Így ért fel a csúcsra a futballtörténelem egyik legnagyobb rocksztárja

Kevés játékos tudta olyan mélyen átírni egy klub történetét, mint ahogy azt Szon Hungmin tette a Tottenhammel. A dél-koreai támadó 2015-ben érkezett az akkor még Mauricio Pochettino vezette Spurshöz, az angolok 22 millió fontot fizettek a német Bayer Leverkusennek érte – ezzel a dél-koreai támadó lett a Premier League történetének legdrágább ázsiai játékosa. A kezdet azonban finoman szólva sem volt egyszerű. Szon csak törte az angolt, honvágya volt és beilleszkedési gondokkal küzdött. A 2015/16-os idényt ennek ellenére jól kezdte, de aztán visszaesett a teljesítménye – egy lábfej-sérülés miatt több mint egy hónapot ki kellett hagynia, és ez némileg megtörte a lendületét. Összességében felejthető első idényt produkált: negyvenszer lépett pályára a szezonban, de mindössze nyolc gólt szerzett, ebből négyet a bajnokságban.

Szon Hungmin 10 év után távozik a Tottenham Hotspurtől. Fotó: AFP/Anthony Wallace

Új idény, új kezdet, új Szon

A következő évad sem indult jól Szonnak, ugyanis a 2016/2017-es idény első három meccsén nem szerepelt a londoni csapat keretében. Ekkor állítólag a dél-koreai játékos a távozáson is elgondolkodott, azonban a szeptemberi válogatott szünet mindent megváltoztatott. A dél-koreai válogatottnak a szeptemberi szünet alatt nem volt mérkőzése, így Szonnak nem kellett haza utaznia, így volt néhány hete összeszednie magát. Az ifjú támadó neki is durálta magát, és keményen dolgozott, megfogadva Pochettino korábbi tanácsát, hogy ne gondoljon a menekülésre és próbáljon megbirkózni a nehezebb helyzetekkel is. A kétlábas szélső kiemelkedő edzés munkájának köszönhetően ismét beverekedte magát a sarkantyúsok kezdőcsapatába, amit gólokkal hálát meg, a válogatott szünet utáni első mérkőzésen rögtön két gólt szerzett a Stoke City ellen.

Ezzel gyakorlatilag új fejezet kezdődött Szon karrierjében, és innentől már nem volt megállás. A 2016/17-es idényben összesen 21 gólig jutott minden sorozatot figyelembe véve, és az évek során a Premier League egyik legveszélyesebb támadójává nőtte ki magát. Sosem lehetett tudni, hogy a kétlábas szélső balra, vagy jobbra fog cselezni, így az ellenfelek védőinek mindig komoly fejtörést okozott a semlegesítése. Ráadásul Szon nemcsak egy remek játékos volt, de egy roppant közvetlen ember is, így a Spurs szurkolói is egyre inkább a szívükbe zárták. Ekkorra már nem volt kérdés: Szon megérkezett a Premier League-be.