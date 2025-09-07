US Open (tenisz)Arthur Ashe StadionGrand Slam-tornaJannik SinnerCarlos Alcaraz

Minden idők legdrágább meccse jön, de ezt így is kár lenne kihagyni

Nem borult a papírforma, Jannik Sinner és Carlos Alcaraz összecsapása zárja le a 2025. évi amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyszámát. Sorozatban a harmadik Sinner–Alcaraz Grand Slam-döntő előtt is szinte megjósolhatatlan, melyikük emelheti fel vasárnap este a trófeát, és ezáltal melyikük lesz a világelső – éppen három évvel azután, hogy ők ketten lejátszották a US Open történetének egyik legemlékezetesebb mérkőzését.

Wiszt Péter
2025. 09. 07. 6:30
Napra pontosan három évvel az emlékezetes US Open-negyeddöntőjük után ezúttal a fináléban találkozik Sinner és Alcaraz (Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman)
Ha valakinek egy éve még kétségei voltak afelől, hogy Jannik Sinner és Carlos Alcaraz a világ jelenlegi két legjobb férfiteniszezője, az 2025 végére alighanem már nem kételkedik. 2024 után idén is mind a négy Grand Slam-címen ők ketten osztoznak, ráadásul a US Open döntője sorozatban a harmadik Sinner–Alcaraz GS-finálé lesz. Egy éven belül (pláne három különböző borításon) még sosem fordult elő az open érában, hogy legalább három döntőnek ugyanaz legyen a párosítása – de nem ez az egyetlen rekord, amelyet átadnak a múltnak. A 24 éves olasz világelső minden idők legfiatalabb játékosa (egyben Rod Laver, Roger Federer és Novak Djokovics után a negyedik), aki egy évben mind a négy Grand Slamen fináléba jutott, a spanyol riválisa pedig Björn Borg mellett az egyetlen teniszező lehet, aki 22 éves korára hat GS-trófeánál jár.

A legutóbbi Sinner–Alcaraz teniszfinálé Cincinnatiben alig öt játékig tartott, a US Open döntője azonban komolyabb izgalmakat ígér, MASON, OHIO - AUGUST 18: Jannik Sinner of Italy (L) and Carlos Alcaraz of Spain pose for photos with the Rookwood Cups after Sinner retired from the men's singles final match during Day 12 of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center on August 18, 2025 in Mason, Ohio. Dylan Buell/Getty Images/AFP (Photo by Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A legutóbbi Sinner–Alcaraz teniszfinálé Cincinnatiben alig öt játékig tartott, a US Open döntője azonban komolyabb izgalmakat ígér (Fotó: Getty Images via AFP/Dylan Buell)

Az olasz címvédőnek 27 mérkőzéses a győzelmi sorozata a kemény pályás Grand Slam-mérkőzéseket tekintve, ezzel beérte Novak Djokovicsot (2011–2012), és már csupán Roger Federer 40-es szériája (2005–2008) van előtte. Az idei US Openen mégsem feltétlenül ő játszik úgy, mint aki a borítás ura lenne, hiszen míg Sinner mindkét kanadai ellenfelével (Denis Shapovalovval és Felix Auger-Aliassime-mal) szemben megszenvedett a továbbjutásért, addig Alcaraz szettveszteség nélkül, a teljes tornán mindössze kétszer lebrékelve jutott el a fináléba. Ez persze nem sokat jelent: a Roland Garroson például a spanyol útja volt jóval göröngyösebb a döntőig, amit aztán 0-2-ről és három meccslabdáról mégis megfordított.

A Sinner–Alcaraz döntő tétje a világelsőség is

Jannik Sinner tavaly augusztusban kikapott Montréalban Andrej Rubljovtól, azóta viszont mindössze öt vereséget szenvedett el, és közülük négyet Carlos Alcaraztól. 

A spanyol sincsen rosszabb formában, ő az április 20-a óta lejátszott 37 találkozójából 36-ot megnyert (ez négy tornagyőzelmet is jelentett), és az egyetlen veresége a Sinner elleni wimbledoni döntőben történt meg.

Ami az egymás elleni tétmérkőzéseket illeti, 10-5-re a spanyol teniszező vezet, aki Wimbledon kivételével az elmúlt hét összecsapásuk mindegyikét – köztük a Sinner által feladott cincinnati döntőt – meg is nyerte. Ahogyan a 2022-es US Open-negyeddöntőt is, amely az eddigi egyetlen New York-i találkozójuk volt, és amelyet 5 óra 18 perc alatt, meccslabdáról fordítva nyert meg, hogy pár nappal később pályafutása első Grand Slam-győzelmét ünnepelhesse. 

A Roland Garroson Alcaraz, Wimbledonban Sinner nyert – kié lesz a US Open-trófea?
A Roland Garroson Alcaraz, Wimbledonban Sinner nyert – kié lesz a US Open-trófea? (Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Daisuke Urakami)

Három éve, szintén szeptember 7-én kezdődött találkozójukon még „csak” két nagyon tehetséges teniszező mérkőzött meg egymással, mostanra viszont öt, illetve négy GS-trófea birtokosai, és az amerikai nyílt teniszbajnokságon vívott fináléjuknak az is tétje, hogy jövő héttől ki lesz a világelső. Sinner ugyanis tavaly június óta őrzi a világranglista első helyét, de Alcaraz az Arthur Ashe Stadionban ezt is elveheti tőle.

A világ legnagyobb (majdnem 24 ezer férőhelyes) teniszarénájában várhatóan majdnem telt ház lesz, annak ellenére, hogy minden idők legmagasabb jegyáraival készülnek a szervezők. Már Djokovics és Alcaraz elődöntőjére sem adtak el belépőt 1000 dollárnál olcsóbban – és majdnem 30 ezerért is volt jegy –, ám a fináléra még ennél is jobban a zsebükbe kell nyúlniuk az érdeklődőknek: 

átlagosan 4058 dollárba, átszámítva 1,36 millió forintba kerül egy jegy. 

Ha van teniszmérkőzés, amely miatt mindez mégis megéri, az talán éppen a Sinner–Alcaraz – az elődöntőt követő nyilatkozatukban mindketten elismerték, hogy nagyon készülnek az újabb, rendkívül fontos egymás elleni mérkőzésre. Vasárnap este ugyanis kiderül, melyikük zárja a világ trónján a 2025-ös évet, és lesz-e 2008 óta először címvédés a New York-i Grand Slam-torna férfiversenyében.

Tenisz, US Open, férfidöntő:

  • Jannik Sinner (olasz, 1.)–Carlos Alcaraz (spanyol, 2.) 20.00

 

Szűk három hete nem egész egy szettet játszottak:

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

