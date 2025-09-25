A Grand Slam-bajnokot össze-vissza veri, Marozsánnal sehogy sem bír

Marozsán Fábián (57. a világranglistán) az elmúlt hetek alapján nem élete formájában utazott Ázsiába. A US Open első fordulójában, majd a Davis-kupában is top 100-on kívüli rivális ellen kapott ki, Pekingben viszont értékes győzelemmel kezdte szereplését. A keménypályás ATP 500-as tornán Marozsán két játszmában nyert a francia Benjamin Bonzi (47.) ellen, aki a legutóbbi két Grand Slam-tornán egyaránt győzni tudott a korábbi US Open-bajnok Danyiil Medvegyev ellen.

Danyiil Medvegyev ellen jól megy Benjamin Bonzinak, Marozsán Fábián viszont rövid időn belül másodszor győzte le a francia teniszezőt (Fotó: AFP/Charly Triballeau)

Főleg Bonzi és Medvegyev US Open-meccse sikerült emlékezetesre, ahol egy fotós okozott botrányt, de a francia játékos előtte Wimbledonban is legyőzte nagyobb nevű orosz riválisát.

Marozsán újra nyert a Medvegyev-verő Bonzi ellen

Mindeközben Marozsánnal nem bír a francia. A két Medvegyev elleni győzelme között Washingtonban játszott a magyar teniszezővel, akkor 7:5, 6:1-re nyert Marozsán.

Csütörtökön, a pekingi első fordulóban pedig 7:6 (7-1), 6:3 lett a végeredmény a magyar játékos javára.

Marozsán Fábián a második fordulóban ismét francia ellenfél, Alexandre Muller ellen játszik, aki az ötödik kiemelt Karen Hacsanov elleni bravúrral kezdett Pekingben. A világranglistán 38. helyen álló Muller arról is ismert, hogy önmagát tartja a világ legszexisebb játékosának.

Bondár, Fucsovics, Marozsán: kiváló magyar szereplés Ázsiában

A távol-keleti tornák első napjai eddig nagyszerűen alakulnak magyar szempontból: szerdán Fucsovics Márton Tokióban aratott bravúrgyőzelmet, míg a pekingi női tornán Bondár Anna a 2019-es US Open-bajnok Bianca Andreescut búcsúztatta.