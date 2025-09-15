Alcaraz is alig hitte el, de megcsinálták, amit a magyarok nem tudtak

Néhány párosítást pénteken és szombaton rendeztek, így a Magyarország–Ausztria párharcra is ekkor került sor a Davis-kupa szuperdöntőjének selejtezőjében. A debreceni összecsapás második napján Piros Zsombor hiába remekelt , végül Fucsovics Márton kikapott a sorsdöntő találkozón, így az osztrák teniszválogatott jutott a legjobb nyolc közé. A magyarok mellett Hollandia, Ausztrália, az Egyesült Államok, Horvátország és Japán legjobb férfiteniszezői sem tudták kihasználni a hazai pálya adta előnyöket, Spanyolország azonban Carlos Alcaraz nélkül is továbbjutott a Dánia elleni párharcból.

Holger Rune egy pontra volt a dán teniszválogatott egyik legnagyobb Davis-kupa-sikerétől, de a spanyolok Carlos Alcaraz nélkül is győztek (Fotó: AFP/Franck Fife)

Az egyik legnagyobb meglepetést az ausztrálok hazai veresége jelentette, ami nagyrészt annak volt köszönhető, hogy Belgium világranglista-92. teniszezője, Raphael Collignon mindkét egyes mérkőzését megnyerte esélyesebbnek tartott ellenfelével szemben. Az amerikaiak szintén vesztettek saját közönségük előtt, miután Frances Tiafoe mindkét találkozóján kikapott. Ennél is váratlanabb volt viszont a spanyolok fordítása Marbellán, Dánia ellen.

Carlos Alcaraz nélkül drámai spanyol győzelem

A dánok az első nap után 2-0-ra vezettek – akárcsak az osztrákok Magyarországon –, és ugyan a párost elveszítették, a világranglista-11. Holger Rune mérkőzéslabdához jutott Pedro Martínez (67.) ellen. A spanyol teniszező viszont innen fordított, majd a döntő szett rövidítésében is győzött, végül pedig honfitársa, Pablo Carreno Busta az ötödik összecsapást könnyedén megnyerve a házigazdát juttatta tovább.

Az e heti, San Franciscó-i Laver-kupán akár Fucsovics Márton partnereként is szerephez jutó Carlos Alcaraz ezúttal nem állt Spanyolország rendelkezésére, a friss US Open-győztes világelső viszont a közösségi oldalán gratulált honfitársai bravúros fordításához.

Alcaraz üzenete a spanyol csapatnak (Fotó: instagram.com/carlitosalcarazz)

Tenisz, Davis-kupa, szuperdöntő-selejtezők: Magyarország–Ausztria 2-3

Hollandia–Argentína 1-3

Ausztrália–Belgium 2-3

Japán–Németország 0-4

Egyesült Államok–Csehország 2-3

Spanyolország–Dánia 3-2

Horvátország–Franciaország 1-3

A selejtező hét győztese csatlakozott a címvédő Olaszországhoz a szuperdöntőben, amelyet november 18. és 23. között rendeznek meg Bologna városában.