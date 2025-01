Djokovics és Alcaraz is szenvedett az Australian Open csúcsmeccsén

A meccs szempontjából viszont a szakadék szélére került azzal Alcaraz, hogy a negyedik játszma elején ismét elveszítette az adogatását. Bármivel is küzdöttek, óriási labdameneteket hozott a szett. Alcaraznak több játékban is akadt lehetősége, hogy visszabrékeljen, de a negyedik játszmához elég volt Djokovicsnak egy brék is.

A szerb tizenkettedszer jutott be az Australian Open elődöntőjébe, a korábbi tizenegy alkalomból tízszer meg sem állt a trófeáig.

Zverev újra elődöntős

Alcaraz és Djokovics negyeddöntőjét már úgy figyelhette Alexander Zverev, hogy elődöntősként várt a győztesre. A német játékos az első és a második játszmát is szettlabdáról fordította meg Tommy Paul ellen, a két tie breakben pedig összesen egy pontot veszített.