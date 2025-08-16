TrumptárgyalásTrump-Putyinalaszka

Ez a dolga Európának a Trump-Putyin egyeztetés után

Egy brit diplomata szerint Donald Trumpnak beszélnie kell majd az európai vezetőkkel és Zelenszkijjel is.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 16. 7:30
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közös sajtótájékoztatót tartanak az ukrajnai helyzetről szóló amerikai-orosz csúcstalálkozó után az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf-Richardson közös támaszponton, 2025. augusztus 15-én Fotó: DREW ANGERER Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy brit diplomata szerint nagy nyomást helyezett Vlagyimir Putyin az amerikai elnökre. Donald Trumpnak muszáj lesz tárgyalnia az európai vezetőkkel a NATO bővítés kapcsán – írja az Origo.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin egyelőre nem egyezett meg
Donald Trump és Vlagyimir Putyin egyelőre nem egyezett meg 
Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / ANADOLU

Úgy tűnik, Putyin nagy nyomást gyakorolt a NATO-ra, hogy vegyék le a napirendről a bővítést és Trumpnak ezt meg kell vitatnia Európával és Zelenszkij ukrán elnökkel is

– mondta Iand Proud Nagy Britannia volt moszkvai nagykövete.

Proud egyúttal azt tanácsolta a nyugati országoknak, hogy fogadják el ezt a javaslatot, és állítsák le az ukrajnai harcokat, de ugyanakkor kételkedett abban, hogy beleegyeznének ebbe.

Donald Trump maga egyébként arról beszélt, hogy a Putyinnal folytatott csúcstalálkozó után még nem született megállapodás. Elmondása szerint a felek számos kérdésben egyetértettek, de több pontban, köztük meglehetősen fontosakban sem sikerült megegyezni.

Proud az európai vezetőknek megfogalmazott üzenetében úgy fogalmazott: 

Ha van egy csepp eszük is, elfogadják az ajánlatot, és véget vetnek a háborúnak. Az az érzésem, hogy nem akarják majd.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBrüsszel

Brüsszel hatásköröket von el

Bánó Attila avatarja

Háborús viszonyok között nehéz a kisebbségek számára jogegyenlőséget kiharcolni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.