket kivétel nélkül Djokovics nyerte meg. A számok tehát inkább, sőt egyértelműen a szerb mellett szólnak. Íme, a teljes eredménysor:

Alcaraz lendületben, a golfpályán töltődik fel

A matek persze nem minden. Carlos Alcaraz a US Open címvédője, ráadásul idén elképesztő formában játszik, még szettet sem vesztett. A negyeddöntőben a cseh Jiri Lehecka elleni siker után elárulta, nem szakít a szokásával, az elődöntőre készülve is golfozással töltődik fel.

– Nagyszerűen érzem magam a pályán, minden meccsen egyre jobb vagyok. Megpróbálok ezután is ugyanazzal az energiával és derűvel játszani. A golf ismét segít kikapcsolódni két meccs között. Eddig bejött, ugyan miért szakítanék vele? – mondta Alcaraz.

Djokovics keserves rajt után magára talált a US Open

Djokovics számára nehézkesebben indult a US Open: első két mérkőzésén bizonytalanul, sőt nehézkesen mozgott, de aztán játékba lendült, a negyeddöntben tizenegyedszerre is megverte Taylor Fritzet, miként amerikai ellenfele is elismerte, azért győzött ő, mert a fontos pontokat, miként általában, ő nyerte meg.