Fucsovics díjat vett át, a romboló osztrák is nagy tapsot kapott + videó

Az első nap után nagyon nehéz helyzetből, 2-0-s hátrányból várta az Ausztria elleni Davis-kupa-párharc szombati folytatását a magyar válogatott, ugyanis Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is váratlan vereséget szenvedett. A párosban pedig előzetesen a specialistákból álló osztrák duónak állt a zászló: Alexander Erler és Lucas Miedler hét ATP-trófeát nyertek már együtt. Velük szemben Marozsán Fábián és Piros Zsombor készült bravúrra, mégis Fucsovics Márton lépett első magyarként a debreceni Főnix Aréna játékterére.

Piros Zsombor és Marozsán Fábián a magyar válogatott Davis-kupa-álmainak életben tartásáért lépett pályára az esélyesebb osztrák duó ellen (Fotó: MTI/Derencsényi István)

A magyar válogatottat tizennyolc éves kora, 2010 óta segítő Fucsovics ugyanis Davis-kupa-elkötelezettségi díjat kapott.

Fucsovics Márton még jó pár évig játszana a Davis-kupában

A háromszoros ATP-tornagyőztes Fucsovics rövid beszédet is mondott a ceremónián.

– Az egyik szemem sír, a másik nevet. Nem sikerült jól az első napunk, viszont nagyon örülök az elkötelezettségi díjnak. Mindig megtiszteltetés a hazámat képviselni, és remélem, hogy még jó pár évig itt lehetek – mondta Fucsovics, majd mosoly kíséretében hozzátette: – Köszönöm magamnak is, hogy ilyen kitartó voltam.

Marozsán Fábián és Piros Zsombor párosozott

Fucsovics tudta, hogy játszani már csak akkor fog a nyolccsapatos világdöntőért zajló párharcban, ha a csapattársai kiegyenlítenek. Párosban Marozsán Fábián és Piros Zsombor lépett pályára Alexander Erler és Lucas Miedler ellen. Az első bréket a magyar páros érte el a meccsen, aztán viszont Marozsánéknak szettlabdákat kellett hárítaniuk, hogy kiharcolják a rövidítést.

Abban viszont Piros Zsombor parádézott: 7-4-es tie breakkel lépett a szépítés felé a magyar páros. Piros a szép ütései után folyamatosan tüzelte a közönséget is.

Az osztrákok is küzdöttek, a második szettben Miedler nagy igyekezetében neki esett a pálya széli állványnak is, miközben visszaadta a labdát. Marozsán higgadtan befejezte a pontot, aztán Pirossal együtt érdeklődtek Miedler állapotáról, de az osztrák gond nélkül felállt, s óriási tapsot kapott a közönségtől.

Ebben a játszmában brék nélkül jutottak el 6:6-ig, s a tie break ismét Piroséké lett. Versenyben maradt a magyar válogatott.