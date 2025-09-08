Az elhalasztott US Open-döntő után csak nevettek Alcaraz Sinnerről tett kijelentésén

A címvédő és világelső Jannik Sinner sorozatban ötödik Grand Slam-fináléjára készülhetett, a New Yorkban 2022-ben győztes Carlos Alcaraz hetedszer játszhatott GS-trófeáért. A Roland Garroson a spanyol, majd Wimbledonban az olasz teniszező nyerte kettejük döntőjét, ezúttal pedig ismét a 22 éves játékos bizonyult jobbnak, aki 2 óra 42 perc alatt, négy szettben, 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 arányban győzött a US Open fináléjában. Alcaraz pályafutása 22. trófeája és hatodik Grand Slam-serlege mellé ötmillió dollárt is kapott, emellett hétfőtől ismét az ő nevével kezdődik az ATP-ranglista – nem mellesleg pedig a legfiatalabb játékos lett, aki mindhárom borításon több GS-versenyt is megnyert.

Carlos Alcaraz Jannik Sinner legyőzésével hatszoros Grand Slam-bajnok, és a US Open-döntő után ő az új világelső is (Fotó: Getty Images North America via AFP/Matthew Stockman)

A US Open-döntő után Alcaraz az új világelső

A találkozó kezdését majdnem 50 perccel el kellett halasztani az eredetileg tervezett időponthoz képest, ugyanis a lelátón lévő rengeteg ismert személy – köztük Donald Trump amerikai elnök, Lindsay Lohan, Bruce Springsteen, Ben Stiller, Pep Guardiola vagy éppen Stephen Curry – miatt szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezettek be, és ezért a nézők a vártnál lassabban tudták csak elfoglalni a helyeiket. A csúszás azonban egyik játékost sem zavarta meg látványosan, és a döntő után sem erről beszéltek.

Jannikkal kezdeném: hihetetlen éved van, minden tornán nagyszerűen játszol, és már többet látlak téged, mint a családodat...

– kezdte a pályán adott nyilatkozatát mosolyogva Alcaraz, általános derültséget okozva a kijelentésével. Az egymás elleni tétmérkőzéseket illetően immáron 11-5-re a spanyol teniszező vezet, erre is utalt a szavaival. Sinner megdicsérése után a US Open új bajnoka köszönetet mondott a közönségnek, az edzői stábjának és a családjának is, valamint kitért Stacey Allaster tornaigazgatóra, akinek a szervezésében az idei volt az utolsó New York-i GS-viadal.

A sajtótájékoztatón Alcaraz azt is megjegyezte, hogy tanult a wimbledoni döntőben elkövetett hibáiból, utána a cincinnati tornáig két héten át csak azokat próbálta javítani, hogy legközelebb legyőzze Sinnert – ez sikerült is.