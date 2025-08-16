Érkeznek az első reakciók az alaszkai találkozóra

Az első ukrán reakció már meg is érkezett, miután Kira Rudik ukrán képviselőt megkereste a SkyNews a találkozó kapcsán.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában

A képviselő szerint egyértelmű, hogy a tegnapi tárgyalásnak ki a nyertese és ki a vesztese.

Jól látható, hogy ki mit nyert ezzel a találkozóval. Putyin leginkább időt akart nyerni a háború folytatására. Habár Donald Trump szerint ez egy »jó találkozó volt« végső soron Ukrajna nem kapott semmit. Nincs azonnali tűzszünet, pedig Ukrajna már többször jelezte – az amerikai elnöknek is – hogy ez a legfontosabb. Trump legfontosabb üzenete az volt, hogy ezen a találkozón megszületik egy tűzszünet, ez azonban nem történt meg, így ez egy győzelem Putyin számára.

– fogalmazott a tárgyalás kapcsán Kira Rudik.