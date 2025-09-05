Lenullázták, de most újra döntős, sőt esélyes a világelső ellen

Arina Szabalenka sorozatban harmadszor jutott be a US Open női döntőjébe, miután 4:6, 6:3, 6:4 arányban felülmúlta Jessica Pegulát. Az amerikai remekül kezdett, megnyerte az első szettet, de Szabalenka fokozatosan átvette az irányítást, és a harmadik játszmában már nem engedte ki kezéből az előnyt. A feszültségről árulkodott, ahogy Szabalenka az első meccslabdát, egy könnyűnek tűnő lecsapást elrontotta, de aztán javítani tudott és megnyerte a mérkőzést.

Arina Szabalenka hálás lehet a New York-i közönségnek. A US Open elődöntőjében az amerikai Jessica Pegula ellen nem fogadta ellenséges hangulat. A fináléban egy másik hazai játékos, Amanda Anisimova következik Fotó: KENA BETANCUR / AFP

– Nagyon színvonalas mérkőzés volt. Úgy éreztem, nem játszottam rosszul, ám Szabalenka mindig talált valami extra megoldást, elképesztő ütéseket szedett elő – ismerte el Pegula.

Szabalenka újra döntős, bizonyítani akar

– Jól kezeltem a nyomást, úgy érzem, nagyon jól játszottam. Nagyon büszke vagyok erre a sikerre – értékelt Szabalenka, majd hozzátette, Anisimova ellen bizonyítani akarja, hogy a döntőkben is képes jó játékra. Arra utalva, hogy a pályafutása során eddig hét Grand Slam-finálét vívott, hármat megnyert, négyet viszont elvesztett.

Aryna Sabalenka’s reaction after beating Pegula to reach the U.S. Open final.



That wasn’t a scream, that was a roar.



One win away. 🥹

pic.twitter.com/QGpesPTKNi — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2025

Anisimova visszatérése – a nulláról újra csúcsra?

A másik elődöntőben Amanda Anisimova szintén három szettes csatában győzte le Naomi Osakát 6:7(4), 7: 6(3), 6:3 arányban. Ez a siker különösen jelentős, hiszen alig két hónappal korábban a wimbledoni döntőben Iga Swiatek lenullázta őt (6:0, 6:0). Most azonban más arcát mutatta: stabil szervákkal, pontos ütéssel és mentális erővel kerekedett felül Osakán.

– Ez a döntő mindent jelent számomra – mondta könnyeivel küszködve. – Igyekeztem bátran játszani, pozitívan gondolkodni. Ez most visszaigazolja, hogy érdemes volt kitartani.

Ki az esélyes a US Open döntőjében?

A döntő különösen izgalmasnak ígérkezik a statisztikák miatt is. Szabalenka és Anisimova eddig kilencszer találkozott egymással, a mérleg meglepetésre 6-3 Amanda Anisimova javára. Legutóbb idén nyáron Wimbledonban, az elődöntőben csaptak össze, ahol Anisimova három szettben győzni tudott.

Ez azért figyelemre méltó, mert a jelenlegi női élmezőnyben csupán három játékosnak, Anisimova mellett Swiateknek (8-5) és Coco Gauffnak (6-5) pozitív a mérlege Szabalenkával szemben.

A fehérorosz világelső dominanciája tehát annyira nem egyértelmű, mint gondolnánk, Anisimova számára ez a szám komoly önbizalmat adhat a vasárnapi finálé előtt. A világelső olyan riválissal találkozik, aki eddig többnyire megtalálta az ellenszert ellene.