Alcaraz varázsütése sem volt elég, az alkohol árthatott meg a győztesnek + videó

San Francisco adott otthont a tenisz Laver-kupa nyolcadik kiírásának, a korábbi hétből ötször az Európa-csapat örülhetett a végén. Ezúttal is a Yannick Noah vezette együttes tűnt esélyesebbnek, és az első nap négy mérkőzéséből hármat meg is nyertek az európaiak. Magyar idő szerint szombatról vasárnapra virradóan aztán komoly fordulat állt be, a Világcsapat ugyanis mind a négy találkozót két játszmában megnyerte ekkor, így a pontozásnak – a győzelem az első napon egy, a másodikon két, a harmadikon három pontot ért – köszönhetően már 9-3-ra vezetett. Hétfő éjjel még az európaiak kétszer is szépítettek, Carlos Alcaraz is visszahozta a reményeket, de Taylor Fritz az utolsó összecsapáson legyőzte Alexander Zverevet, így az Andre Agassi által irányított házigazda örülhetett.

A Világcsapat lett a 2025-ös tenisz Laver-kupa győztese (Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill)

Alcaraz helyett De Minaur és Fritz lett a hős

A Világcsapat legeredményesebb teniszezője az ausztrál Alex de Minaur volt, aki mindhárom találkozóját megnyerte, de a Zverev előtt Alcarazt is felülmúló Fritz teljesítménye is kimagasló volt. A spanyol világelső lépett pályára a legtöbbször (négy alkalommal), és ugyan ezek közül háromszor a győztes oldalon volt, a Fritz ellen karrierje során először elszenvedett vereség nagy hatással volt a folytatásra és valamelyest a párharc végkimenetelére is.

Tenisz, 2025-ös Laver-kupa, eredmények 1. nap: Casper Ruud–Reilly Opelka 6:4, 7:6 (7-4) – az állás ekkor 1-0 volt

volt Jakub Mensík–Alex Michelsen 6:1, 6:7 (3-7), döntő rövidítésben 10-8 – 2-0

Flavio Cobolli–Joao Fonseca 4:6, 3:6 – 2-1

Carlos Alcaraz, Jakub Mensík–Taylor Fritz, Alex Michelsen 7:6 (9-7), 6:4 – 3-1 2. nap: Alexander Zverev–Alex de Minaur 1:6, 4:6 – 3-3

Holger Rune–Francisco Cerúndolo 3:6, 6:7 (5-7) – 3-5

Carlos Alcaraz–Taylor Fritz 3:6, 2:6 – 3-7

Holger Rune, Casper Ruud–Alex de Minaur, Alex Michelsen 3:6, 4:6 – 3-9 3. nap: Carlos Alcaraz, Casper Ruud–Alex Michelsen, Reilly Opelka 7:6 (7-4), 6:1 – 6-9

Jakub Mensík–Alex de Minaur 3:6, 4:6 – 6-12

Carlos Alcaraz–Francisco Cerúndolo 6:2, 6:1 – 9-12

Alexander Zverev–Taylor Fritz 3:6, 6:7 (4-7) – 9-15 A 2025-ös Laver-kupa győztese a Világcsapat lett.

A torna egyik legszebb ütése Alcaraz vasárnapi röptéje volt: