Spanyol fieszta Wimbledonban! Djokovicsnak most sok volt Alcaraz

Amikor csodálatosan játszva 6:2, 6:2, 5:4-es állásnál Alcaraz három elképesztő ütéssel negyven-semminél három meccslabdához jutott, szinte senki sem gondolta volna, hogy pillanatokon belül nem ér véget az idei wimbledoni torna férfi egyes fináléja. Aztán elkezdett remegni az akkor még csak háromszoros Grand Slam-bajnok ifjú spanyol keze, és Djokovics hét (!) labdát nyerve nemcsak visszajött a meccsbe, de úgy tűnt, hogy 37 évesen, 38 nappal a térdműtéte után esélyes lehet akár a fordításra is.

Alcaraz ma elhomályosította Djokovicsot Fotó: Getty Images

Aztán a 24-szeres GS-bajnok szerbnek talán még 15 perce maradt a „szent gyepen”, ugyanis a 21 éves Alcaraz megrázta magát, és amikor elérkeztek a rövidítésig, már sejteni lehetett, ezen a napon a spanyol csillagot nem lehet megverni.

Tavaly is ők ketten vívták a finálét, akkor Alcaraz öt szettben nyert, most pedig brékkel indított, majd elhúzott 5:1-re, így a szettet negyven perc alatt hozta. A spanyol a második játszma elején ismét elvette a 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes, másodikként rangsorolt Djokovics adogatójátékát, a 37 esztendős rivális továbbra sem találta a ritmust, kettős hibával került 5:2-es hátrányba. Ez a szett is 6:2 lett, és a csata még csak 75 perce zajlott.

A harmadik felvonásban Djokovics keményen harcolt, de akkor is voltak tőle szokatlan rontások. Fej fej mellett haladtak a végjáték felé – közben a szerb négy, a spanyol játékos egy bréklabdát hárított –, majd 4:4-nél Alcaraz három bréklabdához jutott, a másodikat pedig kihasználta. És akkor a folytatásról, a teniszcsodáról, amit a két játékos bemutatott, már fentebb írtunk.

Van élet a férfi teniszben a Djokovics–Federer–Nadal trió után

A fiatal spanyol végül két és fél óra alatt, 6:2, 6:2, 7:6-tal zárta le a finálét. Alcaraz pályafutása során negyedik Grand Slam-tornáján diadalmaskodott: ezt megelőzően 2022-ben a US Openen, tavaly Wimbledonban, idén pedig a Roland Garroson nem talált legyőzőre. Úgy tűnik, az őrségváltás végleg megtörtént a férfi teniszben, de mindenki megnyugodhat, mert bizony van élet a Djokovics–Federer–Nadal trió után.