Megmenekült a női F1, de ehhez is egy Wolff kellett

Nem egyszer lehetett már hallani akár a közutakon is, hogy a hölgyek sokkal jobban vezetnek a férfiaknál. Nos, ezt a legmagasabb szinten, a Forma–1 szintjén is bizonyíthatják, ugyanis a kizárólag női pilóták részére kiírt F1 Academy megmenekült, valamennyi csapat vállalta a sorozat támogatását. Susie Wolff, az F1 Acasemy ügyvezető igazgatója kifejezetten örül annak, hogy a legtehetségesebb hölgyek továbbra is versenyezhetnek.

Molnár László
2025. 11. 14. 19:09
Az F1 Academy sorozata női pilótákkal további évekig ott lesz a versenypályákon
Az F1 Academy sorozata női pilótákkal további évekig ott lesz a versenypályákon Fotó: Alex Pantling - Formula 1 Forrás: Formula 1
Ha a Mercedes F1-es csapata szeretne egy női pilótát szerződtetni George Russell vagy éppen Kimi Antonelli helyére, elég lesz a kérdést lerendezni családon belül. Ugyanis amíg a Forma–1-es istálló főnöke nem más, mint Toto Wolff, addig a női F1-es sorozat ügyvezető igazgatója nem más, mint a felesége, Susie Wolff. Ráadásul a kizárólag hölgyek számára 2023-ban létrehozott bajnokság, az F1 Academy valamennyi résztvevőjével fellélegezhetett, ugyanis a Forma–1 összes csapata – még a 2026-ban belépő Cadillac is – tovább támogatja a sorozatot. Hölgyeim, a jövő biztosítva van.

A női Forma 1 mezőnye a 2025-ös bajnokságban
A női Forma–1 mezőnye a 2025-ös bajnokságban (Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP)

A női Forma–1 bajnoksága Las Vegasban ér véget

A BBC komoly cikket szentelt a sorozatra, hiszen a Forma–1-es csapatok megállapodtak abban, hogy meghosszabbítják elkötelezettségüket a kizárólag női versenyzőkből álló F1 Academy sorozat támogatása mellett. A döntés már csak azért is volt lényeges, ugyanis a jelenlegi, 2024-ben életbe lépett szerződések idén lejártak volna, ám így továbbra is száguldozhatnak a pályán a legtehetségesebb amazonok. Ráadásul jó hír a pilótáknak, hogy innentől kezdve a jelenleg érvényben lévő 2 év helyett már három szezonban is rajthoz állhatnak a hölgyek, ami mindenképpen jó lehetőség a fejlődésük szempontjából. 

Minden csapat a Pirelli által kifejlesztett azonos alvázzal és gumikeverékekkel versenyez. Mindegyik autót egy 174 lóerős turbófeltöltős 4 hengeres motor hajtja, amelyet az Autotecnica Motori, a Tatuus leányvállalata fejlesztett ki. A hét versenyhétvégéből – amelyeken egyaránt két-két futamot rendeznek – álló sorozat a jövő hétvégén az F1 Las Vegas Nagydíjon zárul.

Az F1 Academy idei versenynaptárja

  • 03. 21–22. Sanghaj
  • 04. 18–20. Dzsidda
  • 05. 2–4. Miami
  • 06. 13–15. Montreal
  • 08. 29–31. Zandtvoort 
  • 10. 3–5. Szingapúr
  • 11. 20–22. Las Vegas

– Nemcsak platformot biztosítunk a jelenlegi női versenyzők generációjának, de együtt építünk egy utat a jövő tehetségeinek támogatására. Továbbra is lenyűgöz mindenkit a gokart világából érkező női versenyzők tehetsége, és biztató az egyre növekvő bázis, ami egyszer majd a nagy F1-nek is biztosíthat versenyzőket – jelentette ki a sorozat ügyvezető igazgatója, Susie Wolff.

Doriane Pin vezeti jelenleg az F1 Academy sorozat pontversenyét az utolsó, Las Vegas-i verseny előtt
Doriane Pin vezeti jelenleg az F1 Academy sorozat pontversenyét az utolsó, Las Vegas-i verseny előtt (Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto)

A legjobb pilótákat a legjobb F1-es csapatok támogatják

Hogy szem előtt vannak a hölgyek az F1-es csapatoknál, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a címvédő Abbi Pulling az Alpine támogatottjaként ért a csúcsra, és jelenleg már a GB3 bajnokságban versenyez – természetesen férfiak ellen. Az idei bajnokságot vezető francia Doriane Pin például a Mercedes, míg a pontverseny másodikja, a holland Maya Weug pedig a Ferrari versenyzői akadémiájának pilótája.

Az F1 Academy bajnokság állása

  1. Doriane Pin (Mercedes) 151 pont
  2. Maya Weug (Ferrari) 142 pont
  3. Ella Lloyd (McLaren) 101 pont
  4. Chloe Chambers (Red Bull) 99 pont
  5. Alisha Palmowski (Red Bull) 73 pont

A francia Pin előnye tehát az utolsó futam előtt 9 pont holland riválisa, Weug előtt, így a duplafutamos Las Vegas-i hétvége igencsak izgalmas csatát hozhat a bajnoki címért. Előbbi kettő, míg utóbbi négy versenyt nyert 2025-ben. De hasonlóan nagy küzdelem várható a dobogó legalsó fokáért, ahol a két versenyző között mindössze 2 pont a különbség.

A bajnokság első öt helyezettje Szuperlicensz pontokat szerezhet, a bajnok 10 pontot, a második helyezett 7 pontot, a harmadik 5 pontot, a negyedik 3 pontot, és az ötödik 1 pontot kap. 

 

