Djokovics feltámadt és visszavágott az amerikai pokolban + videó

Cincinnatiben ismét létrjött az álomdöntő. Az első négy játékban Novak Djokovics és Carlos Alcaraz is hozta az adogatását, előbbi nehezebben, utóbbi könnyebben, a szerbnek ritkán jöttek be az első szervái. Aztán mégis ő brékelt és elhúzott 4:2-re. Úgy tűnt, ezzel el is lőtte a puskaporát. Izzadt, vörös volt a feje, ez nem a szokásos hattyú halála volt, Djokovics szenvedett. Húzta az időt, amennyire csak lehetett, de egyszer így is figyelmeztette a játékvezető, hol szerva-röptét játszott, hogy gyorsítsa a pontokat. Mindhiába. Majd a csapata felé magyarázott könyörögve, hogy adjanak neki valami italt, amitől jobbal lesz. Lehetett is látni, amint két tablettát feloldanak neki a kulacsában és leadják neki. Mindhiába. Alcaraz egyenlített, sőt fordított, 7:5-re hozta az első játszmát.

Djokovics a cincinnati torna serlegével (Fotó: Kevin Palmer)

Djokovics a rövidítés királya

Djokovics persze bement az öltözőbe, kihasználta a nyolcperces szünetet. Egy valamiben bízott, hogy a pályára szép lassan árnyék ereszkedik. Így is történt. Előbb csak az egyik térfélt borította árnyék, aztán idővel a másikat is, és Djokovics feltámadt. Újra futott a labdákért, felvette a harcot az ifjú trónkövetelővel. A második és a harmadik szett is rövidítésbe torkollott, és Alcaraz a saját bőrén tapasztalhatta meg, hogy ennek a műfajnak Djokovics a királya. A második játszmát hatalmas csatában, 9-7-re zárta le, a harmadikat már simábban, 7-4-re, ami után olyan teátrálisan ünnepelt, mintha egyszerre egy egész Grand Slamet nyert volna. Előbb elterült a borításon, majd összekapta magát, szertartásosan kezet fogott Alcarazzal, sőt meg is ölelte az ifjú spanyolt. Ezután azonban kitörtek belőle az érzelmel, üvöltött diadalmasan és szétszaggatta magán a pólóját.

𝐃𝐉𝐎𝐊𝐎𝐕𝐈𝐂 𝐃𝐎𝐄𝐒 𝐈𝐓 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍! 🏆🏆🏆



Novak Djokovic becomes Cincinnati Masters champion for the third time after a thrilling 5-7, 7-6, 7-6 victory over his Wimbledon nemesis Carlos Alcaraz in a marathon final! 🤯@DjokerNole | #CincyTennispic.twitter.com/DRQBlSe86x — Live Tennis (@livetennis) August 21, 2023

Djokovics valaha játszott egyik legjobb meccse

– Sok mindent kellene mondanom, de kevés az erőm... – vágott bele Djokovics a nyilatkozatába, s először is Alcarazt dicsérte. Kifogytunk a dicsérő szavakból. Hihetetlen, amit az elmúlt két-három évben elértél. Haver, soha nem add fel! Imádom az örökösen kemény játékod, de azért jó lenne, ha néha egy-egy rossz labdameneted neked is lenne...