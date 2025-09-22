Rendkívüli

Brutális ütést mérne a magyar vállalkozásokra a Tisza – itt van Magyar Péterék újabb kiszivárgott terve

teniszTaylor FritzAndre AgassiCarlos AlcarazLaver-kupa

Alcaraz varázsütése sem volt elég, az alkohol árthatott meg a győztesnek + videó

A 2025. évi tenisz Laver-kupa a Világcsapat győzelmével zárult, miután összesítésben 15-9-re legyőzte az európaiakat. Andre Agassi együttese fordulatos párharc végén örülhetett, miközben Carlos Alcarazék nem tudtak címet védeni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 9:16
Alcaraz pályafutása során először az idei Laver-kupa második napján kapott ki a bombaformában teniszező Fritztől, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 20: Taylor Fritz of Team World (R) greets Carlos Alcaraz of Team Europe following their match during da
Alcaraz pályafutása során először az idei Laver-kupa második napján kapott ki a bombaformában teniszező Fritztől (Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

San Francisco adott otthont a tenisz Laver-kupa nyolcadik kiírásának, a korábbi hétből ötször az Európa-csapat örülhetett a végén. Ezúttal is a Yannick Noah vezette együttes tűnt esélyesebbnek, és az első nap négy mérkőzéséből hármat meg is nyertek az európaiak. Magyar idő szerint szombatról vasárnapra virradóan aztán komoly fordulat állt be, a Világcsapat ugyanis mind a négy találkozót két játszmában megnyerte ekkor, így a pontozásnak – a győzelem az első napon egy, a másodikon két, a harmadikon három pontot ért – köszönhetően már 9-3-ra vezetett. Hétfő éjjel még az európaiak kétszer is szépítettek, Carlos Alcaraz is visszahozta a reményeket, de Taylor Fritz az utolsó összecsapáson legyőzte Alexander Zverevet, így az Andre Agassi által irányított házigazda örülhetett.

A Világcsapat lett a 2025-ös tenisz Laver-kupa győztese
A Világcsapat lett a 2025-ös tenisz Laver-kupa győztese (Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill)

Alcaraz helyett De Minaur és Fritz lett a hős

A Világcsapat legeredményesebb teniszezője az ausztrál Alex de Minaur volt, aki mindhárom találkozóját megnyerte, de a Zverev előtt Alcarazt is felülmúló Fritz teljesítménye is kimagasló volt. A spanyol világelső lépett pályára a legtöbbször (négy alkalommal), és ugyan ezek közül háromszor a győztes oldalon volt, a Fritz ellen karrierje során először elszenvedett vereség nagy hatással volt a folytatásra és valamelyest a párharc végkimenetelére is.

Tenisz, 2025-ös Laver-kupa, eredmények

1. nap:

  • Casper Ruud–Reilly Opelka 6:4, 7:6 (7-4) – az állás ekkor 1-0 volt
  • Jakub Mensík–Alex Michelsen 6:1, 6:7 (3-7), döntő rövidítésben 10-8 – 2-0
  • Flavio Cobolli–Joao Fonseca 4:6, 3:6 – 2-1
  • Carlos Alcaraz, Jakub Mensík–Taylor Fritz, Alex Michelsen 7:6 (9-7), 6:4 – 3-1

2. nap:

  • Alexander Zverev–Alex de Minaur 1:6, 4:6 – 3-3
  • Holger Rune–Francisco Cerúndolo  3:6, 6:7 (5-7) – 3-5
  • Carlos Alcaraz–Taylor Fritz 3:6, 2:6 – 3-7
  • Holger Rune, Casper Ruud–Alex de Minaur, Alex Michelsen 3:6, 4:6 – 3-9

3. nap:

  • Carlos Alcaraz, Casper Ruud–Alex Michelsen, Reilly Opelka 7:6 (7-4), 6:1 – 6-9
  • Jakub Mensík–Alex de Minaur 3:6, 4:6 – 6-12
  • Carlos Alcaraz–Francisco Cerúndolo 6:2, 6:1 – 9-12
  • Alexander Zverev–Taylor Fritz 3:6, 6:7 (4-7) – 9-15

A 2025-ös Laver-kupa győztese a Világcsapat lett.

A torna egyik legszebb ütése Alcaraz vasárnapi röptéje volt:

Agassi nyelvbotlása – megártott a pezsgő?

A Laver-kupának 2026-ban London ad otthont, az európaiak akkor visszaülnének a trónra. Yannick Noah az idei verseny után már elárulta, hogy nagyon várja, hogy ismét kapitány lehessen, és Andre Agassi is utalt arra, hogy jövőre is a két teniszlegenda irányítja majd a csapatokat. A nyolcszoros Grand Slam-győztes Agassinak nem mellesleg volt egy humoros megnyilvánulása is a sajtótájékoztatón.

– Mindenki hozzájárult ahhoz, hogy ez legyen az egyik legemlékezetesebb hetem, amit valaha teniszpályán töltöttem. 

Sokan mondták, hogy nem leszünk képesek győzni, de mi sokkoltuk a világot

mondta az amerikai exteniszező, akit De Minaur kijavított, hogy nem a világot, csak Európát sokkolták. – Jogos észrevétel, a túl sok pezsgőivás miatt mondtam rosszul… 

Az alkohollal kapcsolatban Taylor Fritz is tett egy megjegyzést, miszerint Joao Fonseca még nincs 21 éves, így neki nem szívesen adna a pezsgőből. A Világcsapatnál tehát érthető módon jó volt a hangulat, elvégre négy éven belül már harmadszor lett a gárda a Laver-kupa bajnoka.

Fucsovics Márton ezúttal legyőzött egy osztrákot

Fucsovics Márton magabiztos teljesítménnyel a selejtező második fordulójába jutott a tokiói keménypályás tenisztornán. A világranglistán 58. helyezett, a kvalifikációban elsőként rangsorolt játékos ellenfele az osztrák Filip Misolic (92.) volt, akit neveztek a magyarok elleni, bő egy hete rendezett debreceni Davis-kupa-találkozóra, de végül betegség miatt hazautazott. A mindössze 57 percig tartó hétfői összecsapást Fucsovics 6:3, 6:1-re nyerte meg, és a főtábláért olasz ellenféllel mérkőzik majd meg.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekterrorcselekmény

A patriótákat lelövik, ugye?

Megyeri Dávid avatarja

A baloldalon nem tudják, hogy megfélemlítéssel még soha senkinek nem sikerült szabad választást nyernie Magyarországon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu