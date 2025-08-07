Szon HungminTottenham HotspursPremier ­League

Így ért fel a csúcsra a futballtörténelem egyik legnagyobb rocksztárja

Szon Hungmin 10 év után elhagyja a Tottenham Hotspur csapatát, és az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban szereplő Los Angeles FC hamarosan már be is mutathatja őt új játékosaként. Cikkünkben végigjárjuk, miként vált Szon Hungmin tíz év alatt egy tehetséges fiatalból a Premier League egyik legnagyobb ikonjává. Öveket becsatolni, kalandos történet következik.

C. Kovács Attila
2025. 08. 07. 6:22
Búcsúmérkőzése után a Tottenham Hotspur játékosai a levegőbe dobálták Szon Hungmint.
Forrás: AFP/ANTHONY WALLACE
Kevés játékos tudta olyan mélyen átírni egy klub történetét, mint ahogy azt Szon Hungmin tette a Tottenhammel. A dél-koreai támadó 2015-ben érkezett az akkor még Mauricio Pochettino vezette Spurshöz, az angolok 22 millió fontot fizettek a német Bayer Leverkusennek érte – ezzel a dél-koreai támadó lett a Premier League történetének legdrágább ázsiai játékosa. A kezdet azonban finoman szólva sem volt egyszerű. Szon csak törte az angolt, honvágya volt és beilleszkedési gondokkal küzdött. A 2015/16-os idényt ennek ellenére jól kezdte, de aztán visszaesett a teljesítménye – egy lábfej-sérülés miatt több mint egy hónapot ki kellett hagynia, és ez némileg megtörte a lendületét. Összességében felejthető első idényt produkált: negyvenszer lépett pályára a szezonban, de mindössze nyolc gólt szerzett, ebből négyet a bajnokságban. 

Szon Hungmin 10 év után távozik a Tottenham Hotspurtől.
Fotó: AFP/Anthony Wallace

Új idény, új kezdet, új Szon

A következő évad sem indult jól Szonnak, ugyanis a 2016/2017-es idény első három meccsén nem szerepelt a londoni csapat keretében. Ekkor állítólag a dél-koreai játékos a távozáson is elgondolkodott, azonban a szeptemberi válogatott szünet mindent megváltoztatott. A dél-koreai válogatottnak a szeptemberi szünet alatt nem volt mérkőzése, így Szonnak nem kellett haza utaznia, így volt néhány hete összeszednie magát. Az ifjú támadó neki is durálta magát, és keményen dolgozott, megfogadva Pochettino korábbi tanácsát, hogy ne gondoljon a menekülésre és próbáljon megbirkózni a nehezebb helyzetekkel is. A kétlábas szélső kiemelkedő edzés munkájának köszönhetően ismét beverekedte magát a sarkantyúsok kezdőcsapatába, amit gólokkal hálát meg, a válogatott szünet utáni első mérkőzésen rögtön két gólt szerzett a Stoke City ellen. 

Ezzel gyakorlatilag új fejezet kezdődött Szon karrierjében, és innentől már nem volt megállás. A 2016/17-es idényben összesen 21 gólig jutott minden sorozatot figyelembe véve, és az évek során a Premier League egyik legveszélyesebb támadójává nőtte ki magát. Sosem lehetett tudni, hogy a kétlábas szélső balra, vagy jobbra fog cselezni, így az ellenfelek védőinek mindig komoly fejtörést okozott a semlegesítése. Ráadásul Szon nemcsak egy remek játékos volt, de egy roppant közvetlen ember is, így a Spurs szurkolói is egyre inkább a szívükbe zárták. Ekkorra már nem volt kérdés: Szon megérkezett a Premier League-be.

Szon Hungmin Puskás-díja

Az ezt követő években Szon a Tottenham egyik meghatározó játékosává vált. Játékintelligenciája, munkabírása és alázata révén fokozatosan vált klubikonná. 

Olyan felejthetetlen pillanatokat szerzett a szurkolóknak, mint a 2019-es Burnley elleni szólógól, amellyel később elnyerte a FIFA Puskás-díját is. Ez a találat tökéletesen szimbolizálta Szon stílusát: egészen a saját tizenhatosáig visszajött a labdáért, majd szédítő sprintbe kezdett, finom mozdulatokkal végig szlalomozott az ellenfél védelmén, a mozdulatsort pedig egy higgadt befejezéssel zárta le. 

A dél-koreai támadó a Tottenham 2019-es BL-menetelésből is kivette a részét, a Manchester City elleni negyeddöntő során három gólt szerzett, ezzel továbbrúgva a Spurst a BL-elődöntőbe. 

A megállíthatatlan Kane-Szon duó

Külön fejezetet érdemel Harry Kane-nel alkotott ikonikus párosa. A két támadó évekig egészítette ki egymást, és közösen 47 gólt hoztak össze úgy, hogy az egyikük szolgálta ki a másikat. Ezzel egy olyan Premier League-rekordot állítottak fel, amit egy jó ideig egyetlen páros sem fog megdönteni. Összehasonlításképpen, a második helyen álló Didier Drogba-Frank Lampard páros 36 közös gólt szerzett. 

Bár Kane 2023 nyarán elhagyta a klubot a Bayern München kedvéért, Szon maradt. És ezzel kétségtelenül beírta magát a Spurs történelemkönyveibe. Miközben más klasszisok – az előbb említett Harry Kane, de Luka Modric, Gareth Bale vagy Christian Eriksen is – korábban mind a távozást választották a trófeák reményében, Szon kitartott, még úgy is, hogy hosszú ideig úgy tűnt, nem fog nyerni semmit.

A hűségét végül mégis megjutalmazta a sors: 2025 májusában, csapatkapitányként vezette győzelemre a csapatot a Manchester United ellen 1-0-ra megnyert Európa-liga-döntőben. A kupa nemcsak a Spurs 17 éves trófea nélküli időszakát zárta le, hanem Szon karrierjét is megkoronázta. A lefújást követő pillanatokat – például, ahogy a könnyeivel küszködő Szon James Maddison vállán sír – a Tottenham Hotspur szurkolói egészen biztosan nem fogják egykönnyen elfelejteni. 

Persze Szon örökségét nem lehet csupán trófeákban mérni. A Premier League-ben összesen 333 bajnokin lépett pályára, ezeken összesen 127 gólt és 71 gólpasszt jegyzett. Minden sorozatot figyelembe véve 454 meccsen 173 gólt és 101 asszisztot hozott össze – ez az ötödik legtöbb gól a klub történetében.

Az utolsó idénye ugyan statisztikailag visszafogottabb volt (9 bajnoki gól), de a jelenléte így is kulcsfontosságú maradt a pályán, ugyanis nélküle a Tottenham mindössze csak a meccsek 7%-át nyerte meg, vele viszont 42%-ot. Emellett karrierje legjobb idényét futotta, ha csak az előkészítéseket nézzük, 90 percre vetítve 0,38 gólpasszt osztott ki és 0,68 helyzetet alakított ki csapattársainak – ez utóbbi az ötödik legjobb mutató volt az egész Premier League-ben.

A támadó egy igazi rocksztár hazájában

Ami még ennél is fontosabb: Szon Hungmin túllépett a pályán betöltött szerepén, neve Dél-Koreában egy lapon említhető a BTS-szel és a Blackpinkkel. Arcát buszokon, óriásplakátokon és reklámkampányokban lehetett látni, szülővárosában, Cshuncshonban pedig egy hatalmas falfestmény is készítettek a tiszteletére.

Egykori csapattársa, Kyle Walker egy szöuli látogatásukra így emlékezett vissza:

A fogadtatás olyan volt, mint amikor Oasis vagy Coldplay lép színpadra.

Szon hatása messze túlmutatott a labdarúgáson. Sikerével, alázatával lebontotta az ázsiai futballistákkal szembeni sztereotípiákat, és bebizonyította, hogy Ázsiából is érkezhet világklasszis támadó, aki nem csupán szorgos, kreatív és technikás, hanem aki vezére, vezéregyénisége tud lenni egy angol csapatnak. Ő lett az első ázsiai játékos, aki – 2022-ben – Aranycipőt nyert a Premier League-ben, elsőként lépte át az álomhatárt jelentő 100 Premier League-gólt, és ő a Bajnokok Ligája legeredményesebb ázsiai játékosa is. Nem véletlen, hogy sokak szerint ő minden idők legjobb ázsiai futballistája.

Most, hogy Szon új fejezetet nyit karrierjében – várhatóan az MLS-ben, a Los Angeles FC-nél folytatja pályafutását –, a Spurs-szurkolók nehezen engedik el. Nem csoda, hiszen ő nem csupán egy játékos volt számukra, hanem a klub arca, szimbóluma, egy olyan focista, akit nem lehetett nem szeretni.

Ahogy Gareth Bale is megfogalmazta a bilbaói Európa-liga-döntő utáni interjújában, amikor a riportertől elhangzott a kérdés, vajon most már Szon is Spurs-legenda lett-e: 

Már régóta az.

A dél-koreai szélső Puskás-díjas találata:

