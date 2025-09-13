Piros Zsombordavis-kupatenisz

Piros Zsombor átvette Marozsán Fábián helyét, tiltakoztak az osztrákok

Piros Zsombor parádés teljesítményéről szól a Magyarország–Ausztria Davis-kupa-párharc második napja. A magyar játékos előbb Marozsán Fábián oldalán párosban tartotta versenyben a magyar válogatottat, majd Marozsán helyére beugorva egyesben is nyert. Piros Zsombor sikerei után az ötödik meccs, Fucsovics Márton és Jurij Rodionov összecsapása dönt a világdöntőbe jutásról Debrecenben.

Koczó Dávid
2025. 09. 13. 15:55
Piros Zsombor előbb Marozsán Fábián oldalán nyert, majd az ő helyére ugrott be, hogy Lukas Neumayer ellen mérkőzzön a Davis-kupában Fotó: MTI/Derencsényi István
A Magyarország–Ausztria Davis-kupa-párharc negyedik meccsén Piros Zsombor és Lukas Neumayer mérkőzött egymás ellen. Mindketten pozitív élményt gyűjtöttek korábban Debrecenben: Piros Marozsán Fábián oldalán megnyerte a párost, Neumayer még pénteken Fucsovics Márton ellen aratott bravúrsikert. Piros pénteken nem játszott, szombaton viszont egyesben átvette Marozsán helyét.

Debrecen, 2025. szeptember 12. Az osztrák Lukas Neumayer (b) és Fucsovics Márton a Magyarország - Ausztria Davis Kupa szuperdöntő debreceni selejtezőjében játszott mérkőzés után a debreceni Főnix Arénában 2025. szeptember 12-én. MTI/Derencsényi István
Lukas Neumayer Fucsovics Márton legyőzése után Piros Zsombor ellen lépett pályára a Magyarország–Ausztria Davis-kupa-párharcban (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Piros rendre remekül játszik a Davis-kupában, a magyar válogatott színeiben nyert már a Grand Slam-bajnok Marin Cilic, valamint a francia Benjamin Bonzi ellen is – utóbbi azóta Danyiil Medvegyev mumusává vált.

Piros Zsombor ismét Davis-kupa-hős

Neumayer nem akkora név, mint Cilic vagy akár Bonzi, viszont pénteken Fucsovics ellen megmutatta, hogy ő is kiváló játékra képes. Piros Zsombor volt egyébként az egyetlen a magyar válogatottból, aki a mostani párharc előtt is játszott ellene: tavaly Splitben, salakpályás Challenger-versenyen simán nyert Neumayer ellen (6:3, 6:2).

Most, Debrecenben Piros több korai bréklehetőséghez jutott, de Neumayer sorra hárította ezeket. A teljes játszmában kilencig jutott az osztrák, de a tizedik bréklabdáját Piros Zsombor már kihasználta, majd semmire kiszerválta a szettet (7:5)

A második játszmában Neumayer adogatása feljavult, de fogadóként továbbra sem volt esélye Piros szerváival szemben.

A párharcban először a magyar közönség ellenszenvét is kivívták az osztrákok: Neumayer és Jürgen Melzer szövetségi kapitány arra panaszkodott a székbírónál, hogy Piros Zsombor túl sokszor lelkesíti a pontjai után mutogatással a közönséget.

Pirost nem hatotta meg az osztrák tiltakozás, s amikor a meccs során először bréklabdákat kellett hárítania, azt is megoldotta, tie break döntött a második játszma sorsáról. S nemhogy brék, még minibrék sem akart születni.

A rövidítés egyetlen fogadópontját viszont Piros Zsombor nyerte, ezzel kiharcolta az ötödik meccset a párharcban, amelyen Fucsovics Márton és Jurij Rodionov dönti el, hogy Magyarország vagy Ausztria jut-e be a novemberi nyolccsapatos világdöntőbe.

Davis-kupa, a világdöntőbe jutásért

Magyarország–Ausztria 2-2

  • Marozsán Fábián–Jurij Rodionov 2:6, 7:6 (7-5), 5:7
  • Fucsovics Márton–Lukas Neumayer 3:6, 6:3, 6:7 (7-9)
  • Marozsán Fábián, Piros Zsombor–Alexander Erler, Lucas Miedler 7:6 (7-4), 7:6 (7-2)
  • Piros Zsombor–Lukas Neumayer 7:5, 7:6 (8-6)

 

 

