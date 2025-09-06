Björn BorgJohn McEnroelegendaprosztatarákUS Open

Hányatott sors a magánéletben: a teniszlegenda élete utolsó nagy csatáját vívja?

Sokan nem értették, hogy 25 évesen miért vonult vissza a tenisztől, miközben 11-szeres Grand Slam-bajnok volt, friss házas és rendkívül népszerű. A magyarázatot minderre talán az adta meg, hogy Björn Borg utált veszíteni, és 1981-ben egymás után két GS-torna döntőjében maradt alul John McEnroe-val szemben, aki ráadásul a világranglista éléről is letaszította. A svéd teniszlegenda mindennél jobban utált veszíteni, ám amilyen sikeres volt a pályán, annyira elkerülte a szerencse az életben. Most elárulta, hogy prosztatarákkal küzd.

Molnár László
2025. 09. 06. 6:50
Björn Borg élete legnehezebb csatáját vívja, ezúttal nem sikerei színterén, a teniszpályán
Björn Borg élete legnehezebb csatáját vívja, ezúttal nem sikerei színterén, a teniszpályán Forrás: Expressen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy biztos, a tenisztörténelem egyik legjobbja a pályán aratott sikerei ellenére sem mondhatja el magáról, hogy sikeres ember – legalábbis a civil életben. Björn Borg – aki a szeptember 18-án megjelenő önéletrajzi könyvében elárulta, hogy prosztatarákkal küzd – amíg teniszezett, a rajongók milliói lelkesedtek érte, a szinte gépies, érzelem nélküli játékáért. Aki még látta teniszezni, az pontosan tudja, mennyire igaza van a román Ilie Nastasénak, aki egy interjúban kijelentette: „Mi teniszezünk, ő meg valami mást csinál.” Ez a mondat tűpontosan összefoglalta a lényeget Borggal kapcsolatban. Nem véletlen, hogy sokan szerint a sportág történetének egyik legnagyobb játékosa, és vélhetően azoknak is igazuk van, akik azt állítják, ha nem fejezi be sikeres karrierjét bántóan fiatalon, 25 éves korában, az sem lett volna elképzelhetetlen, hogy GS-sikereinek száma elérte volna a húszat.

Björn Borg harmadik felesége, Patricia segítségével írta meg rövidesen megjelenő önéletrajzi kötetét
Björn Borg harmadik felesége, Patricia segítségével írta meg rövidesen megjelenő önéletrajzi kötetét      Fotó: okmagazine.com/Mega

Björn Borg egy elvesztett döntőt követően egyszerűen kisétált a sportág kapuján

44 évvel ezelőtt, az 1981-es US Open fináléját a pazar wimbledoni döntőjüket követően ismét John McEnroe és Borg vívta, ez volt kettejük 14. meccse (a rivalizálás vége 7-7 lett). Ez a finálé azonban jóval többről szólt, mint egy kiemelt meccs: 

a svéd tizedik próbálkozására végre a csúcsra akart érni az amerikai nyílt teniszbajnokságon, ráadásul fűtötte a visszavágás vágya, miután az amerikai minden idők egyik legjobb meccsén legyőzte őt Wimbledonban, megszakítva ezzel a már 41 győztes mérkőzésből álló rekordját. 

Nos, McEnroe ismét diadalmaskodott – a döntőt 4:6, 6:2, 6:4, 6:3-ra nyerte –, amivel egyrészt megvédte a címét, másrészt átvette Borgtól a világranglista első helyét. A svéd ekkor fogta magát, és az utolsó pont után a gratulációt követően összepakolta a holmiját, kisétált a pályáról és – mint később kiderült – befejezte a pályafutását. Úgy játszott, ahogy senki más, és úgy lépett le a tenisz színpadáról, ahogy senki más.

Borg és McEnroe rivalizálása a tenisz egyik klasszikusa
Borg és McEnroe rivalizálása a tenisz egyik klasszikusa     Fotó: Sven Simon via www.imago-images.

– Számomra mindez pályafutásom egyik legkeserédesebb emléke. Ahogyan vége lett, szinte észrevétlenül lesétált a pályáról a díjátadó előtt, hogy aztán soha többé ne játsszon. 

Annak ellenére, hogy nekem ez egy fantasztikus pillanat volt, megnyerni Wimbledont és a US Opent egymás után, és átvenni a világelsőséget, visszatekintve azt kívánom, bárcsak tovább játszhattunk volna egymás ellen.

Utána akárhányszor találkoztunk, mindig azt kérdezgettem tőle, hogy mikor tér vissza. Ugyan már, ember, ez röhejes, gyerünk, de ő sosem mondott igent – elevenítette fel a The New York Times hasábjain McEnroe a 44 évvel ezelőtti finálét lezáró Borg-féle visszavonulást.

McEnroe és Borg híres, 1981-es döntője Wimbledonban:

Egy elképesztő pályafutás szakadt meg, ami után jöttek a kudarcok

Björn Borg egészen fiatalon került a csúcsra, hiszen 18 éves volt, amikor először nyert a Roland Garroson – egy elképesztő fináléban verte kétszettes hátrányból a spanyol Manuel Orantest (2:6, 6:7, 6:0, 6:1, 6:1) –, és sokak szerint egyszerűen kiégett 25 éves korára. Tény és való, ebben a hét, sikerekkel teli esztendőben alig maradt ideje önmagára a meglehetősen visszahúzódó természettel megáldott svéd klasszisnak.

Björn Borg statisztikája:

  • 11 Grand Slam-trófea (6 Rolland Garros, 5 Wimbledon)
  • 66 tornagyőzelem
  • 654 győzelem egyesben, 140 vereség – 82,4%-os győzelmi arány
  • pénzkeresete: 3 655 751 dollár
  • 15 évesen győztesen mutatkozott be hazája Davis-kupa-válogatottjában
  • 10 alkalommal indult a US Openen, egyszer sem győzött, négyszer a döntőben szenvedett vereséget (kétszer Jimmy Connors, kétszer John McEnroe győzte le)
  • 1977 és 1981 között hat időszakban, összesen 109 héten át állt az ATP világranglistájának élén
Borg utolsó, ötödik wimbledoni győzelme utána trófeával
Borg utolsó, ötödik wimbledoni győzelme után a trófeával     Fotó: AFP

1991-ben aztán eljött a nap, amikor Borg visszatért a pályára, ám az 1993-ig tartó második érában egyetlenegy meccset sem tudott már megnyerni. Megnövesztette újra a haját, és régi, fakeretes ütőjével játszott – szinte csak ebben emlékeztetett a 11-szeres GS-győztes korábbi világelsőre. 

Az első kilenc mérkőzésén, amelyeket 1991-ben és 1992-ben játszott, Borg egyetlen szettet sem nyert meg, míg 1993-ban mindhárom lejátszott mérkőzésén egy-egy szettet nyert ellenfelétől. 

Utolsó meccsén az orosz Volkov ellen a moszkvai Kreml-kupán kis híján győzött (4:6, 6:3, 7:6), ám végül győztes meccs nélkül zárta visszatérési kísérletét.

Borgot a magánéletben messze elkerülték a sikerek

A ma 69 éves legenda civilként abszolút nem találta meg a sikerhez vezető utat. Háromszor nősült, ebből kettő válással végződött: a román profi teniszező Mariana Simionescutól 1984-ben váltak el egymástól, míg az olasz énekesnővel, Loredana Bertével 1993-ban ért véget a házassága. 1985-ben született egy fia, Robin a svéd modelltől, Jannike Björlingtől, majd 2002. június 8-án feleségül vette harmadik feleségét, Patricia Östfeldet, akitől 2003-ban született meg második fia, Leo. Patricia mellett végre megtalálta a nyugodt életet, az ő segítségével írta meg a rövidesen megjelenő önéletrajzi regényét.

Björn Borgot a civil életben messze kerülték a sikerek
Björn Borgot a civil életben elkerülték a sikerek    Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Üzleti vállalkozásai egymás után mentek csődbe. 2006 márciusában a londoni Bonhams Aukciósház bejelentette, hogy 2006. június 21-én elárverezi Borg wimbledoni trófeáit és két olyan ütőjét, melyekkel a nagy tornákon sikereket aratott. 

Ekkor több egykori klasszis is felhívta Borgot, hogy rávegye, gondolja át a dolgot. Jimmy Connors – Borg másik nagy riválisa, kettejük 23 meccses párviadalát a svéd nyerte 15-8-ra – és Andre Agassi felajánlotta, hogy megveszik a trófeákat, hogy egyben maradhassanak. 

A Dagens Nyheter szerint – amely beszélt Borggal – McEnroe is felhívta Borgot, majd egy jót kiabálva a svéddel – „Mi a baj? Megőrültél, mi a fenét csinálsz?” stílusban – rávette arra, hogy Connorsszal és Agassival közösen megvehessék egy nem nyilvános összegért cserébe a trófeákat. Így minden Borgnál maradt, és az anyagi nehézségeiből a kapott pénz kihúzta egy időre. 

2019-ben eladta a stockholmi szigetvilágban található ingaröi Astaholm-kúriáját, 

ami megint megmentette őt a csődtől, és Borg a stockholmi belvárosban, Norrmalmban lévő lakásba költözött. 

A legújabb nagy ellenfél: prosztatarák

Az orvosok 2023 szeptemberében jelezték a teniszlegendának, hogy valami nincs rendben vele. Szükségesnek véltek további vizsgálatokat, és azt javasoltk Borgnak, ne utazzon el Kanadába, a Laver Kupa összecsapására.

– Persze, hogy elmentem Vancouverbe – mondta Borg, aki ahogy visszatért Svédországba, bement a kórházba, ahol megvizsgálták. 

A diagnózis letaglózó volt: a prosztatarák agresszív fajtája. 2024 februárjában operálták meg, és az augusztusi ellenőrzés megállapította, hogy egyelőre minden rendben van.

– Most a rákban találtam ellenfélre. Ez olyan dolog, amit nem tudok irányítani. De legyőzöm. Nem adom fel. Úgy harcolok, mintha minden nap egy döntő lenne Wimbledonban. És azok általában elég jól sikerültek, nemde?  – olvasható a teniszlegenda könyvében.
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekkommunizmus

A magántulajdon államosítása kommunizmus!

Felföldi Zoltán avatarja

Ne hagyjuk, hogy Magyar Péter megalapítsa a vagyonvisszaszerzési bizottságát, és elkezdjen államosítani!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.