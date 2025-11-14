Megmenekült a női F1, de ehhez is egy Wolff kellett

Ha a Mercedes F1-es csapata szeretne egy női pilótát szerződtetni George Russell vagy éppen Kimi Antonelli helyére, elég lesz a kérdést lerendezni családon belül. Ugyanis amíg a Forma–1-es istálló főnöke nem más, mint Toto Wolff, addig a női F1-es sorozat ügyvezető igazgatója nem más, mint a felesége, Susie Wolff. Ráadásul a kizárólag hölgyek számára 2023-ban létrehozott bajnokság, az F1 Academy valamennyi résztvevőjével fellélegezhetett, ugyanis a Forma–1 összes csapata – még a 2026-ban belépő Cadillac is – tovább támogatja a sorozatot. Hölgyeim, a jövő biztosítva van.

A női Forma–1 mezőnye a 2025-ös bajnokságban (Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP)

A női Forma–1 bajnoksága Las Vegasban ér véget

A BBC komoly cikket szentelt a sorozatra, hiszen a Forma–1-es csapatok megállapodtak abban, hogy meghosszabbítják elkötelezettségüket a kizárólag női versenyzőkből álló F1 Academy sorozat támogatása mellett. A döntés már csak azért is volt lényeges, ugyanis a jelenlegi, 2024-ben életbe lépett szerződések idén lejártak volna, ám így továbbra is száguldozhatnak a pályán a legtehetségesebb amazonok. Ráadásul jó hír a pilótáknak, hogy innentől kezdve a jelenleg érvényben lévő 2 év helyett már három szezonban is rajthoz állhatnak a hölgyek, ami mindenképpen jó lehetőség a fejlődésük szempontjából.

Minden csapat a Pirelli által kifejlesztett azonos alvázzal és gumikeverékekkel versenyez. Mindegyik autót egy 174 lóerős turbófeltöltős 4 hengeres motor hajtja, amelyet az Autotecnica Motori, a Tatuus leányvállalata fejlesztett ki. A hét versenyhétvégéből – amelyeken egyaránt két-két futamot rendeznek – álló sorozat a jövő hétvégén az F1 Las Vegas Nagydíjon zárul.

Az F1 Academy idei versenynaptárja 03. 21–22. Sanghaj

04. 18–20. Dzsidda

05. 2–4. Miami

06. 13–15. Montreal

08. 29–31. Zandtvoort

10. 3–5. Szingapúr

11. 20–22. Las Vegas

– Nemcsak platformot biztosítunk a jelenlegi női versenyzők generációjának, de együtt építünk egy utat a jövő tehetségeinek támogatására. Továbbra is lenyűgöz mindenkit a gokart világából érkező női versenyzők tehetsége, és biztató az egyre növekvő bázis, ami egyszer majd a nagy F1-nek is biztosíthat versenyzőket – jelentette ki a sorozat ügyvezető igazgatója, Susie Wolff.