Debreceni Járási Ügyészségönkiszolgáló kasszavonalkódhústermékcsalás

Az önkiszolgáló kasszát kihasználva rabolták ki az egyik alföldi áruházat

Több tízezer forintot spóroltak ezzel a módszerrel. Csalás miatt emeltek vádat a debreceni elkövetőkkel szemben.

Magyar Nemzet
Forrás: HAON2025. 08. 14. 20:47
Több terméket is átcímkéztek, az önkiszolgáló kasszáknál követték el a csalást az elkövetők Debrecenben (Fotó: illusztráció/Forrás: MW-archív)
A Debreceni Járási Ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat az ellen az elkövetők ellen, akik átcímkézték az élelmiszereket, ezáltal a valós összegnél lényegesen kevesebbet fizettek a pénztárnál – közölte a Haonnal a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a vádlottak április 4-én a kora esti órákban megjelentek Debrecen egyik nagyáruházában, ahol a húspultnál több, nagyobb értékű árut kértek ki.

Ezt követően a bevásárló kosárral átmentek a zöldségosztályra, ahol a vádlottak az előzetes megállapodásuk szerint a hústermékek vonalkódját sokkal olcsóbb gyümölcsök és zöldségek vonalkódjára cserélték le, úgy hogy azt az eredeti címkére ragasztották.

Az elkövetők ezután az egyik önkiszolgáló kasszához mentek, ahol a termékek valótlan vonalkódjának beolvasása után a valós ár töredékét fizették ki és így több mint 46 ezer forint értékű húsárut vittek el.

Borítókép: Több terméket is átcímkéztek, az önkiszolgáló kasszáknál követték el a csalást az elkövetők Debrecenben (Fotó: Illusztráció/Forrás: MW-archív)

 

