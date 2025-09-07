US OpenUS Open (tenisz)Jannik SinnerCarlos Alcaraz

Sinnert letaszították a trónról, Alcaraz a US Open bajnoka és az új világelső

Carlos Alcaraz négy szettben legyőzte Jannik Sinnert a US Open férfi egyesének döntőjében, így elhódította pályafutása hatodik GS-serlegét. A US Open új bajnoka a siker mellett a világelsőséget is elkönyvelheti.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 23:31
Carlos Alcaraz a US Open bajnoka és az új világelső Fotó: Matthew Stockman Forrás: Getty Images North America/AFP
A Roland Garros és Wimbledon után egymás után a harmadik Grand Slam-torna, a US Open döntőjében találkozott egymással a férfi teniszvilág jelenlegi két legnagyobb csillaga, Jannik Sinner és Carlos Alcaraz. A trófea felemelése mellett a világelsőség is tét volt, persze ez eltörpült az esetleges New York-i diadal árnyékában.

Jannik Sinner ezúttal nem igazán tudta megnehezíteni Carlos Alcaraz dolgát a US Open döntőjében
Jannik Sinner ezúttal nem igazán tudta megnehezíteni Carlos Alcaraz dolgát a US Open döntőjében (Fotó: Matthew Stockman/Getty Images North America/AFP)

A késéssel kezdődő finálé rögtön brékkel indult, Alcaraz már a meccs elején jelezte, hogy igyekszik megszakítani az olasz 27 mérkőzés óta tartó győzelmi sorozatát a kemény pályás GS-tornákon, egyúttal megfosztaná trónjától a címvédőt. Az első szett folytatásában is inkább a spanyol dominált, Sinneren az érződött, hogy egyelőre nem tudta felvenni a döntő ritmusát, és ez a játszmába került neki.

A másodikban aztán már megvillant a négyszeres GS-tornagyőztes, s bár az adogatójátékát továbbra is kereste, fogadóként feljavult annyira, hogy egyenlítsen a szettek tekintetében.

Ez azonban csak pillanatnyi fellángolás volt az olasztól, aki bréklabdánál könnyűnek tűnő tenyerest rontott, majd úgy elbizonytalanodott, hogy a spanyol gyakorlatilag pillanatok alatt elvette két adogatását is, és végül egyetlen elveszített játékkal karnyújtásnyira került a győzelemtől.

A negyedik játszmában 2:2-ig fej fej mellett haladtak, akkor viszont Sinner megérezte az egyre jobban ránehezedő nyomást, és elbukta az adogatójátékát. Bár ezután már nem remegett meg az olasz, a spanyol a legfontosabb pillanatokban jobban koncentrált: 5:4-es vezetésnél két meccslabdát hagyott ugyan elúszni, de a harmadikat már egy ásszal kihasználta, és 2022 után ismét felért a csúcsra az amerikai nyílt teniszbajnokságon. 

A 22 esztendős Alcaraz a hatodik Grand Slam-tornagyőzelmét aratta, ezt a számot nála fiatalabban csak Björn Borg érte el az open érában. A spanyol a sikernek köszönhetően a világelsőséget is megszerezte, 2023 szeptembere után vezetheti majd ismét hétfőtől a ranglistát. 

US Open, férfi egyes, döntő:

Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Jannik Sinner (olasz, 1.) 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 

 

 

