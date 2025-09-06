Tele volt fordulatokkal a US Open női döntője, bő egy évtizede nem történt ilyen

A fehérorosz Arina Szabalenka a tavalyi US Open óta nem nyert Grand Slam-címet, de idén kétszer is szerepelt döntőben. Amanda Anisimova a wimbledoni elődöntőben búcsúztatta őt, az amerikai teniszező azonban pályafutása első GS-fináléjában egyetlen gémet sem tudott megnyerni. Anisimova hazai pályán próbálkozhatott ismét, míg a világelső Szabalenka szintén szoros elődöntő után kísérelte meg a címvédést New Yorkban.

Arina Szabalenka sorozatban harmadik US Open-döntőjét játszotta, Amanda Anisimova ellen 2014 óta az első címvédésre készült női egyesben (Fotó: AFP/Timothy A. Clary)

Anisimova és Szabalenka fordulatos New York-i Grand Slam-fináléja

Anisimova az Iga Swiatek elleni wimbledoni döntőhöz hasonlóan 0:2-vel kezdett, ám ezután két bréknek is köszönhetően átvette a vezetést. 3:2 után azonban az ő játéka visszaesett, Szabalenkáé pedig feljavult, így a következő négy gém – és ezáltal az első játszma – a fehéroroszé lett.

A második szett is bőven tartalmazott fordulatokat: az amerikai játékos 1:3-ról visszajött, de 3:3 után megint elveszítette az adogatását. Ezután viszont a kevesebb nyerőt, ám jóval kevesebb ki nem kényszerített hibát is ütő Szabalenka 5:4-nél hiába került két pontra a tornagyőzelemtől, nem tudta kiszerválni a találkozót.

A második játszma sorsáról végül rövidítés döntött, és a fehérorosz erre még jobban összeszedte magát, 5-1-es előnnyel cserélt térfelet, és a harmadik mérkőzéslabdáját kihasználva diadalmaskodott.

Arina Szabalenka immáron a két Australian Open-sikere mellett két US Open-trófeával is büszkélkedhet egyéniben, idén pedig a 27 Grand Slam-mérkőzéséből 24-et meg tudott nyerni a huszonhét éves világelső. A huszonnégy esztendős Anisimova pedig azok után, hogy bő hat éve nem járt GS-elődöntőben, most két egymás utáni tornán veszítette el a finálét.