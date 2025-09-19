Alcaraz sokkoló tette után riválisa levadászná őt, Federer sem hagyta szó nélkül

Rendkívüli

Miközben a legjobb női tenisznemzetek a héten a Billie Jean King-kupa trófeájáért küzdenek, a férfiak közül többen az egyik legnépszerűbb versenyen szerepelhetnek. A 2025-ös Laver-kupa helyszíne San Francisco, és ezúttal is az Európa-csapat és a Világcsapat mérkőzik meg egymással három napon keresztül. A kapitányok változtak – immáron nem Björn Borg és John McEnroe, hanem Yannick Noah és Andre Agassi irányítja a két felet –, a játékosok közül viszont a többség már nem először vesz részt a tornán. Novak Djokovics, Jannik Sinner és Fucsovics Márton végül nem játszik, de az európaiak Carlos Alcaraz vezetésével így is esélyesek a címvédésre. Roger Federer is így gondolja, Taylor Fritzék azonban már kevésbé.

Wiszt Péter
2025. 09. 19. 5:52
Alcaraz és Zverev San Franciscóban is Laver-kupa-győzelemre vezetheti az Európa-csapatot (Fotó: Getty Images via AFP/Ezra Shaw)
Már a nyolcadik kiírása következik annak a tenisztornának, amelyet 2017-ben Roger Federer kezdeményezésére találtak ki. Európa és a világ többi részének meghívott játékosai mérkőztek már meg Csehországban, Svájcban, Angliában és Németországban, idén pedig negyedik alkalommal az Egyesült Államok lesz a Laver-kupa otthona. San Francisco, azon belül is a Golden State Warriors kosárlabdacsapatának 18 ezer férőhelyes arénája lát vendégül péntek és vasárnap között a legjobb játékosok közül tizenkettőt a benne felépített keménypályás játéktéren. Mindhárom napon három egyes és egy páros mérkőzésre kerül sor – a győzelem pénteken 1, szombaton 2, vasárnap 3 pontot ér, és a párharc addig tart, amíg a Yannick Noah vezette Európa-csapat vagy az Andre Agassi által irányított Világcsapat el nem éri a 13 pontot.

Yannick Noah és Andre Agassi lesz a két kapitány a tenisz Laver-kupa 2025-ös kiírásában, Alcaraz
A Roland Garros-bajnok Yannick Noah (balra) és az egyéniben nyolcszoros Grand Slam-győztes Andre Agassi lesz a két kapitány a tenisz Laver-kupa 2025-ös kiírásában (Fotó: Getty Images via AFP/Ezra Shaw)

Sinner és Djokovics nincs, Alcaraz és Zverev van

A sokakat sokkolva új, szőkített frizurával San Franciscóba érkezett Carlos Alcaraz másodszor szerepel a Laver-kupán, tavaly két egyes és egy páros megnyerésével nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az európaiak fordítsanak és a Világcsapat ne legyen sorozatban harmadszor is bajnok. A friss US Open-bajnok spanyol teniszezőnek egy éve rögtön az egyik kedvenc versenyévé vált ez a torna, és idén is az a célja a világelsőnek, hogy győzelemre vezesse csapatát. Noah és Agassi is méltatta őt a felvezető sajtónapon, de a 20-szoros Grand Slam-bajnok Federer sem állta meg, hogy beszéljen Alcaraz szereplésének fontosságáról.

– Az Egyesült Államok nyugati partján játszani az európaiaknak nem a legkönnyebb az időeltolódás miatt, mégis úgy gondolom, hogy Európáé az erősebb gárda. Idén sokkal több múlik az egyes mérkőzéseken, és 

mivel Carlos Alcaraz is ott van a csapatban, jó esély van a címvédésre

mondta Federer, aki kiemelte azt is, milyen hálás a torna népszerűségéért és azért, hogy mindhárom nap telt ház előtt rendezik a találkozókat.

Habár egy ideig úgy tűnt , akár Fucsovics Márton is beférhet Noah keretébe, végül a magyar játékos nem segítheti az európaiakat, ahogyan Jannik Sinner és Novak Djokovics sem lesz ott. Ellenben Alexander Zverev már új rekordot jelentő hatodik alkalommal szerepel a Laver-kupán, és a német teniszező az eddigi kilenc egyeséből hetet is megnyert a versenyen. Zverev az európaiak legrutinosabb tagjaként nem csupán a három újoncnak – Holger Runénak, Jakub Mensíknek és Flavio Cobollinak –, de Noahnak is igyekszik tanácsokat adni.

– Sok új srác van, sok friss arc. 

Remélem, meg tudom nekik mutatni, hogy mit is jelent valójában a Laver-kupa, és hogy milyen érzelmekkel fognak szembesülni a pályán

nyilatkozta Zverev, aki szintén az év egyik legélvezetesebb hétvégéjének tartja a mostanit, amiért a riválisaival ilyenkor egy célért harcolhat.

Az európai színekben a felsoroltak mellett még a norvég Casper Ruud szerepel, aki az eddigi négy fellépése során hat találkozón már segítette az Európa-csapatot.

Alcaraz és Ruud tavaly az utolsó napon kulcsfontosságú párost nyert, idén is létrejöhet hasonló forgatókönyv
Alcaraz és Ruud tavaly az utolsó napon kulcsfontosságú párost nyert meg együtt, idén is létrejöhet hasonló forgatókönyv (Fotó: AFP/Odd Andersen)

A 2025-ös tenisz Laver-kupa mezőnye

Európa-csapat – Yannick Noah (kapitány) és Tim Henman (kapitány-helyettes) együttese:

  • Carlos Alcaraz (spanyol)
  • Alexander Zverev (német)
  • Holger Rune (dán)
  • Casper Ruud (norvég)
  • Jakub Mensík (cseh)
  • Flavio Cobolli (olasz)
  • Tomás Machac (cseh) – tartalék

Világcsapat – Andre Agassi (kapitány) és Patrick Rafter (kapitány-helyettes) gárdája:

  • Taylor Fritz (amerikai)
  • Alex de Minaur (ausztrál)
  • Francisco Cerúndolo (argentin)
  • Alex Michelsen (amerikai)
  • Joao Fonseca (brazil)
  • Reilly Opelka (amerikai)
  • Jenson Brooksby (amerikai) – tartalék

De Minaur és Opelka visszatér, de Fritz lehet a Világcsapat hőse

Ben Shelton, Tommy Paul és Frances Tiafoe is visszalépett a szerepléstől az elmúlt hetek során, de a Világcsapat így sem gyengült sokat. Igaz, a világranglistán az európaiak közül öten vannak a legjobb húsz között, míg a túloldalon csupán ketten, de Joao Fonseca és Reilly Opelka helyezése sem feltétlenül tükrözi a valós helyüket a rangsorban. A 19 éves brazil játékos Alex Michelsenhez hasonlóan most debütál a tornán, míg Opelka a sérülésektől teli évei után, 2021 után tér vissza a Laver-kupára. Az amerikaihoz hasonlóan a Tiafoe helyére beugró Alex de Minaur is nagy visszatérő, az ausztrál eddig egyedül 2022-ben vett részt a versenyen.

– Ez egy csodálatos lehetőség nagyszerű játékosok és kapitányok körül lenni, biztosan imádni fogom. 

A tenisz egyéni játék, de remek ez a lehetőség, hogy csapatban játsszunk és egymásnak szurkoljunk.

Remélhetőleg a Laver-kupa sokat tanít majd nekem – árulta el Fonseca, aki a Federerrel való találkozást is nagyon várta.

A Laver-kupa történetében két játékos van, aki minden mérkőzését megnyerte: Kyle Edmund és Francisco Cerúndolo. Az argentin két éve Alejandro Davidovich Fokinát, tavaly pedig Casper Ruudöt győzte le. A torna hivatalos honlapja Cerúndolót a „csendes bérgyilkos" néven mutatja be, mégis az a valószínűbb, hogy a világranglista-5. Taylor Fritz lehet a Világcsapat nyerőembere.

Francisco Cerúndolo megőrizné százszázalékos mérlegét a Laver-kupán
Francisco Cerúndolo megőrizné százszázalékos mérlegét a Laver-kupán (Fotó: DPA/Andreas Gora)

– Andre Agassi sok amerikai srácnak példaképe, és én is felnéztem rá gyerekként, szóval nagyon izgatott vagyok, hogy lehetőségem lesz az irányítása alatt játszani – mondta Fritz, aki Ruudhöz hasonlóan az eddigi négy Laver-kupa-szereplése közül kétszer örülhetett a végén trófeának. Az amerikai teniszező azt is megjegyezte, hogy 

már szeretné levadászni Alcarazt, akitől eddig mindhárom egymás elleni mérkőzésén (köztük tavaly ezen a tornán) kikapott,

és Fritz hisz is abban, hogy a hazai pálya ebben segíteni fog.

Ezek a napok természetesen nem csupán a játékról, hanem az Egyesült Államokra jellemző show-ról is szólnak, így aztán felvezetésképpen a Golden State Warriors játékosaival kiegészülve többen a kosárlabdázást is kipróbálták a San Franciscó-i Chase Centerben, majd az elegáns öltözékben történt pózolás sem maradhatott el. A következő három napban viszont már a teniszé lesz a főszerep, hogy aztán vasárnap estére kiderüljön, ki nyeri a Laver-kupa nyolcadik kiírását. Az eddigi hétből háromszor volt szükség mind a tizenkét mérkőzésre, és a vasárnapra jegyet vásárló 18 ezer néző reméli, idén is végigjátsszák a programot.

Az idei Laver-kupa programja (magyar idő szerint)

  • péntek 22.00-tól két egyes (Ruud–Opelka, majd Mensík–Michelsen)
  • szombat 04.00-tól egy egyes (Cobolli–Fonseca), utána egy páros (Alcaraz, Mensík–Fritz, Michelsen)
  • szombat 22.00-tól két egyes
  • vasárnap 04.00-tól egy egyes, utána egy páros
  • vasárnap 21.00-tól egy páros, utána annyi egyes, amennyi még szükséges

A tavalyi Laver-kupa legjobb pillanatai:

 

