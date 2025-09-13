Piros Zsombor átvette Marozsán Fábián helyét, tiltakoztak az osztrákok

A Magyarország–Ausztria Davis-kupa-párharc negyedik meccsén Piros Zsombor és Lukas Neumayer mérkőzött egymás ellen. Mindketten pozitív élményt gyűjtöttek korábban Debrecenben: Piros Marozsán Fábián oldalán megnyerte a párost, Neumayer még pénteken Fucsovics Márton ellen aratott bravúrsikert. Piros pénteken nem játszott, szombaton viszont egyesben átvette Marozsán helyét.

Lukas Neumayer Fucsovics Márton legyőzése után Piros Zsombor ellen lépett pályára a Magyarország–Ausztria Davis-kupa-párharcban (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Piros rendre remekül játszik a Davis-kupában, a magyar válogatott színeiben nyert már a Grand Slam-bajnok Marin Cilic, valamint a francia Benjamin Bonzi ellen is – utóbbi azóta Danyiil Medvegyev mumusává vált.

Piros Zsombor ismét Davis-kupa-hős

Neumayer nem akkora név, mint Cilic vagy akár Bonzi, viszont pénteken Fucsovics ellen megmutatta, hogy ő is kiváló játékra képes. Piros Zsombor volt egyébként az egyetlen a magyar válogatottból, aki a mostani párharc előtt is játszott ellene: tavaly Splitben, salakpályás Challenger-versenyen simán nyert Neumayer ellen (6:3, 6:2).