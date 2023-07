A mögöttünk hagyott két évtized pedig a nagy trió, Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovics uralkodása jegyében zajlott. Évek óta forog a lemez, vajon ki váltja le őket. A leghangosabban kortársukként Andy Murray követelte magának ezt a jogot, aztán Dominik Thiemre, Alexander Zverevre, Danyiil Medvegyevre, majd Sztefanosz Cicipaszra testálták e szerepet, ám Zverev és Cicipasz a mai napig nem nyert egyetlen Grand Slam-tornát sem, de Thiem és Medvegyev is csupán egyet-egyet. Aztán feltűnt Jannik Sinner, Holger Rune és Carlos Alcaraz. Közülük természetesen a még mindig csupán húszéves Alcaraz a legnagyobb ígéret, sőt több is annál, hiszen tavaly megnyerte a US Opent és a világranglista élére ugrott, ám a kérdés most, Wimbledonban dőlt el végleg. Mindkettő. Az is, hogy ki a méltó utód, s az is, mikor jön el egyszer s mindenkorra a korszakváltás.