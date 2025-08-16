Ez a dolga Európának a Trump-Putyin egyeztetés után

Egy brit diplomata szerint nagy nyomást helyezett Vlagyimir Putyin az amerikai elnökre. Donald Trumpnak muszáj lesz tárgyalnia az európai vezetőkkel a NATO bővítés kapcsán – írja az Origo.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin egyelőre nem egyezett meg

Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / ANADOLU

Úgy tűnik, Putyin nagy nyomást gyakorolt a NATO-ra, hogy vegyék le a napirendről a bővítést és Trumpnak ezt meg kell vitatnia Európával és Zelenszkij ukrán elnökkel is

– mondta Iand Proud Nagy Britannia volt moszkvai nagykövete.

Proud egyúttal azt tanácsolta a nyugati országoknak, hogy fogadják el ezt a javaslatot, és állítsák le az ukrajnai harcokat, de ugyanakkor kételkedett abban, hogy beleegyeznének ebbe.

Donald Trump maga egyébként arról beszélt, hogy a Putyinnal folytatott csúcstalálkozó után még nem született megállapodás. Elmondása szerint a felek számos kérdésben egyetértettek, de több pontban, köztük meglehetősen fontosakban sem sikerült megegyezni.

Proud az európai vezetőknek megfogalmazott üzenetében úgy fogalmazott:

Ha van egy csepp eszük is, elfogadják az ajánlatot, és véget vetnek a háborúnak. Az az érzésem, hogy nem akarják majd.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában (Fotó: AFP)