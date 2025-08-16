Robbie Keane ezzel mindig feldühíti a Fradi játékosait

Az NB I csapatai közül a Puskás Akadémia kezdte a legjobban az új kiírást, ha csak azt nézzük, hogy a felcsútiak voltak a legtovább százszázalékosak – más kérdés, hogy Hornyák Zsolt alakulata is csak két fordulón keresztül tudta megőrizni a hibátlan mérleget, mivel a múlt hétvégén 2-1-re kikapott Kisvárdán. Az előző idény ezüstérmesének botlását kihasználva a Ferencváros azonnal az élre ugrott, a hétpontos zöld-fehérek jobb gólkülönbségüknek köszönhetően hagyják maguk mögött a Paksot és a Debrecent.

Általában sok izgalmat tartogatnak a Ferencváros és a Puskás Akadémia összecsapásai Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Az évad elején szinte percről percre cserélődnek a helyezések, szombat este például a Puskás Akadémia újra az élre ugorhat. Ehhez „mindössze” annyit kellene tennie, hogy legyűri a Ferencvárost a 20.15-kor a Groupama Arénában megrendezésre kerülő rangadón. A címvédő lehet a magabiztosabb a meccs előtt a két küzdő fél közül. A Fradinak most fut a szekere, versenyben van a Bajnokok Ligájában a főtáblára kerülésért, míg a felcsútiakat a kisvárdai botlás előtt is érte csalódás: az Arisz kettős győzelemmel búcsúztatta a Puskás Akadémiát a Konferencialiga selejtezőjében.

Az egymás elleni eredményeket tekintve viszont a vendégek bizakodhatnak, mert ismerik a siker receptjét az FTC ellen: a legutóbbi hét bajnokiból hármat Hornyák csapata húzott be, további három döntetlen mellett csak egy ferencvárosi győzelem született, a Groupama Arénában májusban 1-1-gyel végződött a két NB I-es nagyágyú összecsapása.

Bosszút forral a Puskás Akadémia a Ferencváros ellen?

A végén persze a Fradi örült, mert bár a Puskás Akadémia az utolsó pillanatokig versenyben volt a bajnoki címért, a kupa ezúttal is a zöld-fehérek vitrinjébe került. Robbie Keane szerint éppen ezért bosszúvágy is fűtheti a felcsútiakat.

– Kemény meccs lesz. Az előző idényben szoros volt a küzdelem, szóval biztos vagyok benne, hogy, úgymond, bosszút akarnak állni. De nekünk ugyanaz a tervünk. Megyünk előre a szurkolóinkkal együtt, akik hihetetlenek. Remélem, sok szurkoló lesz kint a meccsen, akik támogatnak majd minket. Természetesen meg akarjuk nyerni a mérkőzést. Idén a hangulat elképesztő. Látható, milyen nagy energia van a csapatban. Ezt a hangulatot és energiát akarom mindig látni – idézi a klub honlapja a ferencvárosi vezetőedzőt.