Bejelentkezett az olimpiai aranyra: a hét év után visszatérő 41 éves bálvány agyonverte a mezőnyt

Vélhetően ezt még önmaga sem hitte, amikor odaállt St. Moritzban a lesikló Világkupa viadalának rajtgépébe. Aztán a világ csodát látott, ugyanis a 41 éves visszatérő sílegenda, Lindsey Vonn agyonverte a teljes mezőnyt lesiklásban. Az amerikai klasszis ezzel nemcsak megszerezte a 83. világkupa-győzelmét – ezzel továbbra is második a női örökrangsorban honfitársa, Mikaela Shiffrin mögött –, hanem a most látott teljesítményével bejelentkezett a szakág olimpiai aranyára a 2026-os téli ötkarikás játékokon. Ismét bebizonyosodott, csodák pedig vannak!
Lindsey Vonn elképesztő formában indította a szezont
A lejtők sokszorosan megkoronázott királynője 41 évesen ezt megelőzően 2018. március 14-én nyert világkupafutamot. Tette ezt úgy, hogy hat és fél évvel ezelőtt visszavonult, majd tavaly mindenki őszinte csodálkozására visszatért, mégpedig pont St. Moritzban, amely a kedvenc pályája.
Lindsey Vonn eredménylistája
- olimpiai arany: 2010 Vancouver, lesiklás
- olimpiai bronzérem: 2010 Vancouver, szuperóriás-műlesiklás
- olimpiai bronzérem: 2018 Pjongcsang, lesiklás
- világbajnok: 2009 Val-d'Isère (lesiklás, szuperóriás-műlesiklás)
- 3-3 világbajnoki ezüst- és bronzérem
83 világkupasiker
- 44 lesiklás
- 28 szuperóriás-műlesiklás
- 4 óriásműlesiklás
- 2 műlesiklás
- 5 kombinált
És most szó szerint leiskolázta a teljes lesikló mezőnyt, mégpedig úgy, hogy
a második szektor után még 61 század volt a lemaradása, ami abban a pillanatban a negyedik helyet ért a számára, innen lett végül 1,16 mp előnye.
Noha a visszatérésekor, majd idén a síszezon előtt nagyon fogadkozott, hogy megtesz mindent egy újabb olimpiai érem megszerzéséért, vélhetően arra a legszebb álmaiban sem gondolt, hogy így elbánik a jelenkor topversenyzőivel. A teljesség kedvéért a második helyet ezúttal meglepetésre az osztrák Magdalena Egger szerezte meg, Vonntól 98 századmásodperccel elmaradva, míg a harmadik honfitársa, Mirjam Puchner lett 1.16 másodperc hátránnyal.
A nagy menet St. Moritzban:
