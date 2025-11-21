A versenypályán nem túl sikeres, de a bíróságon megharcol az FIA elnöki székéért

Sok mindenre számított az FIA jelenlegi vezetője, de arra nem, hogy a világszervezet december 12-i elnökválasztásán ellenfele lesz. Arra meg végképp nem számított, hogy Laura Villars a bíróságon is megtámadja az általa irányított nemzetközi szövetség választási szabályzatát. A 28 éves svájci autóversenyző azonban komolyan gondolja indulását a választáson, hogy ennek jogi hátteréért lépéseket tett azok ellen a szabályok ellen, amelyek eddig megakadályozták, hogy induljon a hivatalban lévő Mohammed Ben Szulajem ellen. A bíróság az első meghallgatást már meg is tartotta november 10-én Párizsban.

Laura Villars merészet húzott azzal, hogy beperelte az FIA-t Fotó: Ferrari

Laura Villars nem fogadta el az FIA előírását

A 28 éves, rendkívül csinos autóversenyző még szeptemberben jelentette be indulását, de az október 24-i határidőig nem tudta összeállítani a szükséges potenciális alelnökök listáját a 29 fős hivatalos listáról. Ezért közölték, hogy törölték az elnökjelöltek közül, így Ben Szulajem egyedüli jelölt lesz, tehát biztosan megválasztják a második ciklusára is.

Laura Villars autóversenyzői karrierje

2023: a Forma–3 szintű Ultimate Cup Series bajnokság – 11 versenyen 203 pont, összetett 5. hely

2023: Egyesült Arab Emírségek Forma–4-es sorozat – 2 versenyen pont nélkül zárt

2024: a szaúd-arábiai Forma–4 bajnokság – 11 versenyen 13 pontot szerzett, összetettben 15. hely

2024: Ferrari Challenge Europe – Pro-Am – 10 versenyen 6 pontot szerzett, összetettben 20. hely

2025: Ligier European Series – 5 versenyen 2 pontot szerzett, összetettben 18. hely

A női Forma–1-nek hívott F1 Academy sorozatában ugyanakkor sosem indult a 28 éves svájci versenyző.

Villars ezt nem hagyta annyiban, bírósághoz fordult az igaza kivívásáért. A BBC Sportnak elmondta, az eljárásnak az a célja, hogy biztosítsa az FIA közelgő elnökválasztásán a jogkövetést, és minden megfeleljen a szervezet saját alapszabályának és az alapvető demokratikus elveknek.

– A jogi lépés az FIA alapszabályának 1.3-as cikkén alapul, amely kötelezi az FIA-t arra, hogy tiszteletben tartsa a legmagasabb szintű irányítási, átláthatósági és demokráciai normákat, valamint azon a tényen, hogy az FIA egy francia jog szerinti szervezet, amelynek székhelye Párizsban található, így francia joghatóság alá tartozik. Ez a lépés se nem ellenséges, se nem politikai. Ahogy azt nyilvánosan kijelentettem, nem az FIA ellen cselekszem., hanem hogy megmutassam, a demokrácia nem jelent fenyegetést az FIA-ra – állította Villars.