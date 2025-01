Sinner bevonult az öltözőbe, majd sokkal jobban kezdett játszani

Jannik Sinner világelsőként és címvédőként az Australian Open első számú esélyeseként érkezett idén Melbourne-be. Bár veszített egy játszmát korábban is, papíron a Holger Rune elleni nyolcaddöntő volt az első igazán komoly kihívás Sinner számára. Nem is alakult simán az összecsapás.

Jannik Sinner ütését nem bírt ki a háló, húsz percet állt a javítás miatt a Holger Rune elleni Australian Open-nyolcaddöntő (Fotó: AFP/Martin Keep)

Az első játszmát Sinner, a másodikat a tizenharmadik kiemelt Rune nyerte 6:3-ra. A harmadik játszmában Sinner játszott nagyobb nyomás alatt, több bréklabdát is hárított, mielőtt ápolást kért.

Játékmegszakítások Sinner és Rune meccsén

Sinner be is vonult az öltözőbe, s miután előkerült onnan, teljesen megváltozott a játék képe. Amikor az olasz brékelte Runét, a dán 5:3-as hátrányban, amikor térfélcsere sem lett volna, szintén ápolást kért. Ez azonban nem hozott fordulatot, Sinner simán kiszerválta a szünet után is a szettet.

A negyedik játszma elején újra állt a játék: Sinner hálóba vágott adogatása után eltört a hálót középen a pályához rögzítő elem. A húsz perc kényszerszünet után Rune már csak egy játékot nyert, így Sinner jutott be a negyeddöntőbe.