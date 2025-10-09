  • Magyar Nemzet
Holger RuneNovak Djokovicsmeccs

Djokovics hányása kutyafüle ahhoz képest, ahogy az ifjú sztár szenvedett Sanghajban

Az elmúlt napokban többször írtunk Novak Djokovics szenvedéséről a sanghaji tenisz mesterversenyen. A kegyetlen körülmények másokat is megviselnek, csütörtökön, az első negyeddöntőben Holger Rune a kínok kínját élte át, nem hogy futni, a végén már egy helyben állni is alig bírt, végül el is vérzett a torna meglepetésemberével, a monacói Valentin Vacherot-val szemben. Pedig a világranglistán a negyedik helyen jegyzett dán játékos nem 38, csupán 22 éves. Később maga Djokovics is bejutott az elődöntőbe.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 13:35
Holger Rune teljesen kikészült Sanghajban Fotó: HECTOR RETAMAL Forrás: AFP
Novak Djokovics a harmadik fordulóban a német Yannick Hanfmann ellen kétszer is kidobta a taccsot meccs közben. A következő körben a spanyol Jaume Munar ellen megismétlődött ez a jelenet, a 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes többször is ápolást kért, döntőszettben végül ezt a meccset is hozta és bejutott a legjobb nyolc közé. Az extrém sanghaji klíma, mindenekelőtt a magas páratartalom nemcsak a szerb veteránt viseli meg. Az első negyeddöntőben, közép-európai idő szerint csütörtök délben a világranglistán negyedik dán Holger Rune Novak Djokovicsnál is jobban kínlott a monacói Valentin Vacherot ellen.

Holger Rune idővel már menni sem bírt a Valentin Vacherot elleni negyeddöntőben a sanghaji tenisztornán
Holger Rune idővel már menni sem bírt a Valentin Vacherot elleni negyeddöntőben a sanghaji tenisztornán Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

Holger Rune – aki a közelmúltben szokatlan hódítási kísérlete miatt került a címlapokra – esélyeshez méltón simán, 6:2-re hozta az első szettet a rangsorban csupán 204. monacaói teniszező ellen. A folytatásban aztán a dán játékos látványosan visszaesett, miközben csodás ütésekkel érdemelte ki a sangjhaji közönség üdvrivalgását. Hogy is van ez, ellentmondás? Nem, Rune szép lassan kezdett lemerülni, mint a félig töltött akkumulátor. A rövidítésig elvergődött, amit aztán bután vesztett el: 4-5-nél mindkét adogatását elrontotta.

Holger Rune Sanghaj újabb áldozatat

A folytatásban Rune kínjai fokozódtak, ápolást, masszázst kért, de nem tudott mit kezdeni a folyamatosan rátörő görccsel.

Idővel már nem hogy futni, de egy helyben állni sem bírt.

Becsületére legyen mondva, nem adta fel a találkozót. Brahiból bebombázott néhány labdát, volt egy tapsvihart kiváltó ejtése, de nem kerülhette el a sorsát, Valentin Vacherot végigvitte a 3:3-nál szerzett brékelőnyt, így megnyerte a döntőjátszmát és vele a mérkőzést is 2:6, 7:6 (7-4), 6:4-re.

Valentin Vacherot könnyekre fakadt, a pályafutása kiugróan legnagyobb sikerét érte el
Valentin Vacherot könnyekre fakadt, a pályafutása kiugróan legnagyobb sikerét érte el Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

Valentin Vacherot, a torna meglepetésembere Djokovics ellen folytatja

A meccsnek két hőse volt. Holger Runét búcsúképpen megtapsolta a közönség a kitartásáért, de Vacherot-nak is kijár a dicséret: 26 évesen pályafutása legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy bejutott a sanghaji mesterverseny elődöntőjébe. Mondani sem kellene, még soha nem járt ilyen magasságban, Grand Slam-tornán eddig egyetlen egyszer került fel a főtáblára, de 2024-ben a Roland Garroson is már az első körben kiesett.

Az elődöntőben Holger Runénél is nagyobb híresség, Novak Djokovics lesz az ellenfel, miután a szerb klasszis ugyan nem könnyedén, de a korábbiaknál kisebb nehézség árán múlta fel két játszmában a belga Zizou Bergset. Djokovics előtt tehát továbbra is adott az esély, hogy két év múltán mesterversenyt nyerjen.

Sanghaj, mesterverseny, negyeddöntő

  • Vacherot (monacói)–Rune (dán) 2:6, 7:6 (7-4), 6:4
  • Djokovics (szerb)–Bergs (belga) 6:3, 7:5
  • Medvegyev (orosz)–De Minaur (ausztrál) pénteken
  • Rinderknech (francia)–Auger-Aliassime (kanadai) pénteken

A Vacherot–Rune meccs összefoglalója:

 

Google News
