Rendkívüli

Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket

teniszAmanda AnisimovaUS Open (tenisz)Arina Szabalenka

A US Open mindkét döntősét kínos helyzetbe hozta a Grand Slam-győztes

Serena Williams 2014-es sikere óta először történt címvédés az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyében. A világelső Arina Szabalenka a US Open szombati döntőjében két játszmában nyert a hazai kedvenc Amanda Anisimova ellen, majd mindketten közhelyekkel teli, érzelemdús nyilatkozatot adtak – amely olykor kínos módon félbeszakadt a korábbi Grand Slam-bajnok műsorvezető, Mary Carillo közbeszólásai miatt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 10:07
Arina Szabalenka nem találta a szavakat – eleinte (Fotó: Getty Images via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szombatig háromszoros egyéni Grand Slam-győztes, világelső Arina Szabalenka egymást követő harmadik évben játszhatott döntőt a US Openen, míg ellenfele, Amanda Anisimova a második GS-fináléjára készülhetett azok után, hogy az elsőt júliusban 6:0, 6:0-ra elveszítette Wimbledonban. A jelenlegi női mezőny két legnagyobb ütőerejű teniszezője egyaránt sok hibával játszott a szombati döntőben, de a többet kockáztató Anisimova számos nyerőütés mellett még több ki nem kényszerített hibával zárt. Végül 1 óra 36 perc alatt 6:3, 7:6 (7-3) arányban Szabalenka diadalmaskodott, és pályafutása 21. serlege mellé ötmillió dollárt is kapott.

Amanda Anisimova (balra) a második Grand Slam-döntőjét is elveszítette, a US Openen Arina Szabalenka címet védett, Aryna Sabalenka
Amanda Anisimova (balra) a második Grand Slam-döntőjét is elveszítette, a US Openen Arina Szabalenka címet védett (Fotó: Getty Images via AFP)

Anisimova sírt, Szabalenka is még szót kért a US Open-döntő után

Noha a 24 éves Amanda Anisimova jobban játszott, mint a wimbledoni fináléban, a New York-i döntőben is elmaradt a legjobb játékától, így érthető módon csalódott volt, amit a törülközőjébe bújva is látható zokogással is kifejezett. Az eredményhirdetésre aztán összeszedte magát, megdicsérte Szabalenkát, valamint köszönetet mondott a csapatának és a közönségnek. Elismerte, nem volt akkora küzdőszellem és agresszivitás a szombati játékában, ami egy Grand Slam-győzelemhez szükséges. A világranglista-8. Anisimova hozzátette, a wimbledoni döntő után harminc percig sírt, mielőtt telefonon felhívta egy barátját, és a segítségével már képes volt rajta nevetni, így a US Open-finálé elvesztését sem lesz talán olyan nehéz feldolgoznia.

A pályán dolgozó amerikai riporter, Mary Carillo láthatóan próbálta siettetni honfitársa értékelését. 

Az 1977-ben a Roland Garros vegyes páros tornáján Grand Slam-bajnok teniszező félbe is szakította a döntő vesztesét, hogy átadhassák neki a díjat, ám Anisimova még szót kért, és befejezte a nyilatkozatát.

Ezután következett a győztes beszéde, és ugyan Szabalenka először bevallása szerint nem találta a szavakat, de végül belelendült. Gratulált legyőzöttjének az elmúlt hónapjaiért, kifejezte örömét, hogy koncentrált tudott maradni a második játszma rövidítésében, valamint ő is köszönetet mondott a közönségnek. Carillo ismét sietősre vette volna a figurát, és már nyújtotta volna át a fehérorosznak a csekket, ám a világelső sem hagyta magát félbeszakítani, és ragaszkodott ahhoz, hogy megköszönje az edzői stábjának és a barátjának a támogatást és a kitartást mellette.

A nemzetközi sajtóban több helyen is felháborodva írtak Mary Carillo kínosnak titulált viselkedéséről, és a közösségi médiában is sokan „szörnyűnek” nevezték, ahogyan látványosan igyekezett siettetni a döntősök nyilatkozatát.

A 2025-ös US Open magyar idő szerint vasárnap 20 órától Carlos Alcaraz és Jannik Sinner férfidöntőjével zárul, az Arthur Ashe Stadionban több tízezer ember között Donald Trump amerikai elnök is ott lesz a lelátón.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Az Orbán Viktor Akciócsoport kipenderítette Magyar Pétert, olyan történt, amire eddig nem volt példa

Felhévizy Félix avatarja

Gyűlnek a viharfelhők a Tisza Párt fölött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.