Fucsovics Márton nagy híre: a világ legjobbjai oldalán szerepelhet

Az osztrákok elleni párharc sajnos nem marad jó emlék Fucsovics Mártonnak. A harminchárom éves magyar teniszező előbb szoros meccsen Lukas Neumayer, majd a sorsdöntő ötödik összecsapáson Jurij Rodionov ellen is vereséget szenvedett, így a magyar válogatott helyett Ausztria jutott be a Davis-kupa világdöntőjébe. Fucsovics Márton egy másik álom valóra válásában még bízhat: a Laver-kupa résztvevői közé kerülhet, tartalékként meghívót kapott az Európa-válogatottba, amelyen Carlos Alcaraz és Alexander Zverev viszi a prímet.

Fucsovics Márton US Open előtt nyert ATP-trófeája is közrejátszhatott abban, hogy meghívták tartaléknak a Laver-kupa Európa-válogatottjába (Fotó: Getty Images via AFP/Grant Halverson)

A Laver-kupa jövő héten San Franciscóban lesz, a 2017-ben életre hívott versenyen az Európa-válogatott és a világválogatott csap össze, mindkét csapat hat főt nevezhet.

Fucsovics Márton: Davis-kupa után Laver-kupa?

Fucsovics Márton az Ausztria ellen elveszített Davis-kupa-párharc után a következő hetek programjáról beszélt.

– Tokióban ATP 500-as, majd Sanghajban ATP 1000-es versenyen szereplek, végre ismét elég jól állok a ranglistán ahhoz, hogy főtáblás legyek. Előtte pedig a Laver-kupa jöhet, cserejátékos vagyok – hintette el Fucsovics Márton, aztán lapunk kérdésére röviden beszélt a meghívásról.

A US Open után kerestek meg személyesen, nagyon örültem neki. Nagyon remélem, hogy összejön, minden vágyam ezekkel a srácokkal eltölteni néhány napot.

Az Európa-válogatott névsora jelenleg: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensík, Flavio Cobolli. Ha bármelyikük visszamondja a szereplést, a csapatot immár a betegséggel küzdő Björn Borg helyett irányító Yannick Noah Fucsovicsot vetheti be.

Davis-kupa: miért kapott ki Fucsovics?

A Davis-kupa-álom, a világdöntő sajnos nem jött össze, Fucsovics Márton bizakodva lépett pályára a sorsdöntő meccsen Jurij Rodionov ellen, de aztán az ellenfelének minden bejött.