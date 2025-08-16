Rendkívüli

Zelenszkij Washingtonba megy

Putyin kezébe rózsa került Amerikában, ez az oka + videó

Az Alaszkában tartott csúcstalálkozót követően Vlagyimir Putyin orosz elnök ellátogatott a Fort Richardson Nemzeti Katonai Temetőbe Anchorage-ben, ahol virágot helyezett el szovjet katonák sírjainál. A második világháborús szövetségesek emlékműnél Putyin vörös rózsákat tett le szovjet pilóták nyughelyére.

Kozma Zoltán
2025. 08. 16. 8:09
Vlagyimir Putyin orosz elnök 2025. augusztus 15-én meglátogatja az alaszkai Fort Richardson katonai temetőben nyugvó, a második világháborúban életüket vesztett szovjet pilóták és tengerészek sírjait (Fotó: AFP)
A temetőben 14 szovjet sír található, melyből 11 azonosított katonáé. Az információk szerint kilenc sír olyan pilótáké, akik részt vettek az amerikai repülőgépek Alaszka–Szibéria útvonalon történő átrepülésében, míg kettő olyan tengerészeké, akik hajókat vettek át. Egy sír névtelen maradt, két másik pedig civilekhez tartozik. Ezt a helyet látogatta meg Vlagyimir Putyin.

Vlagyimir Putyin orosz elnök virágokat helyez el szovjet katonák sírjainál (Fotó: AFP)
Putyin és Trump Ukrajnáról tárgyalt

A Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalások mintegy három órán át tartottak. Trump elnök a megbeszélések után megjegyezte: 

Bár nem sikerült megállapodásra jutnunk az ukrán kérdésben, de a találkozó produktív volt.

Putyin pedig úgy fogalmazott:

Törekszünk arra, hogy minél hamarabb megoldjuk az ukrán válságot. Az ukránok testvéri nép számunkra.

A szovjet katonák maradványait egyébként 1946 októberében helyezték át ebbe a temetőbe Nome, Fairbanks és Cold Bay eredeti temetkezési helyeiről, ezzel is őrizve a második világháborús szövetség emlékét.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök 2025. augusztus 15-én meglátogatja az alaszkai Fort Richardson katonai temetőben nyugvó, a második világháborúban életüket vesztett szovjet pilóták és tengerészek sírjait (Fotó: AFP)

