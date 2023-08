Alcaraz hihetetlen menekülése, ismét Djokovics ellen döntőzik

– Sosem könnyű meccslabdát hárítani, de az edzőmmel (Juan Carlos Ferreróval) arról beszéltünk, hogy mindig maradjak pozitív – fogalmazott Alcaraz, aki egy hete, a torontói negyeddöntőben láthatóan kimutatta a frusztrációját a Tommy Paul elleni veresége alkalmával, most viszont egy küzdelmesen elveszített pontot követően is nevetve pacsizott Hurkacz-csal a háló fölött.

Alcaraz biztosan világelső marad

Hurkacz leginkább arról híres, hogy ellene vívta karrierje utolsó meccsét Roger Federer. A lengyel játékos jó formában van, de a két jelenlegi legjobb ellen legalább egy apróság hiányzik neki: Wimbledonban Djokovicstól, azóta a két mesterversenyen, Torontóban és Cincinnatiben Alcaraztól kapott ki, mindig szoros meccseken. Szoros találkozókból Alcaraz sem volt híján, zsinórban a hatodik döntő szettes meccsét játszotta, de ő általában jól jön ki ezekből a meccsekből is.

– Nagyon boldog vagyok, hogy mentálisan erős tudok maradni az ilyen mérkőzéseken, ez jót tesz nekem – mondta a spanyol, aki az elődöntőbeli győzelemmel bebiztosította, hogy világelsőként vág neki a US Opennek. A sorsolás szempontjából ennek nem lesz jelentősége, Djokovics második kiemelt lesz, azaz a két klasszis New Yorkban is csak a döntőben csaphat össze.

Ha viszont tényleg összejön az álomdöntő az év utolsó Grand Slam-tornáján, akkor a szerb biztosan nem úgy szeretné várni, hogy előtte két fontos finálét is elveszített fiatal spanyol riválisa ellen.