Ütik-verik a norvégok világklasszisát, mégis a hollandok veteránja panaszkodik kínzó fájdalmakra

Péntek este Rotterdamban, az Ahoy Arénában rendezik a női kézilabda-világbajnokság két elődöntőjét: 20.45-től az olimpiai bajnok Norvégia a házigazda Hollandiával csap össze. A rangadót nemcsak a döntőbe jutás tétje fűti, hanem két drámai emberi történet is: a hollandok veteránja, Lois Abbingh állandó fájdalmakkal küzd, míg a norvégok világklasszisát, Henny Reistadot ellenfelei ütésekkel, szabálytalanságokkal próbálják megállítani.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 11:22
Henny Reistad a darálóban a Norvégia-Montenegró negyeddöntőben a női kézilabda-világbajnokságon Fotó: SASCHA SCHUERMANN Forrás: AFP
A tét minden szempontból óriási. A négyszeres világbajnok Norvégia (1999, 2011, 2015, 2021) esélyesként érkezett, az olimpiai aranyérmes skandinávoktól a szakma és a közvélemény is újabb döntős szereplést, vb-címet várt. Ugyanakkor a házigazda Hollandia történelmi lehetőség előtt áll: 2019 után másodszor is világbajnok lehet, ráadásul hazai pályán, rotterdami közönség előtt, ám ehhez előbb Norvégiát kellene legyőznie. Egy ilyen rangadón mindkét csapatnak égető szüksége van a legjobbjaira – a hollandoknak a fájdalmakkal küzdő Lois Abbinghra, a norvégoknak pedig a világ jelenlegi legjobbjának tartott Henny Reistadra.

A holland Lois Abbingh sérült, fájdalmai vannak, mégis játszik a női kézilabda-vb-n. Az elődöntőben a Henny Reistaddal felálló Norvégia az ellenfél
A 33 éves Lois Abbingh már a világbajnokság előtt bejelentette Estavana Polmannel együtt, hogy ez lesz az utolsó nemzetközi tornája a holland válogatottban. A búcsú azonban korántsem úgy alakul, ahogyan egy világbajnok elképzelné: Abbinghnél a vb előtt meniszkuszszakadást diagnosztizáltak, és bár a válogatott orvosi stábja mindent megtett azért, hogy pályára léphessen, a klasszis messze nincs százszázalékos állapotban.

 

Fájdalomcsillapítón él, adrenalin táplálja a holland legendát, Lois Abbinghot

A magyarok elleni negyeddöntőben mindössze hat perc jutott neki, ami érthető, mégis fájó kompromisszum.

– Bármelyik sportoló hazudna, ha azt mondaná, hogy a játékidő nem számít – idézi Abbingh szavait az Origo. A 33 éves klasszis drámai vallomása ezután következett: 

Állandó fájdalmaim vannak, de az adrenalin miatt nem gondolok rá játék közben.

A Borussia Dortmund irányítójának a jobb térde sérült, ami fokozott terhelést ró a korábban is problémás bal lábára. Sokáig veszélyben volt a világbajnoki szereplése, végül speciális terápiával elkerülte a műtétet, hogy játszhasson a hazai rendezésű vb-n. Abbingh abban bízik, hogy a norvégok ellen nagyobb szerepet kaphat, de ha nem így lesz, elfogadja:

Ha nincs rám szükség, az azt jelenti, hogy jól megy a csapatnak.

 

Norvég panasz: nem védik a világ legjobb játékosát

A másik oldalon egészen más jellegű aggodalom uralja a hangulatot. A norvégok szerint a világ jelenlegi legjobb játékosát, Henny Reistadot az ellenfelek tudatosan, sokszor alattomos eszközökkel próbálják kizökkenteni. Ole Gustav Gjekstad szövetségi kapitány nyíltan bírálta a játékvezetőket. – Túl kevés büntetést osztanak ki a játékvezetők azokért az akcióért, amit ellene elkövetnek – fogalmazott. A kapitány külön kiemelte, hogy Reistadot a Montenegró elleni meccsen oldalról lökték el, több métert repült, mégsem járt érte kiállítás. – Mi ugyanezért két percet kapunk, Henny pedig semmit – fakadt ki Gjekstad, aki szerint a durvaság már sérülésveszéllyel jár.

A világ legjobb női kézilabdázóját, Henny Reistadot büntetlenül ütötték-verték a montenegróiak a negyeddöntőben
A világ legjobb női kézilabdázóját, Henny Reistadot büntetlenül ütötték-verték a montenegróiak a negyeddöntőben. Fotó: AFP

Henny Reistadot nem lehet megfélemlíteni

Magát a főszereplőt sem hagyta hidegen a kérdés. Reistad a negyeddöntőben kilenc gólt szerzett, de elismerte: voltak nem teljesen fair szituációk:
– A levegőben lökdöstek meg felelőtlenül, ami a földet érésnél is veszélyes volt.

Amikor Henny Reistadot arról kérdezték, hogy az ellenfelek durvasága, a célzott szabálytalanságok alkalmasak lehetnek-e arra, hogy megfélemlítsék, a válasza rövid és egyértelmű volt: – Nem.

– Tudom, hogy kulcsjátékos vagyok, meg akarnak állítani. Ugyanúgy játszom tovább, és bízom benne, hogy a bírók végzik a dolgukat – tette hozzá határozottan.

 

Női kézilabda-világbajnokság, elődöntők

Péntek, Rotterdam (Ahoy Aréna):

  • Franciaország–Németország 17.45
  • Norvégia–Hollandia 20.45

A magyar válogatott a hetedik helyen zárta a világbajnokságot, ami megfelel az előzetes várakozásoknak.

A magyar válogatott szereplésének értékelése:

 

