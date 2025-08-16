Rendkívüli

Érkeznek az első reakciók az alaszkai találkozóra

Az amerikai és az orosz elnök a háború befejezéséről tárgyalt Alaszkába. Megállapodásra ugyan nem jutott Donald Trump és Vlagyimir Putyin, de az amerikai elnök szerint közel vannak. A világ politikusai azonban megosztottak.

Brém-Nagy Márton
2025. 08. 16. 8:30
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közös sajtótájékoztatót tartanak az ukrajnai helyzetről szóló amerikai-orosz csúcstalálkozó után Fotó: AFP
Az első ukrán reakció már meg is érkezett, miután Kira Rudik ukrán képviselőt megkereste a SkyNews a találkozó kapcsán. 

Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában
Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában 
Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / ANADOLU

A képviselő szerint egyértelmű, hogy a tegnapi tárgyalásnak ki a nyertese és ki a vesztese. 

Jól látható, hogy ki mit nyert ezzel a találkozóval. Putyin leginkább időt akart nyerni a háború folytatására. Habár Donald Trump szerint ez egy »jó találkozó volt« végső soron Ukrajna nem kapott semmit. Nincs azonnali tűzszünet, pedig Ukrajna már többször jelezte – az amerikai elnöknek is – hogy ez a legfontosabb. Trump legfontosabb üzenete az volt, hogy ezen a találkozón megszületik egy tűzszünet, ez azonban nem történt meg, így ez egy győzelem Putyin számára.

– fogalmazott a tárgyalás kapcsán Kira Rudik.

Szintén hasonló véleményen volt a találkozó kapcsán  Jan Lipavsky cseh külügyminiszter közösségi oldalán. A politikus szerint a probléma „az orosz imperializmus és nem az ukránok vágya hogy szabadon éljenek”. Ugyanakkor a külügyminiszter elismerte Donald Trump munkáját a béketeremtés kapcsán. 

A norvég külügyminiszter Espen Barth Eide szerint le kell vonni a találkozóból a tanulságokat. 

Továbbra is nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra, sőt fokoznunk kell azt, hogy világossá tegyük: fizetnie kell az Ukrajna elleni invázióért

– fogalmazott a politikus.

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes reagálásban kiemelete, hogy minden a béke irányába tett lépés üdvözölendő. 

Minden béke felé tett lépés, mint ez is, jó hír. Ahogy Leó pápa mondta, a diplomácia beszéljen újra a fegyverek helyett, anélkül, hogy bárki is akadályozná.

– fogalmazott az olasz politikus. 
 

Az Európai vezetők kivárnak 

Egyelőre magas szintű reakció még nem érkezett európai részről a találkozó kapcsán, azonban a hírek szerint Dondald Trump hosszan beszélt telefonon Volodimir Zelneszkij ukrán elnökkel. 

A beszélgetésben a hírek szerint részt vett Keir Starmer brit miniszterelnök, Usula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, Mark Rutte a NATO-főtitkára, Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár és Donald Tusk lengyel miniszterelnök is. 

A SkyNews értesülései alapján a brit miniszterelnök és az európai vezetők most külön is egyeztetnek.  

Zelenszkij Washingtonba megy 

Az ukrán elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy hétfőn Washingtonba utazik tárgyalni. 

A meghívás kapcsán Zelenszkij háláját fejezte ki amerikai partnerének, valamint egyúttal leszögezte: Ukrajna készen áll maximális erőfeszítéseket tenni a béke megteremtése érdekében.

Trump elnök tájékoztatott az orosz elnökkel folytatott találkozójáról és a megbeszélés főbb pontjairól. Fontos, hogy Amerika ereje hatással legyen a helyzet alakulására.

– emelte ki Zelenszkij.

Az ukrán elnök emellett hangsúlyozta: Támogatja Trump elnök javaslatát egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az USA és Oroszország között.

Hétfőn találkozom Trump elnökkel Washingtonban, hogy megvitassuk a háború befejezésével kapcsolatos összes részletet. Hálás vagyok a meghívásért.

– írta közösségi oldalán az ukrán elnök. 

Orbán Viktor: A világ ma biztonságosabb hely!

A magyar miniszterelnök is reagált az alaszkai tárgyalásra. A miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett: Évekig néztük, ahogy a két legnagyobb atomhatalom felszámolja az együttműködésük kereteit és üzenget egymásnak.

Ennek most vége. A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt. Soha rosszabb hétvégét!

– írta a miniszterelnök. 

Cikkünk folyamatosan frissül....

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó:AFP)
 

 

Fontos híreink

