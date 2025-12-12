Hosszas huzavona után eldőlt, ki irányíthatja tovább az FIA-t

Második elnöki ciklusát kezdheti meg az emirátusokbeli sportvezető. A 64 éves Mohammed Ben Szulajem 2021 óta vezeti a párizsi székhelyű FIA-t, amely a Forma–1 mellett több más világ- és Európa-bajnoki versenysorozatot, például a rali-vb-t és a hosszútávú-vb-t szabályozó nemzetközi testület. Az elnököt pénteken, Üzbegisztán fővárosában, Taskentben választották meg újra.
Mohammed Ben Szulajem riválisa nem indulhatott
Az újraválasztás persze már csak formalitás volt azok után, hogy Ben Szulajem egyedüliként indult a pozícióért, a vitás ügyek már korábban rendeződtek a háttérben. Szeptemberben bejelentkezett az elnöki pozícióra a svájci–francia autóversenyző, Laura Villars, aki azonban az október 24-i határidőig nem tudta összeállítani a szükséges potenciális alelnökök listáját, ezért törölték az elnökjelöltek közül.
Villars mindezek után a francia bírósághoz fordult, mint korábban elmondta, azért, hogy biztosítsa a Nemzetközi Automobil-szövetség elnökválasztásán a jogkövetést, és minden megfeleljen a szervezet saját alapszabályának és az alapvető demokratikus elveknek.
A francia bíróság végül bár nem függesztette fel a tisztújító közgyűlést, de tárgyalást rendelt el az azt megelőző folyamat kivizsgálására.
Nagy megtiszteltetés, hogy a bizottság ismét bizalmat szavazott nekem. Szeretném még tovább segíteni az FIA fejlődését, a biztonság, a fenntarthatóság és az innováció terén elért eredményeinket, és tovább támogatni a motorsport eljövendő generációit
– nyilatkozta Ben Szulajem a választás után.
Mohammed Ben Szulajem megbízatása újabb négy évre szól.
