Nemzetközi Automobil-szövetségMohammed Ben SulayemFIA

Hosszas huzavona után eldőlt, ki irányíthatja tovább az FIA-t

Lezajlott a Nemzetközi Autómobil Szövetség (FIA) pénteki, taskenti tisztújító közgyűlése. Nem történt meglepetés: az eddigi elnök, az egyedüli jelöltként induló Mohammed Ben Szulajem folytathatja a szervezet élén, miután újraválasztották.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 13:49
Mohammed Ben Szulajem folytathatja az FIA élén 2021-ben megkezdett munkát. Fotó: AFP/Andrej Isakovic
Második elnöki ciklusát kezdheti meg az emirátusokbeli sportvezető. A 64 éves Mohammed Ben Szulajem 2021 óta vezeti a párizsi székhelyű FIA-t, amely a Forma–1 mellett több más világ- és Európa-bajnoki versenysorozatot, például a rali-vb-t és a hosszútávú-vb-t szabályozó nemzetközi testület. Az elnököt pénteken, Üzbegisztán fővárosában, Taskentben választották meg újra.

Mohammed Ben Szulajem (képünkön jobbra) FIA-elnökként a múlt heti F1-es Abu-dzabi Nagydíj végén serleget adott át a világbajnok Lando Norrisnak
Mohammed Ben Szulajem (képünkön jobbra) FIA-elnökként a múlt heti F1-es Abu-dzabi Nagydíj végén serleget adott át a világbajnok Lando Norrisnak (Fotó: NurPhoto/Ahmad AlShehab)

 

Mohammed Ben Szulajem riválisa nem indulhatott

Az újraválasztás persze már csak formalitás volt azok után, hogy Ben Szulajem egyedüliként indult a pozícióért, a vitás ügyek már korábban rendeződtek a háttérben. Szeptemberben bejelentkezett az elnöki pozícióra a svájci–francia autóversenyző, Laura Villars, aki azonban az október 24-i határidőig nem tudta összeállítani a szükséges potenciális alelnökök listáját, ezért törölték az elnökjelöltek közül. 

Villars mindezek után a francia bírósághoz fordult, mint korábban elmondta, azért, hogy biztosítsa a Nemzetközi Automobil-szövetség elnökválasztásán a jogkövetést, és minden megfeleljen a szervezet saját alapszabályának és az alapvető demokratikus elveknek.

 A francia bíróság végül bár nem függesztette fel a tisztújító közgyűlést, de tárgyalást rendelt el az azt megelőző folyamat kivizsgálására. 

Nagy megtiszteltetés, hogy a bizottság ismét bizalmat szavazott nekem. Szeretném még tovább segíteni az FIA fejlődését, a biztonság, a fenntarthatóság és az innováció terén elért eredményeinket, és tovább támogatni a motorsport eljövendő generációit

 – nyilatkozta Ben Szulajem a választás után.

Mohammed Ben Szulajem megbízatása újabb négy évre szól.

