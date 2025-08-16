Robbie Keane ezzel mindig feldühíti a Fradi játékosait

NB IFerencvárosRobbie KeanePuskás Akadémia

Nem kellett sokat várni az NB I új idényében a topcsapatok első rangadójára. A címvédő Ferencváros már a 4. fordulóban összecsap a legutóbb ezüstérmes Puskás Akadémiával, szombat este a Groupama Arénában mérkőznek meg egymással a felek. Robbie Keane a Fradi honlapjának beszélt a várakozásairól a meccs előtt.

2025. 08. 16.
A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane nehéz meccsre számít a Puskás Akadémia ellen Fotó: Ladóczki Balázs
Az NB I csapatai közül a Puskás Akadémia kezdte a legjobban az új kiírást, ha csak azt nézzük, hogy a felcsútiak voltak a legtovább százszázalékosak – más kérdés, hogy Hornyák Zsolt alakulata is csak két fordulón keresztül tudta megőrizni a hibátlan mérleget, mivel a múlt hétvégén 2-1-re kikapott Kisvárdán. Az előző idény ezüstérmesének botlását kihasználva a Ferencváros azonnal az élre ugrott, a hétpontos zöld-fehérek jobb gólkülönbségüknek köszönhetően hagyják maguk mögött a Paksot és a Debrecent.

Általában sok izgalmat tartogatnak a Ferencváros és a Puskás Akadémia összecsapásai
Általában sok izgalmat tartogatnak a Ferencváros és a Puskás Akadémia összecsapásai Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Az évad elején szinte percről percre cserélődnek a helyezések, szombat este például a Puskás Akadémia újra az élre ugorhat. Ehhez „mindössze” annyit kellene tennie, hogy legyűri a Ferencvárost a 20.15-kor a Groupama Arénában megrendezésre kerülő rangadón. A címvédő lehet a magabiztosabb a meccs előtt a két küzdő fél közül. A Fradinak most fut a szekere, versenyben van a Bajnokok Ligájában a főtáblára kerülésért, míg a felcsútiakat a kisvárdai botlás előtt is érte csalódás: az Arisz kettős győzelemmel búcsúztatta a Puskás Akadémiát a Konferencialiga selejtezőjében.

Az egymás elleni eredményeket tekintve viszont a vendégek bizakodhatnak, mert ismerik a siker receptjét az FTC ellen: a legutóbbi hét bajnokiból hármat Hornyák csapata húzott be, további három döntetlen mellett csak egy ferencvárosi győzelem született, a Groupama Arénában májusban 1-1-gyel végződött a két NB I-es nagyágyú összecsapása.

 

Bosszút forral a Puskás Akadémia a Ferencváros ellen?

A végén persze a Fradi örült, mert bár a Puskás Akadémia az utolsó pillanatokig versenyben volt a bajnoki címért, a kupa ezúttal is a zöld-fehérek vitrinjébe került. Robbie Keane szerint éppen ezért bosszúvágy is fűtheti a felcsútiakat.

– Kemény meccs lesz. Az előző idényben szoros volt a küzdelem, szóval biztos vagyok benne, hogy, úgymond, bosszút akarnak állni. De nekünk ugyanaz a tervünk. Megyünk előre a szurkolóinkkal együtt, akik hihetetlenek. Remélem, sok szurkoló lesz kint a meccsen, akik támogatnak majd minket. Természetesen meg akarjuk nyerni a mérkőzést. Idén a hangulat elképesztő. Látható, milyen nagy energia van a csapatban. Ezt a hangulatot és energiát akarom mindig látni – idézi a klub honlapja a ferencvárosi vezetőedzőt.

Számítani lehet arra, hogy Keane rotálni fogja a csapatát, mivel a Ferencvárosra a már említett kulcsfontosságú párharc vár a BL rájátszásában, kedden hazai pályán kezdődik meg az azeri Qarabag elleni nagy csata. Erre utalt az ír tréner is a Puskás Akadémia elleni rangadó előtt:

Általában az a helyzet, hogy a rotáció miatt valaki dühös lesz, amit egyébként nem bánok, de itt most mindenki tudja a szerepeket. Valamikor a Bajnokok Ligájában, valamikor a bajnokságban kell játszaniuk. Azok a srácok, akik nem játszanak, akik nem kezdőként játszanak, energiát adnak azoknak a játékosoknak, akik játszottak, és az csodálatos.

 

Nagy kedvvel lépnek pályára a felcsútiak a Groupama Arénában

Patrizio Stronati, a Puskás Akadémia védője abban bízik, hogy a vendégeknek sikerül meglepniük a Ferencvárost.

– A Fradi ellen mindig komoly erőpróbára, nagy csatára készül az ember. Tudjuk, hogy nehéz dolgunk lesz, de én úgy gondolom, ez egy olyan párharc, ahol mindkét félnek ugyanakkora az esélye. A Groupama Arénában mindig remek a hangulat, a közönség fantasztikus, és ezek a meccsek különösen motiválnak bennünket. Szerintem jó mérkőzést játszunk majd, amelyen akár meglepetést is okozhatunk – mondta bizakodva a cseh válogatott játékos, aki a Kisvárda elleni vereségre is kitért a klubjának adott nyilatkozatában. – Jól kaptuk el a bajnoki rajtot, két meccsből két győzelem, éppen úgy, ahogyan elterveztük. Aztán jött a harmadik forduló, ami sajnos nem úgy sült el, ahogy szerettük volna. Az ember hibázhat, ez benne van a fociban, de nem így, könnyű gólokat ajándékozva az ellenfélnek. A Kisvárda elleni meccsből sokat tanultunk, és most az a cél, hogy ezt a tapasztalatot átültessük a következő találkozókra. A lényeg, hogy nem dőlünk a kardunkba, hanem felállunk, megrázzuk magunkat, és megyünk tovább. Csak ez a mentalitás vihet minket előre.

A legutóbbi összecsapás összefoglalója:

 

 

