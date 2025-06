Minden idők legjobb Grand Slam-döntője? Mindenki erre várt

Jannik Sinner és Carlos Alcaraz is megnyerte az eddigi összes Grand Slam-döntőjét, amelybe bejutott. Az olasz teniszező két Australian Open mellett egy US Openen diadalmaskodott, a spanyol klasszis pedig két wimbledoni tenisztorna mellett egyszer-egyszer nyert New Yorkban és Párizsban. Az idei Roland Garrosnak Alcaraz vágott neki címvédőként és a legnagyobb esélyesként, ám a három hónapos eltiltása után Sinner szinte hibátlanul tért vissza – a vasárnap délutáni (15.00) döntőben az első és a második kiemelt csap össze a Philippe Chatrier Stadionban. Egyikük tehát a mai Sinner–Alcaraz meccsen elveszíti a tökéletes GS-döntős mérlegét.

Jannik Sinner (balra) és Carlos Alcaraz tavalyi Roland Garros-elődöntőjét a spanyol döntő játszmában nyerte meg. Fotó: AFP/Bertrand Guay

Jannik Sinnert augusztus óta csak Carlos Alcaraz győzte le

A 23 esztendős Sinner éppen egy éve, a tavalyi Roland Garros vége óta áll folyamatosan a világranglista élén. Az akkori párizsi tornán éppen Alcaraz búcsúztatta az elődöntőben, ám azóta mindössze egyetlen Grand Slam-mérkőzést veszített el. Pedig a Garrosra úgy érkezett, hogy doppingvétség miatt február elejétől május elejéig nem léphetett pályára, azóta pedig mindössze a római tornán indult el. Igaz, ott döntőbe jutott, ahol éppen Alcaraz állította meg egy szoros és egy sima játszmában. Ez végül is nem is volt olyan meglepő, elvégre az egymás elleni mérlegükben a spanyol a jobb (a római sikerével 8-5-re, salakos borításon 3-1-re).

Ha azonban Sinner elmúlt évét nézzük, egészen döbbenetes adatot kapunk.

Világelsőként (tehát az elmúlt 365 nap alatt) eddig 66 mérkőzést játszott, és ezek közül 62-t megnyert. Ami az elmúlt tíz hónapot illeti, ez a mérleg 53-ból 51.

A két vereséget viszont ugyanattól a játékostól szenvedte el: Carlos Alcaraztól. Már a római formája alapján is lehetett sejteni, hogy Jannik Sinner Párizsban eljut a döntőig, ám azt kevésbé, hogy ezt szettveszteség nélkül teszi meg. Márpedig még Novak Djokovics sem talált rajta fogást a pénteki elődöntőben, és az Arthur Rinderknech elleni első forduló óta is csak a szerb tudta elvenni az olasz adogatását – ő is csupán egyszer. Sinner még az elődöntőbe jutása után méltatta Alcarazt (a pénteki meccse után inkább Djokovicsot dicsérte, és nem a fináléról beszélt).

– Ő egy olyan teniszező, aki jobb játékossá tesz engem, a határaimig feszít.

Megpróbálunk rájönni, hol kell fejlődnünk, hogy legközelebb le tudjam győzni őt

– nyilatkozta Djokovics legyőzése előtt Sinner, aki második olaszként jutott be a Garros döntőjébe Adriano Panatta 1976-os diadala után.

Sinner–Alcaraz: ki nyeri 2025 második férfi Grand Slam-tenisztornáját? Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff

A spanyol szinte hibátlan 2025-ös salakszezonnal várja a Sinner–Alcaraz döntőt

Carlos Alcaraz mérlege sem mutat rosszul a közelmúltat illetően, hiszen az idei salakos szezonban lejátszott 22 találkozójából mindössze egyszer kapott ki. Neki viszont nem volt olyan könnyű útja a Roland Garroson a döntőig, hiszen a hatból négy mérkőzésén is veszített játszmát, többek között Marozsán Fábián ellen is. Az elődöntőben pedig Lorenzo Musetti a sérüléséig egyenrangú ellenfele volt a spanyolnak, ám a lábfájdalmai miatt fel kellett adnia az összecsapást. Ezután Alcaraz sem fogta vissza a gyakorlatilag ugyanolyan dicséreteket, amikor a Sinner elleni döntőről kérdezték.

– Jelenleg ő a világ legjobb teniszezője, minden ellenfelét lerombolja.

Imádom ezt a párharcot, de nagyrészt szenvednem kellene, mert arra késztet, hogy a határaimat feszegessem.

Segít visszajelzést adni arról, hogy hogyan lehetnék jobb játékos, márpedig ez fontos és gyönyörű, hiszen akár nyerek, akár veszítek, tanulok belőle. Igazán nagyszerű vasárnapnak ígérkezik a tenisz szerelemeseinek – nyilatkozta a döntő előtt 22 évesen már négy GS-trófeával büszkélkedő Alcaraz.

A spanyol játékos utolsó mondatánál nem is kell jobb végszó, csak élvezni kell, ami minden bizonnyal vár ránk ma délután Párizsban.