Hatalmasat ugrott az ösztöndíjas PhD-hallgatók száma ezen az egyetemen

A múlt évben ötven államilag támogatott nappali ösztöndíjas helyet, idén pedig legalább hatvanat tud biztosítani az Óbudai Egyetem – adta hírül közleményében az intézmény. Kovács Levente, az egyetem rektora úgy véli, az intézmény doktori iskolái népszerűsége elsősorban a kutatási lehetőségek jelenős színvonal-emelkedésének, másodsorban a kiemelkedő ösztöndíjakban rejlik.

Forrás: MTI2025. 08. 14. 21:08
Fotó: Róka László Forrás: Róka László
Idén minden eddiginél többen jelentkeztek és nyertek felvételt az Óbudai Egyetem doktori iskoláiba, ezzel az egyetem fennállásának történetében a legtöbb ösztöndíjas hallgató kezdheti meg PhD-tanulmányait – adta hírül közleményében az Óbudai Egyetem. Kovács Levente, az egyetem rektora kiemelte: az ösztöndíjas, nappali tagozatos hallgatók létszáma több mint 72 százalékos növekedést mutat a 2021-es adatokhoz és 57 százalékos az emelkedés a 2025/2026 tanév I. félévére felvételt nyert összes hallgatói létszám tekintetében a tavalyi évhez képest.

„Egyetemünkön 2025 februárjától immáron öt doktori iskolában folyik képzés, négy tudományterületen, hét tudományágban vannak jelen doktori képzési programjaink”

– emelte ki.

A közlemény szerint a múlt évben 50 államilag támogatott nappali ösztöndíjas helyet, idén pedig legalább 60-at tudnak biztosítani, és ez a szám várhatóan tovább fog emelkedni az országos keretlétszámok átrendezésének eredményeként, valamint figyelemmel a STEM terület folyamatos erősödésére, amelyet a kormány is kiemelt képzési területként kezel. A rektor úgy véli, az egyetem doktori iskolái népszerűsége elsősorban a kutatási lehetőségek jelenős színvonal-emelkedésének, másodsorban a kiemelkedő ösztöndíjakban rejlik, melyet saját forrásból, kezdeményezésemre duplájára emeltek a nappali tagozaton tanulmányaikat folytató doktoranduszaink számára. 

Borítókép: Az Óbudai Egyetem épületei a III. kerület Bécsi út 96.-ban (Fotó: MTI/Róka László)

