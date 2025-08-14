Az önkiszolgáló kasszát kihasználva rabolták ki az egyik alföldi áruházat

A vádirat szerint a vádlottak április 4-én a kora esti órákban megjelentek Debrecen egyik nagyáruházában, ahol a húspultnál több, nagyobb értékű árut kértek ki.

Ezt követően a bevásárló kosárral átmentek a zöldségosztályra, ahol a vádlottak az előzetes megállapodásuk szerint a hústermékek vonalkódját sokkal olcsóbb gyümölcsök és zöldségek vonalkódjára cserélték le, úgy hogy azt az eredeti címkére ragasztották.

Az elkövetők ezután az egyik önkiszolgáló kasszához mentek, ahol a termékek valótlan vonalkódjának beolvasása után a valós ár töredékét fizették ki és így több mint 46 ezer forint értékű húsárut vittek el.

Borítókép: Több terméket is átcímkéztek, az önkiszolgáló kasszáknál követték el a csalást az elkövetők Debrecenben (Fotó: Illusztráció/Forrás: MW-archív)