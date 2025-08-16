Putyin kezébe rózsa került Amerikában, ez az oka + videó

A temetőben 14 szovjet sír található, melyből 11 azonosított katonáé. Az információk szerint kilenc sír olyan pilótáké, akik részt vettek az amerikai repülőgépek Alaszka–Szibéria útvonalon történő átrepülésében, míg kettő olyan tengerészeké, akik hajókat vettek át. Egy sír névtelen maradt, két másik pedig civilekhez tartozik. Ezt a helyet látogatta meg Vlagyimir Putyin.

Vlagyimir Putyin orosz elnök virágokat helyez el szovjet katonák sírjainál (Fotó: AFP)

Putyin és Trump Ukrajnáról tárgyalt

A Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalások mintegy három órán át tartottak. Trump elnök a megbeszélések után megjegyezte:

Bár nem sikerült megállapodásra jutnunk az ukrán kérdésben, de a találkozó produktív volt.

Putyin pedig úgy fogalmazott:

Törekszünk arra, hogy minél hamarabb megoldjuk az ukrán válságot. Az ukránok testvéri nép számunkra.