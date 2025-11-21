Laura VillarsbíróságPárizselnökválasztásFIA

A versenypályán nem túl sikeres, de a bíróságon megharcol az FIA elnöki székéért

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) eredeti tervei szerint december 12-én tartotta volna az elnökválasztást, melyen a tét, hogy az emírségbeli Mohammed Ben Szulajem, a szövetség jelenlegi elnöke egyedüli indulóként nekivághat a második ciklusának. Azonban előbb bejelentkezett az elnöki pozícióra a svájci–francia autóversenyző, Laura Villars, majd amikor kiderült, hogy az FIA megpróbálja minden jelölt indulását lehetetlenné tenni, a bírósághoz fordult. Párizsban már megvolt az első tárgyalás, és megerősített hírek szerint december 3-án hirdetik ki az ítéletet. Amennyiben Villars nyer, igencsak érdekes helyzet alakul ki a nemzetközi autósportban.

Molnár László
2025. 11. 21. 5:01
Ugyan autóversenyt még nem nyert, de a FIA elnökválasztáson nagyon szeretne győzni Laura Villars
Ugyan autóversenyt még nem nyert, de a FIA elnökválasztáson nagyon szeretne győzni Laura Villars Forrás: lauravillars.ch
Sok mindenre számított az FIA jelenlegi vezetője, de arra nem, hogy a világszervezet december 12-i elnökválasztásán ellenfele lesz. Arra meg végképp nem számított, hogy Laura Villars a bíróságon is megtámadja az általa irányított nemzetközi szövetség választási szabályzatát. A 28 éves svájci autóversenyző azonban komolyan gondolja indulását a választáson, hogy ennek jogi hátteréért lépéseket tett azok ellen a szabályok ellen, amelyek eddig megakadályozták, hogy induljon a hivatalban lévő Mohammed Ben Szulajem ellen. A bíróság az első meghallgatást már meg is tartotta november 10-én Párizsban.

Laura Villars merészet húzott azzal, hogy beperelte az FIA-t
Laura Villars merészet húzott azzal, hogy beperelte az FIA-t       Fotó: Ferrari

Laura Villars nem fogadta el az FIA előírását

A 28 éves, rendkívül csinos autóversenyző még szeptemberben jelentette be indulását, de az október 24-i határidőig nem tudta összeállítani a szükséges potenciális alelnökök listáját a 29 fős hivatalos listáról. Ezért közölték, hogy törölték az elnökjelöltek közül, így Ben Szulajem egyedüli jelölt lesz, tehát biztosan megválasztják a második ciklusára is.

Laura Villars autóversenyzői karrierje

  • 2023: a Forma–3 szintű Ultimate Cup Series bajnokság – 11 versenyen 203 pont, összetett 5. hely
  • 2023: Egyesült Arab Emírségek Forma–4-es sorozat – 2 versenyen pont nélkül zárt
  • 2024: a szaúd-arábiai Forma–4 bajnokság – 11 versenyen 13 pontot szerzett, összetettben 15. hely
  • 2024: Ferrari Challenge Europe – Pro-Am – 10 versenyen 6 pontot szerzett, összetettben 20. hely
  • 2025: Ligier European Series – 5 versenyen 2 pontot szerzett, összetettben 18. hely 
  • A női Forma–1-nek hívott F1 Academy sorozatában ugyanakkor sosem indult a 28 éves svájci versenyző.

Villars ezt nem hagyta annyiban, bírósághoz fordult az igaza kivívásáért. A BBC Sportnak elmondta, az eljárásnak az a célja, hogy biztosítsa az FIA közelgő elnökválasztásán a jogkövetést, és minden megfeleljen a szervezet saját alapszabályának és az alapvető demokratikus elveknek. 

– A jogi lépés az FIA alapszabályának 1.3-as cikkén alapul, amely kötelezi az FIA-t arra, hogy tiszteletben tartsa a legmagasabb szintű irányítási, átláthatósági és demokráciai normákat, valamint azon a tényen, hogy az FIA egy francia jog szerinti szervezet, amelynek székhelye Párizsban található, így francia joghatóság alá tartozik. Ez a lépés se nem ellenséges, se nem politikai. Ahogy azt nyilvánosan kijelentettem, nem az FIA ellen cselekszem., hanem hogy megmutassam, a demokrácia nem jelent fenyegetést az FIA-ra – állította Villars.

Az FIA regnáló elnöke, Mohammed Ben Szulajem könnyen ellenfelet kaphat az elnökválasztáson, ha a párizsi bíróság úgy dönt
Ha a párizsi bíróság úgy dönt, a FIA regnáló elnöke, Mohammed Ben Szulajem könnyen ellenfelet kaphat az elnökválasztáson     Fotó: Europress/AFP/Daniel Duarte

Az FIA nem volt hajlandó egyeztetni a 28 éves versenyzővel

A párizsi székhelyű FIA  a Reuters kérdésére az elnökválasztást strukturált és demokratikus folyamatként írta le, amely minden szakaszban biztosítja a tisztességességet és a feddhetetlenséget. Azt állították, hogy a választási követelmények nem újak, és az FIA alapszabályában, valamint a belső szabályzatokban vannak meghatározva, amelyek nyilvánosan elérhetők az FIA weboldalán.

Az FIA szóvivője a BBC Sportnak elmondta, az eljárásról semmilyen nyilatkozatot nem tesz a szövetség, és nem is akarja kommentálni az ítélet elhangzásáig. A képviselőjük ugyanakkor megjelent a bíróság által előírt közvetítői meghallgatáson, ám az ott elhangzottakról szintén nem adott ki közleményt a Nemzetközi Automobil-szövetség.

Villars ugyanakkor még a meghallgatás előtt elárulta, kétszer is megpróbált konstruktív párbeszédet kezdeni az FIA-val olyan lényeges kérdésekben, mint a belső demokrácia és a választási szabályok átláthatósága, ám a válaszok nem voltak megfelelőek. 

– A bíróság komolyan veszi az FIA-n belüli súlyos demokratikus hiányosságokat, valamint az alapszabályának és szabályozásának számos megsértését, amelyeket elítéltünk, ezért rendelte el december 10-én a felek meghallgatását – mondta Villars ügyvédje, Robin Binsard.

Laura Villars véleményét meghallgatta november 10-én a bíróság, a 28 éves autóversenyző bízik abban, hogy számára kedvező ítélet születik
Laura Villars véleményét meghallgatta november 10-én a bíróság, a 28 éves autóversenyző bízik abban, hogy számára kedvező ítélet születik     Fotó: JOEL SAGET/AFP

December 3-án lesz ítélet az ügyben, ha Villars nyer, káosz várható az FIA-ban

A Reuters információi szerint miután a párizsi bíróság meghallgatta a feleket, közölte, december 3-án dönt arról, hogy Laura Villars indulhat-e Mohammed Ben Szulajem ellen a motorsport világszervezetének elnöki posztjáért. Villars ügyvédje, Robin Binsard megerősítette az információt és a december 3-i időpontot a Reutersnek.

Ha Villars megnyeri a pert, valószínűleg leállítják az elnökválasztási folyamatot, amíg le nem zárul az FIA irányítási folyamatainak megváltoztatására irányuló vizsgálat. Ha ez tovább tartana, mint a választásokig hátralévő idő, Ben Szulajem ugyan hatalmon maradna, de egy ideiglenes mandátummal, ami megakadályozná őt abban, hogy jelentős döntéseket vagy változtatásokat hozzon.

Villars esete nem egyedi a szövetség történetében, ugyanis az elnökválasztási folyamatot korábban kétszer is megtámadták már. 2009-ben Ari Vatanen korábbi raliversenyző közvetítői eljárást indított, amikor 2009-ben megtámadta Todtot, miután Max Mosley úgy döntött, hogy nem indul újra. A brit David Wardnak sikerült bírósági ítélettel elérnie, hogy 2013-ban indulhasson Jean Todt ellen. 

Mindkét férfi a bírósági ítéletekkel a hátuk mögött alulmaradt a választásokon.

