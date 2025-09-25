Marozsán FábiánBenjamin BonziBondár AnnaDanyiil Medvegyev

A Grand Slam-bajnokot össze-vissza veri, Marozsánnal sehogy sem bír

Marozsán Fábián két játszmában nyert a francia Benjamin Bonzi ellen a pekingi keménypályás ATP 500-as tenisztorna első fordulójában. Marozsán győzelme a világranglista alapján kisebb meglepetés, ám főként amiatt figyelemre méltó, hogy Bonzi a legutóbbi két Grand Slam-tornán egyaránt nyert a korábbi US Open-bajnok Danyiil Medvegyev ellen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 9:16
Marozsán Fábián értékes győzelmet aratott Pekingben Benjamin Bonzi ellen, aki a legutóbbi két Grand Slam-tornán Danyiil Medvegyev ellen győzött Fotó: MTI/Derencsényi István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marozsán Fábián (57. a világranglistán) az elmúlt hetek alapján nem élete formájában utazott Ázsiába. A US Open első fordulójában, majd a Davis-kupában is top 100-on kívüli rivális ellen kapott ki, Pekingben viszont értékes győzelemmel kezdte szereplését. A keménypályás ATP 500-as tornán Marozsán két játszmában nyert a francia Benjamin Bonzi (47.) ellen, aki a legutóbbi két Grand Slam-tornán egyaránt győzni tudott a korábbi US Open-bajnok Danyiil Medvegyev ellen.

Danyiil Medvegyev ellen jól megy Benjamin Bonzinak, Marozsán Fábián viszont rövid időn belül másodszor győzte le a francia teniszezőt
Danyiil Medvegyev ellen jól megy Benjamin Bonzinak, Marozsán Fábián viszont rövid időn belül másodszor győzte le a francia teniszezőt (Fotó: AFP/Charly Triballeau)

Főleg Bonzi és Medvegyev US Open-meccse sikerült emlékezetesre, ahol egy fotós okozott botrányt, de a francia játékos előtte Wimbledonban is legyőzte nagyobb nevű orosz riválisát.

Marozsán újra nyert a Medvegyev-verő Bonzi ellen

Mindeközben Marozsánnal nem bír a francia. A két Medvegyev elleni győzelme között Washingtonban játszott a magyar teniszezővel, akkor 7:5, 6:1-re nyert Marozsán.

Csütörtökön, a pekingi első fordulóban pedig 7:6 (7-1), 6:3 lett a végeredmény a magyar játékos javára.

Marozsán Fábián a második fordulóban ismét francia ellenfél, Alexandre Muller ellen játszik, aki az ötödik kiemelt Karen Hacsanov elleni bravúrral kezdett Pekingben. A világranglistán 38. helyen álló Muller arról is ismert, hogy önmagát tartja a világ legszexisebb játékosának.

Bondár, Fucsovics, Marozsán: kiváló magyar szereplés Ázsiában

A távol-keleti tornák első napjai eddig nagyszerűen alakulnak magyar szempontból: szerdán Fucsovics Márton Tokióban aratott bravúrgyőzelmet, míg a pekingi női tornán Bondár Anna a 2019-es US Open-bajnok Bianca Andreescut búcsúztatta.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekEurópai Parlament

Brüsszel összeállt a terrorista Antifa mozgalommal

Bánó Attila avatarja

Európa sírásói Magyarországon is hatalomra akarnak segíteni olyan ellenzéki politikust, aki készen áll az idegen érdekek szolgálatára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.