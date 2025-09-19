Alcaraz sokkoló tette után riválisa levadászná őt, Federer sem hagyta szó nélkül

Már a nyolcadik kiírása következik annak a tenisztornának, amelyet 2017-ben Roger Federer kezdeményezésére találtak ki. Európa és a világ többi részének meghívott játékosai mérkőztek már meg Csehországban, Svájcban, Angliában és Németországban, idén pedig negyedik alkalommal az Egyesült Államok lesz a Laver-kupa otthona. San Francisco, azon belül is a Golden State Warriors kosárlabdacsapatának 18 ezer férőhelyes arénája lát vendégül péntek és vasárnap között a legjobb játékosok közül tizenkettőt a benne felépített keménypályás játéktéren. Mindhárom napon három egyes és egy páros mérkőzésre kerül sor – a győzelem pénteken 1, szombaton 2, vasárnap 3 pontot ér, és a párharc addig tart, amíg a Yannick Noah vezette Európa-csapat vagy az Andre Agassi által irányított Világcsapat el nem éri a 13 pontot.

A Roland Garros-bajnok Yannick Noah (balra) és az egyéniben nyolcszoros Grand Slam-győztes Andre Agassi lesz a két kapitány a tenisz Laver-kupa 2025-ös kiírásában (Fotó: Getty Images via AFP/Ezra Shaw)

Sinner és Djokovics nincs, Alcaraz és Zverev van

A sokakat sokkolva új, szőkített frizurával San Franciscóba érkezett Carlos Alcaraz másodszor szerepel a Laver-kupán, tavaly két egyes és egy páros megnyerésével nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az európaiak fordítsanak és a Világcsapat ne legyen sorozatban harmadszor is bajnok. A friss US Open-bajnok spanyol teniszezőnek egy éve rögtön az egyik kedvenc versenyévé vált ez a torna, és idén is az a célja a világelsőnek, hogy győzelemre vezesse csapatát. Noah és Agassi is méltatta őt a felvezető sajtónapon, de a 20-szoros Grand Slam-bajnok Federer sem állta meg, hogy beszéljen Alcaraz szereplésének fontosságáról.

– Az Egyesült Államok nyugati partján játszani az európaiaknak nem a legkönnyebb az időeltolódás miatt, mégis úgy gondolom, hogy Európáé az erősebb gárda. Idén sokkal több múlik az egyes mérkőzéseken, és

mivel Carlos Alcaraz is ott van a csapatban, jó esély van a címvédésre

– mondta Federer, aki kiemelte azt is, milyen hálás a torna népszerűségéért és azért, hogy mindhárom nap telt ház előtt rendezik a találkozókat.

Habár egy ideig úgy tűnt , akár Fucsovics Márton is beférhet Noah keretébe, végül a magyar játékos nem segítheti az európaiakat, ahogyan Jannik Sinner és Novak Djokovics sem lesz ott. Ellenben Alexander Zverev már új rekordot jelentő hatodik alkalommal szerepel a Laver-kupán, és a német teniszező az eddigi kilenc egyeséből hetet is megnyert a versenyen. Zverev az európaiak legrutinosabb tagjaként nem csupán a három újoncnak – Holger Runénak, Jakub Mensíknek és Flavio Cobollinak –, de Noahnak is igyekszik tanácsokat adni.