Minden idők legdrágább meccse jön, de ezt így is kár lenne kihagyni

Ha valakinek egy éve még kétségei voltak afelől, hogy Jannik Sinner és Carlos Alcaraz a világ jelenlegi két legjobb férfiteniszezője, az 2025 végére alighanem már nem kételkedik. 2024 után idén is mind a négy Grand Slam-címen ők ketten osztoznak, ráadásul a US Open döntője sorozatban a harmadik Sinner–Alcaraz GS-finálé lesz. Egy éven belül (pláne három különböző borításon) még sosem fordult elő az open érában, hogy legalább három döntőnek ugyanaz legyen a párosítása – de nem ez az egyetlen rekord, amelyet átadnak a múltnak. A 24 éves olasz világelső minden idők legfiatalabb játékosa (egyben Rod Laver, Roger Federer és Novak Djokovics után a negyedik), aki egy évben mind a négy Grand Slamen fináléba jutott, a spanyol riválisa pedig Björn Borg mellett az egyetlen teniszező lehet, aki 22 éves korára hat GS-trófeánál jár.

A legutóbbi Sinner–Alcaraz teniszfinálé Cincinnatiben alig öt játékig tartott, a US Open döntője azonban komolyabb izgalmakat ígér (Fotó: Getty Images via AFP/Dylan Buell)

Az olasz címvédőnek 27 mérkőzéses a győzelmi sorozata a kemény pályás Grand Slam-mérkőzéseket tekintve, ezzel beérte Novak Djokovicsot (2011–2012), és már csupán Roger Federer 40-es szériája (2005–2008) van előtte. Az idei US Openen mégsem feltétlenül ő játszik úgy, mint aki a borítás ura lenne, hiszen míg Sinner mindkét kanadai ellenfelével (Denis Shapovalovval és Felix Auger-Aliassime-mal) szemben megszenvedett a továbbjutásért, addig Alcaraz szettveszteség nélkül, a teljes tornán mindössze kétszer lebrékelve jutott el a fináléba. Ez persze nem sokat jelent: a Roland Garroson például a spanyol útja volt jóval göröngyösebb a döntőig, amit aztán 0-2-ről és három meccslabdáról mégis megfordított.

A Sinner–Alcaraz döntő tétje a világelsőség is

Jannik Sinner tavaly augusztusban kikapott Montréalban Andrej Rubljovtól, azóta viszont mindössze öt vereséget szenvedett el, és közülük négyet Carlos Alcaraztól.

A spanyol sincsen rosszabb formában, ő az április 20-a óta lejátszott 37 találkozójából 36-ot megnyert (ez négy tornagyőzelmet is jelentett), és az egyetlen veresége a Sinner elleni wimbledoni döntőben történt meg.

Ami az egymás elleni tétmérkőzéseket illeti, 10-5-re a spanyol teniszező vezet, aki Wimbledon kivételével az elmúlt hét összecsapásuk mindegyikét – köztük a Sinner által feladott cincinnati döntőt – meg is nyerte. Ahogyan a 2022-es US Open-negyeddöntőt is, amely az eddigi egyetlen New York-i találkozójuk volt, és amelyet 5 óra 18 perc alatt, meccslabdáról fordítva nyert meg, hogy pár nappal később pályafutása első Grand Slam-győzelmét ünnepelhesse.