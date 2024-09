Milliárdos apukája az életre tanítja az amerikai teniszezőt, aki betört a szűk elitbe

Emma Navarro szó szerint lépésről lépésre tört egyre magasabbra ebben az idényben. Csupán a világranglista 38. helyezettjeként kezdte meg az évet. Üstökös tehetségnek nem mondhatjuk, hiszen már 23 éves, de az elmúlt években látványosan fejlődött, íme így lépkedett előre a világranglistán:

2020: 464.

2021: 233.

2022: 143.

2023: 38.

Emma Navarro az elődöntőig jutott az idei US Openen. Fotó: AFP

Idén a Australian Openen pályafutása során először jutott be a harmadik fordulóba Grand Slam-tornán, a Roland Garroson meglett az első nyolcad-, Wimbledonban az első negyed-, most a US Openen pedig az első elődöntő. Úgy, hogy New Yorkban az elmúlt években még meccset sem nyert!

Legyőzte a címvédő Coco Gauffot is

Az idei amerikai nyílt bajnokságnak már a rangsor 12. játékosaként vágott neki és a legjobb nyolc között a hazai közönség kedvencét, a címvédő Coco Gauffot győzte le.

Emma Navarro a világranglistán második helyezett Arina Szabalenkát is nagy küzdelemre késztette, a második szettet csak rövidítésben vesztette el, de a fehérosz játékossal már nem bírt. A New Yorkban elért eredménnyel biztosan betör a top 10-be, s a Gauff elleni sikerével igazolta, bárkit képes kegyőzni, jövőre akár meg lehet az első Grand Slam-tornagyőzelem.

Igazi amerikai sikersztori

Pedig Navarro nincs rászorulva arra, hogy gyötörje magát, hiszen az édesapja, Ken Navarro 1,5 milliárd dolláros vagyonával az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb üzletembere, ő a Sherman Financial Group tulajdonosa. Igazi amerikai sikersztori, hiszen Ken Navarro hét testvérével nem különösebben tehetős családban nőtt fel.

Talán a lányának is szerepe van abban, hogy a teniszben is van érdekeltsége, az ő cége szerezte meg a Charleston Open rendezési jogát.

Mire tanítja gazdag édesapja Emma Navarrót?

Emma Navarro nem az édesapja vagyonából akar megélni. Csak rá kell nézni, nagyon atletikus, rengeteget dolgozott azért, hogy betörjön az elitbe. Az édesapja pédája persze hatással van rá.

Mindig azt tanította nekünk, hogy a tenisz nagyon fontos, de inkább úgy kell tekintenünk rá, mint az élet egy iskolája. Segít abban, hogy megtanuljuk, hogyan legyünk kemények és kitartóak

– Emma Navarro így foglalta össze az életrevalót, amit az édesapjától kapott.

US Open, női egyes, elődöntő:

Jessica Pegula (amerikai, 6.)–Karolina Muchová (cseh) 1:6, 6:4, 6:2

Arina Szabalenka (fehérorosz, 2.)–Emma Navarro (amerikai, 13.) 6:3, 7:6

Jönnek a férfi elődöntők

A férfiaknál az első elődöntőt (Sinner–Draper) magyar idő szerint péntek 21.00-tól játsszák, a másodikat majd ennek végeztével, szombat hajnalban. A párosítás:

Sinner–Draper

Fritz–Tiafoe

A Szabalenka–Navarro mérkőzés összefoglalója: