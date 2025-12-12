lindsey vonnlesiklásvilágkupaSt. Moritzcsoda

Bejelentkezett az olimpiai aranyra: a hét év után visszatérő 41 éves bálvány agyonverte a mezőnyt

A világ csodát látott a St. Moritz-i lesikláson, ahol először indult el versenyen a téli olimpia előtt visszatérő legenda. A 41 éves Lindsey Vonn – nincs rá jobb szó – egyszerűen tönkreverte a teljes mezőnyt, és nagyon úgy tűnik, hogy a Vancouverben aratott olimpiai győzelme után a 2026-os Milánó-Cortinában rendezendő téli játékokon is bejelentkezett az aranyéremre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 13:01
Lindsay Vonn 2018 után most nyert újra világkupa-futamot lesiklásban
Lindsay Vonn 2018 után most nyert újra világkupa-futamot lesiklásban Fotó: FRANCK FIFE/AFP Forrás: AFP
Vélhetően ezt még önmaga sem hitte, amikor odaállt St. Moritzban a lesikló Világkupa viadalának rajtgépébe. Aztán a világ csodát látott, ugyanis a 41 éves visszatérő sílegenda, Lindsey Vonn agyonverte a teljes mezőnyt lesiklásban. Az amerikai klasszis ezzel nemcsak megszerezte a 83. világkupa-győzelmét – ezzel továbbra is második a női örökrangsorban honfitársa, Mikaela Shiffrin mögött –, hanem a most látott teljesítményével bejelentkezett a szakág olimpiai aranyára a 2026-os téli ötkarikás játékokon. Ismét bebizonyosodott, csodák pedig vannak!

Lindsey Vonn egészen káprázatos formában van, leiskolázta kedvenc pályáján a teljes lesikló mezőnyt
Lindsey Vonn egészen káprázatos formában van, leiskolázta kedvenc pályáján a teljes lesikló mezőnyt     Fotó: JOEL MARKLUND/AFP / BILDBYRÅN

Lindsey Vonn elképesztő formában indította a szezont

A lejtők sokszorosan megkoronázott királynője 41 évesen ezt megelőzően 2018. március 14-én nyert világkupafutamot. Tette ezt úgy, hogy hat és fél évvel ezelőtt visszavonult, majd tavaly mindenki őszinte csodálkozására visszatért, mégpedig pont St. Moritzban, amely a kedvenc pályája. 

Lindsey Vonn eredménylistája

  • olimpiai arany: 2010 Vancouver, lesiklás
  • olimpiai bronzérem: 2010 Vancouver, szuperóriás-műlesiklás
  • olimpiai bronzérem: 2018 Pjongcsang, lesiklás
  • világbajnok: 2009 Val-d'Isère (lesiklás, szuperóriás-műlesiklás)
  • 3-3 világbajnoki ezüst- és bronzérem

83 világkupasiker

  • 44 lesiklás
  • 28 szuperóriás-műlesiklás
  • 4 óriásműlesiklás
  • 2 műlesiklás
  • 5 kombinált

És most szó szerint leiskolázta a teljes lesikló mezőnyt, mégpedig úgy, hogy

a második szektor után még 61 század volt a lemaradása, ami abban a pillanatban a negyedik helyet ért a számára, innen lett végül 1,16 mp előnye.

Noha a visszatérésekor, majd idén a síszezon előtt nagyon fogadkozott, hogy megtesz mindent egy újabb olimpiai érem megszerzéséért, vélhetően arra a legszebb álmaiban sem gondolt, hogy így elbánik a jelenkor topversenyzőivel. A teljesség kedvéért a második helyet ezúttal meglepetésre az osztrák Magdalena Egger szerezte meg, Vonntól 98 századmásodperccel elmaradva, míg a harmadik honfitársa, Mirjam Puchner lett 1.16 másodperc hátránnyal.

A nagy menet St. Moritzban:

 

