Megmenekült a női F1, de ehhez is egy Wolff kellett

Ha a Mercedes F1-es csapata szeretne egy női pilótát szerződtetni George Russell vagy éppen Kimi Antonelli helyére, elég lesz a kérdést lerendezni családon belül. Ugyanis amíg a Forma–1-es istálló főnöke nem más, mint Toto Wolff, addig a női F1-es sorozat ügyvezető igazgatója nem más, mint a felesége, Susie Wolff. Ráadásul a kizárólag hölgyek számára 2023-ban létrehozott bajnokság, az F1 Academy valamennyi résztvevőjével fellélegezhetett, ugyanis a Forma–1 összes csapata – még a 2026-ban belépő Cadillac is – tovább támogatja a sorozatot. Hölgyeim, a jövő biztosítva van.
A női Forma–1 bajnoksága Las Vegasban ér véget
A BBC komoly cikket szentelt a sorozatra, hiszen a Forma–1-es csapatok megállapodtak abban, hogy meghosszabbítják elkötelezettségüket a kizárólag női versenyzőkből álló F1 Academy sorozat támogatása mellett. A döntés már csak azért is volt lényeges, ugyanis a jelenlegi, 2024-ben életbe lépett szerződések idén lejártak volna, ám így továbbra is száguldozhatnak a pályán a legtehetségesebb amazonok. Ráadásul jó hír a pilótáknak, hogy innentől kezdve a jelenleg érvényben lévő 2 év helyett már három szezonban is rajthoz állhatnak a hölgyek, ami mindenképpen jó lehetőség a fejlődésük szempontjából.
Minden csapat a Pirelli által kifejlesztett azonos alvázzal és gumikeverékekkel versenyez. Mindegyik autót egy 174 lóerős turbófeltöltős 4 hengeres motor hajtja, amelyet az Autotecnica Motori, a Tatuus leányvállalata fejlesztett ki. A hét versenyhétvégéből – amelyeken egyaránt két-két futamot rendeznek – álló sorozat a jövő hétvégén az F1 Las Vegas Nagydíjon zárul.
Az F1 Academy idei versenynaptárja
- 03. 21–22. Sanghaj
- 04. 18–20. Dzsidda
- 05. 2–4. Miami
- 06. 13–15. Montreal
- 08. 29–31. Zandtvoort
- 10. 3–5. Szingapúr
- 11. 20–22. Las Vegas
– Nemcsak platformot biztosítunk a jelenlegi női versenyzők generációjának, de együtt építünk egy utat a jövő tehetségeinek támogatására. Továbbra is lenyűgöz mindenkit a gokart világából érkező női versenyzők tehetsége, és biztató az egyre növekvő bázis, ami egyszer majd a nagy F1-nek is biztosíthat versenyzőket – jelentette ki a sorozat ügyvezető igazgatója, Susie Wolff.