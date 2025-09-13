Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Márki-Zay Péter és a tiszások uszító akciója miatt

Fucsovics Mártondavis-kupaLaver-kupa

Fucsovics Márton nagy híre: a világ legjobbjai oldalán szerepelhet

Fucsovics Márton nem tudott túl sokat mondani a meccsről, az ellenfelének minden bejött a Magyarország–Ausztria Davis-kupa párharc sorsdöntő, ötödik találkozóján, így ebben a sorozatban az osztrákok álma vált valóra a világdöntővel. Előfordulhat viszont, hogy Fucsovics Márton másik álma teljesül. A Laver-kupára tartalékként meghívót kapott, így akár Carlos Alcaraz és Alexander Zverev csapattársa lehet az Európa-válogatottban.

Koczó Dávid
2025. 09. 13. 19:32
Fucsovics Márton a US Open és a Davis-kupa után a Laver-kupa Európa-válogatottjában játszhat, ha be kell ugrania Fotó: Getty Images via AFP/Maddie Meyer
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az osztrákok elleni párharc sajnos nem marad jó emlék Fucsovics Mártonnak. A harminchárom éves magyar teniszező előbb szoros meccsen Lukas Neumayer, majd a sorsdöntő ötödik összecsapáson Jurij Rodionov ellen is vereséget szenvedett, így a magyar válogatott helyett Ausztria jutott be a Davis-kupa világdöntőjébe. Fucsovics Márton egy másik álom valóra válásában még bízhat: a Laver-kupa résztvevői közé kerülhet, tartalékként meghívót kapott az Európa-válogatottba, amelyen Carlos Alcaraz és Alexander Zverev viszi a prímet.

Fucsovics Márton US Open előtt nyert ATP-trófeája is közrejátszhatott abban, hogy meghívták tartaléknak a Laver-kupa Európa-válogatottjába
Fucsovics Márton US Open előtt nyert ATP-trófeája is közrejátszhatott abban, hogy meghívták tartaléknak a Laver-kupa Európa-válogatottjába (Fotó: Getty Images via AFP/Grant Halverson)

A Laver-kupa jövő héten San Franciscóban lesz, a 2017-ben életre hívott versenyen az Európa-válogatott és a világválogatott csap össze, mindkét csapat hat főt nevezhet.

Fucsovics Márton: Davis-kupa után Laver-kupa?

Fucsovics Márton az Ausztria ellen elveszített Davis-kupa-párharc után a következő hetek programjáról beszélt.

– Tokióban ATP 500-as, majd Sanghajban ATP 1000-es versenyen szereplek, végre ismét elég jól állok a ranglistán ahhoz, hogy főtáblás legyek. Előtte pedig a Laver-kupa jöhet, cserejátékos vagyok – hintette el Fucsovics Márton, aztán lapunk kérdésére röviden beszélt a meghívásról.

A US Open után kerestek meg személyesen, nagyon örültem neki. Nagyon remélem, hogy összejön, minden vágyam ezekkel a srácokkal eltölteni néhány napot.

Az Európa-válogatott névsora jelenleg: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensík, Flavio Cobolli. Ha bármelyikük visszamondja a szereplést, a csapatot immár a betegséggel küzdő Björn Borg helyett irányító Yannick Noah Fucsovicsot vetheti be.

Davis-kupa: miért kapott ki Fucsovics?

A Davis-kupa-álom, a világdöntő sajnos nem jött össze, Fucsovics Márton bizakodva lépett pályára a sorsdöntő meccsen Jurij Rodionov ellen, de aztán az ellenfelének minden bejött.

– Nehéz elemezni a meccset, az ellenfelem nagyon jól játszott, mindenhonnan nyerőket ütött. Nem éreztem fáradtságot a pénteki hosszú meccsem után, bárcsak éreztem volna valamit a pályán, hátha az kizökkentett volna valamilyen jobb irányba – fogalmazott Fucsovics Márton.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu